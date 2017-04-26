Рост продаж автомобилей премиум-класса: взгляд изнутри

В мире повсеместно растут продажи автомобилей премиум-класса. В США «люксовый» бум связывают с укреплением фондового рынка и растущей уверенностью американцев в том, что новый президент будет проводить дружественную по отношению к бизнесу политику (этот толчок представители разных рынков уже прозвали “Trump bump”).

Рост продаж люксового сегмента становится особенно заметен, когда остальной рынок за ним не поспевает. Объясняется это т.н. эффектом богатства – экономическим явлением, при котором более богатый человек тратит большую долю текущего дохода по сравнению с человеком, который зарабатывает столько же, но чьи сбережения меньше. В США эффект был настолько устойчив, что спад продаж не наблюдался даже в традиционное послепраздничное затишье в первом квартале 2017 года. Разумеется, «эффект богатства» касается и элитной недвижимости, и произведений искусства, но автомобили, в отличие от других предметов роскоши, всегда на виду, поэтому в их случае он был наиболее очевиден. Выгодные условия по кредиту и лизингу также сыграли свою роль.

Но это широкое явление – как географически, так и в плане ценовых категорий. Спрос растет и на так называемые “entry luxury cars” – BMW 3, Mercedes C-class, к ним же однажды присоединится и Tesla Model 3, – и на однозначный люкс. В США своеобразной точкой отсчета для автомобильного рынка стали президентские выборы в ноябре 2016 года; несмотря на неблагоприятный прогноз продаж, к январю премиум-рынок вырос на 18%. Концерн Rolls-Royce, цены на автомобили которого начинаются с отметки в $250 тысяч, за этот период нарастил продажи на 42%, а Lamborghini прибавил 15% в годовом отношении.

Конечно, в случае с такими авто речь идет о сотнях, а не тысячах региональных транзакций, так что даже десяток нашедших хозяина машин дают резкий процентный скачок. Однако тенденция очевидна.

Прибыль Porsche от продажи одного автомобиля на сегодняшний день в среднем равна стоимости бюджетного соседа по концерну – Volkswagen Jetta. Суммарные продажи таких концернов впечатляют еще больше: в 2016 году Mercedes продал более 2,084 млн машин премиум-класса, BMW – 2,003 млн, Audi – 1,868 млн. По оценкам Центра автомобильных исследований Университета Дуйсбурга-Эссена, в 2017 году эти результаты вырастут. В самой же «большой немецкой тройке» ожидаются изменения после выхода конкурента BMW 7 серии и Mercedes S класса – новой Audi А8 в сентябре. Audi намерена к тому же занять нишу проката автомобилей, выкупив в первом полугодии стартап Silvercar, парк которого состоит в основном из Audi A4. В 2018-м конкурентов заставит понервничать кроссовер Audi Q8, который будет соревноваться за сердца покупателей с Mercedes GLE Coupe и BMW X6.

Еще одним благоприятным рынком для автомобилей премиум-класса обещает быть Китай. На автосалоне в Шанхае, где Audi представила концепт электрического e-tron Sportback, CEO компании Руперт Штадлер заявил, что ждет 50%-ного роста китайского премиум-рынка в ближайшие 10 лет. Сама Audi, несмотря на растущую конкуренцию со стороны новых моделей Mercedes-Benz, остается премиум-брендом №1 в стране. Причиной такой востребованности люксовых авто, по мнению производителей, является растущее благосостояние китайцев и укрепление частного бизнеса. Для справки, в 2016 году число миллионеров в стране выросло на 10%, а к 2026-му, по прогнозу агентства New World Wealth, удвоится до 1,7 млн человек. Индекс потребительской уверенности в Китае вырос до максимального уровня со времени глобального экономического кризиса. Даже введение 10%-ного «супер-люксового» налога на автомобили стоимостью более 1,3 млн юаней ($190 тыс.) не переломило эту тенденцию. Несмотря на национальную политику, призванную сократить расходы чиновников, и призывы государственных СМИ «путешествовать без излишней помпы», Китай остается двигателем премиумного сегмента рынка. Что уж говорить о странах победившего капитализма?

Правда, хваленая способность китайских умельцев создавать более бюджетные реплики чего угодно добралась и до дорогих автомобилей. На упомянутом Шанхайском автосалоне это стало особенно очевидно при показе новой версии Haval H6. Автомобиль удивительно напоминает Audi Q7 – причем не только снаружи, но и внутри. Понятно, что такие новинки не призваны устроить передел рынка: потенциальный покупатель Q7 не обольстится уменьшенной копией от Great Wall, пусть она и стоит втрое дешевле (H6 будет предлагаться ориентировочно за $17 тысяч).

Так что премиум-рынок обещает расти и в Китае, и в Новом Свете, и в Европе. В Украине за прошлый месяц в топ-5 брендов, выпускающих такие авто, вошли BMW (+28%), Audi (+42%) и, по нисходящей – Mercedes, Lexus, Land Rover. При этом один из будущих ориентиров украинского рынка – электрокары премиум-класса. В ближайшую пятилетку модельный ряд таких автомобилей серьезно расширится (так, кроме e-tron’а от Audi, Volkswagen Group недавно показала варианты Volkswagen I.D. Crozz и Skoda Vision E). Не исключено, что полностью электрическую версию получит и гибридная Audi Q8, производство которой стартует уже в 2018 году. В то время как в США ожидают сворачивания льготных программ для покупателей электромобилей (согласно предварительному президентскому бюджету, финансирование Агентства по защите окружающей среды сократится на 31%, около 50 программ будут закрыты), в Украине Министерство инфраструктуры дает обнадеживающие прогнозы.

По словам министра, стратегия в отношении электротранспорта подразумевает освобождение импортных автомобилей от НДС до 2023 года и отмену акциза. До 2028 года продолжат действовать льготы для импорта комплектующих к таким автомобилям и зарядных станций. Кто-то может резонно возразить, что человека, планирующего потратить шестизначную сумму на новый автомобиль, отсутствие льгот не испугает. Зато их наличие вполне может укрепить точку зрения колеблющегося покупателя.

Уже сейчас можно сказать, что тренд на «премиум» – не краткосрочный (как было со всплеском продаж в начале 2014 года), а устойчивый. Он означает, что украинцы уверены в себе – и, конечно же, в «немцах».