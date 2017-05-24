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Автор
Кнопки
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Новый Чернобыль, часть 2
24.05.2017 12:57
В
предыдущей статье было раскрыто множество вопросов касаемо ситуации,
сложившейся с химической промышленностью Донбасса. В том же ключе в ближайшее
время, естественно, ожидается уйма сообщений со стороны СМИ ОРДЛО по поводу обвинений
Украины в экологической катастрофе на Донбассе.
Кстати,
скорее всего сейчас подразделения так называемых МГБ псевдо-республик начнут
активно собирать информацию про состояние украинских предприятий близ
территорий, подконтрольных боевикам. Если рассуждать логически, то вероятно,
что будут искать данные именно про негативные моменты на этих заводах и про
возможные нарушения работы там, включая состояние оборудования. Все это будет
использоваться средствами массовой информации дабы представить очередной раз
украинскую власть в плохом свете. Не будет удивлением и то, что приказы на
такую деятельность уже давно были даны всем, кому не лень. Хотя кто знает...
Напомним,
что причина кроется в том, что состояние химических заводов на территориях ОРДЛО
сейчас оставляет желать лучшего. Это и недостаточное количество
квалифицированных работников, и многочисленные нарушения техники безопасности,
и устаревшее оборудование, которое уже давно требует ремонта. В целом сейчас
все это находится на грани возможной экологической катастрофы. Непонятно правда, почему руководители так
называемых республик вместо того чтобы решать проблему и предотвратить
возможные катастрофические последствия, пытаются искать какие-то способы обмана
и возможности чтобы обвинить украинскую сторону во всем. При этом никто даже не
задумывается о «простых» людях. А подобные действия «молодой» власти ведут уже
к проблемам, которые коснутся не только территорий ОРДЛО, но и соседних земель
в том числе. А это все человеческие жизни. Но судя по всему псевдо-руководители
готовы устроить второй Чернобыль лишь бы найти новый способ обвинить Украину и
отвести глаза от того, что происходит внутри псевдо-республик. В первую очередь
они стараются отвлечь внимание людей от того, что они творят с рабочими местами,
с частными предпринимателями и т.д. Ну и главное – это скрыть то, что
происходит сейчас с промышленностью на территориях, подконтрольных силовикам
так называемых республик. А она уже определенно движется к полному упадку. Но
никто не пытается это остановить. Все ищут только способы сбросить со своих
плеч всю ответственность за то, что уже действительно неизбежно. А ну еще можно
открыть музей на месте бывшего предприятия и попробовать таким способом
«сшибать» деньги с населения.
Да и
с последствиями, связанными с экологией, вряд ли кто-то будет серьёзно
разбираться. Если это все же произойдет, то сразу же обвинят «укробандеровцев»,
а потом неизвестно сколько времени будут требовать у них восстановления
нанесенного ущерба вместо того чтобы наконец-то что-то сделать самим. Лучше бы
не пытались все скинуть на соседа, а сами начинали развивать тот потенциал,
которые есть на территориях Донбасса. И это в полной мере касается и химической
промышленности. На данный момент боевики ОРДЛО практически уничтожили весь
возможный потенциал, который был у них и кроме этого привели регион в опасное
состояние. А кто же будет отвечать за все это в конечном итоге?
теги: Захарченко, ОРДЛО, ОРДО, экология, экологическая катастрофа, химическая промышленность Донбасса, жизнь на Донбассе, индустрия Донбасса
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