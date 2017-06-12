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Що необхідно знати про спеціальні економічні зони в Польщі?
12.06.2017 12:46
Істотною перевагою ведення бізнесу на
території Республіки Польща є можливість скористатися окремими податковими
пільгами, що надаються у зв’язку із інвестиціями в рамках спеціальної
економічної зони.
В загальному розумінні,
спеціальною економічною зоною в Польщі (далі – СЕЗ) є окреслена, виокремлена
територія, на якій виробництво або збут товарів (економічна діяльність)
польськими та закордонними підприємцями, здійснюється на пільгових умовах.
Основна мета функціонування СЕЗ в Польщі є активізація господарського життя
в окремих регіонах держави, що характеризуються високим рівнем безробіття.
Основними перевагами організації бізнесу на території СЕЗ є:
Разом з тим, польський законодавець встановлює також і певні вимоги для одержання
пільг в рамках СЕЗ, серед яких:
Станом на сьогодні, в
Польщі налічується 14 СЕЗ, які розташовані практично в
усіх воєводствах країни, а саме:
В силу законодавства
Республіки Польща, СЕЗ функціонують як окремі підприємства державної власності,
що організовують та контролюють процес створення виробничих об’єктів в межах відведеної
для цього території.
Кожна СЕЗ розробляє та
оприлюднює свої комерційні пропозиції для потенційного інвестора, в залежності
від особливостей території на якій вона функціонує та існуючого плану розвитку.
Здебільшого, вказані пропозиції
полягають у підготовці до продажу інвестору земельних ділянок та/або інших об’єктів
комерційної нерухомості з метою організації там бізнесу.
Якщо потенційний інвестор
готовий вкласти кошти в об’єкт нерухомості на території СЕЗ та прагне
скористатися передбаченими при цьому податковими пільгами, йому слід попередньо
одержати відповідний дозвіл
Міністерства
економіки Польщі.
Для цього, необхідно підготувати та подати до міністерства пакет документів
з детальним описом особливостей запланованої господарської діяльності в СЕЗ та подальшого
розвитку свого бізнесу на цій території.
Таким чином, якщо ви заінтересовані скористатися можливостями СЕЗ в Польщі,
найоптимальнішим алгоритмом дій на наш погляд є:
Сам процес вибору оптимальної для визначеного інвестора СЕЗ в Польщі – є складним
та багатогранним, тому доцільно в цьому випадку скористатися допомогою фахових
консультантів.
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