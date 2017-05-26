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Самостоятельные республики «Л/ДНР»
26.05.2017 20:02
С
самых первых дней своего создания «Л/ДНР» позиционировались, как
самостоятельные республики с желанием войти в состав Российской Федерации.
Очевидным фактом является то, что эти «республики» хорошо финансировались со стороны,
и инвестором в данном случае была Россия. В свою очередь, жителей «Л/ДНР» такой
подход к делу вполне устраивал, но только до того момента, пока РФ не
прекратила финансирование, что повлекло за собой необратимую нищету.
А дело то в том, что и в России все не так гладко. Введение санкций Евросоюзом и США очень сильно ударили по ее экономике. И теперь единственным вариантом стабилизации ситуации внутри страны для Кремля является налаживание отношений с Западом и прошение снять санкции. Естественно, о присоединение Донбасса не может и идти речь.
Как бы ни старались главы псевдореспублик выпрыгнуть из штанов, чтобы создать видимость процветания республик, на деле видим, как в регионах жизнь ухудшается с каждым днем. Некомпетентность «глав» так называемых ЛНР и ДНР, а также прекращение финансирования со стороны России сильно сказываются на жизни простого населения.
Стоит вспомнить о печальной участи шахтеров, и работников заводов. За время правления что Захарченко, что Плотницкого большинство шахт и заводских предприятий были попросту закрыты, в частности и те, что еще пару лет назад были признаны перспективными. И они продолжают закрываться и сейчас. Помимо этого, их работников принудительно отправляют в неоплачиваемые отпуска. К примеру, как это случилось 17 апреля этого года, когда была остановлена шахта «Скочинского» в Донецке и более 2-х тысяч ее работников были направлены в так называемый отпуск. Не редки случаи, когда сперва затягивают с выплатами зарплат, а через несколько месяцев уведомляют о сокращении. Именно такая ситуация складывается на данный момент на «Донецком металлургическом заводе»: 13 апреля стало известно о том, что на предприятии были приостановлены все выплаты, а руководство намерено сократить штат.
Еще более «кинутыми» оказались военнослужащие армий «ЛНР» и «ДНР». Поначалу им обещали заоблачные деньги в размере не менее 15 тыс. рублей. А на деле среди военнослужащих с неумолимой скоростью распространяется недовольство, в результате которого они отказываются выполнять приказы командования. С каждым днем появляется все больше сообщений о растущем количестве случаев дезертирства и самовольного оставления места службы, некоторые прибегают даже к суициду. Все это связано с неудовлетворительным материальным обеспечением (никто из ребят и близко не видел такой высокой зарплаты, что была обещана), недовольством действиями командования, которые нарочно скрывают факты боевых потерь и оформляют документы об увольнении погибших «задним числом», чтобы избежать любых выплат членам их семей.
Самостоятельность Захарченко и Плотницкого развивает в «республиках» лишь уровень недовольства и преступности. А действия Кремля показывают полное равнодушие к жизням людей, которые так хотели видеть себя в составе РФ.
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