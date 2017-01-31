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Кругле носим, квадратне котим
31.01.2017 11:35
Відтепер участь у відкритому конкурсі з реалізації майна банків шляхом відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язання можуть брати будь-які фізичні чи юридичні особи, а не лише фінансові установи.
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 21.11.2016 №2526 «Про внесення змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку» (зареєстроване у Міністерстві юстиції України 13.12.2016) внесено відповідні зміни у пункт 5.11 глави 5 розділу V Положення і вони набули чинності 21.01.2017.
У прес-релізі, розміщеному на сайті Фонду, висловлені сподівання що таке рішення приведе до зростання надходжень від реалізації активів неплатоспроможних банків, через розширення кола покупців, підвищення ціни у зв’язку зі збільшення кількості учасників відкритих торгів і посиленням змагальності між ними, а також підвищення рівня прозорості ринку.
Прес-реліз не посилається жодними економічними чи статистичними прогнозами і на мою думку, ухвалене рішення не призведе до очікуваних результатів і ось чому:
Ці та інші факти дають підстави вважати, що розширення кола потенційних покупців не призведе до збільшення кількості угод з кредитами неплатоспроможних банків.
Щодо підвищення прозорості на ринку, то її також не слід очікувати від прийнятого рішення, оскільки:
Таким чином, побачити реальних покупців активів неплатоспроможних банків буде неможливо.
Як це не комічно але ринок покупки активів неплатоспроможних банків був більш прозорим саме під час дії п. 5.11 глави 5 розділу V у редакції, яка допускала участь у конкурсі з викупу активів неплатоспроможних банків тільки фінансових установ. Останні, наприклад, факторингові компанії зобов’язані подавати до Нацкомфінпослуг квартальну та річну звітність. До них встановлені вимоги щодо посадових осіб (керівника та головного бухгалтера), зокрема щодо освіти, стажу роботи, підвищення кваліфікації тощо. На додачу діяльність цих компаній суворо регламентується.
Таким чином, якщо раніше активи неплатоспроможних банків викуповували фахові учасники ринку, які підзвітні державі в особі Нацкомфінпослуг, то тепер держава фактично втратила зі свого поля зору суттєву частину таких угод. На додачу цей ринок наповниться нефаховими учасниками, дії яких важко прогнозувати.
Як бачимо, розширення кола потенційних учасників торгів з продажу активів неплатоспроможних банків не спроможне досягти цілей, які формулювались перед ухваленням такого рішення.
Єдиний результат, який матиме така новела, це підрив позицій фінансових установ, наприклад, таких як факторингові компанії. Якщо актив неплатоспроможного банку може викупити будь-яка особа, то немає необхідності звертатись за такою послугою до фінансових установ, отже обсяг прибутку останніх зменшиться. Тобто, вказані зміни «вибивають ґрунт з-під ніг» професійних учасників ринку на користь широкого кола нефахових суб’єктів.
Більше того, впроваджені зміни можуть мати протилежний результат – зменшення кількості угод, оскільки посилюється ризик визнання недійсними договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язання, укладених з Фондом.
Ці договори мають певні риси факторингових, і, якщо їх укладатимуть суб’єкти, які не є факторинговими компаніями, то боржники за кредитними договорами звертатимуться в суд з вимогою про визнання таких договорів недійсними. Враховуючи те, що відповідно до ч. 3 ст. 1079 Цивільного кодексу України фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції, укладення договору факторингу особою, яка не має права здійснювати факторингові операції є підставою для визнання такого договору недійсним. Очевидно, що внесені зміни посилюють невизначеність із можливістю стягнення боргу за кредитом, придбаним у Фонду.
Для реального збільшення кількості угод щодо придбання прав вимог за кредитами у Фонду необхідна наявність таких передумов:
Зрозуміло, що все вищеперераховане не в компетенції Фонду, проте без реалізації цих заходів, особливо реформи судової системи, будь-які інші дії Фонду не призведуть до збільшення угод з проблемними кредитами та активами, а навпаки, можуть мати протилежний результат.
теги: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, активи неплатоспроможних банків, договір факторингу, інвестиції, ринок фінансових послуг
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