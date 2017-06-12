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"Безвиз" - наследие СССР?
12.06.2017 13:16Долго не мог понять, что же мне напоминает гордость наших граждан по поводу полученного "безвиза"! И наконец понял - это же СССР! Причем в его худших проявлениях.
Как это было тогда.
В период тотального дефицита жители СССР продолжали гордится военной мощью страны. Вопреки логике, вопреки здравому смыслу, мы гордились "ядерной дубинкой", танковыми полчищами и ракетными армадами! В магазинах было пусто, поесть и пристойно одеться было серьезной проблемой, но МЫ ГОРДИЛИСЬ! Мы грозили США и всему миру ракетами "Сатана", а дома в холодильнике у каждого жил собственный "сатана". Мы с утра занимали очереди и стояли в них днями, для того чтобы что-то добыть. Не купить, а добыть - продукты, одежду, обувь, мебель и т.д. Но мы стояли с гордостью за военную мощь державы! Скажете, это дурдом? Согласен, но так было! Мы были жители "совка"! И это психология "совка"!
Как это теперь.
Мы за 27 лет не только не убили в себе "совок", мы взрастили новое поколение его последователей и почитателей! Посмотрите сейчас на себя и своих детей. Правда, Вы рады и гордитесь полученным "безвизом"! Гордитесь, считаю гроши в кошельке! Гордитесь, ужасаясь тарифам на ЖКХ! Гордитесь, лишившись в банках всех депозитов! Гордитесь, снимая с себя исподнее, чтобы оплатить банкам заоблачные кредиты. Гордитесь, когда Ваш бизнес прессуют налоговики! Гордость за "безвиз" распирает Вас на развалинах экономики страны!
А знаете что? Я не горжусь этим, я убил в себе "совок"! И Вам советую, глядя на своих родителей - пенсионеров, сводящих концы с концами, только благодаря Вам, завязывайте с "совком"! Иначе всю жизнь ВЫ будете ТОЛЬКО ГОРДИТЬСЯ, а не жить!
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