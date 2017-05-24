Новый Чернобыль, часть 2

В предыдущей статье было раскрыто множество вопросов касаемо ситуации, сложившейся с химической промышленностью Донбасса. В том же ключе в ближайшее время, естественно, ожидается уйма сообщений со стороны СМИ ОРДЛО по поводу обвинений Украины в экологической катастрофе на Донбассе.

Кстати, скорее всего сейчас подразделения так называемых МГБ псевдо-республик начнут активно собирать информацию про состояние украинских предприятий близ территорий, подконтрольных боевикам. Если рассуждать логически, то вероятно, что будут искать данные именно про негативные моменты на этих заводах и про возможные нарушения работы там, включая состояние оборудования. Все это будет использоваться средствами массовой информации дабы представить очередной раз украинскую власть в плохом свете. Не будет удивлением и то, что приказы на такую деятельность уже давно были даны всем, кому не лень. Хотя кто знает...

Напомним, что причина кроется в том, что состояние химических заводов на территориях ОРДЛО сейчас оставляет желать лучшего. Это и недостаточное количество квалифицированных работников, и многочисленные нарушения техники безопасности, и устаревшее оборудование, которое уже давно требует ремонта. В целом сейчас все это находится на грани возможной экологической катастрофы. Непонятно правда, почему руководители так называемых республик вместо того чтобы решать проблему и предотвратить возможные катастрофические последствия, пытаются искать какие-то способы обмана и возможности чтобы обвинить украинскую сторону во всем. При этом никто даже не задумывается о «простых» людях. А подобные действия «молодой» власти ведут уже к проблемам, которые коснутся не только территорий ОРДЛО, но и соседних земель в том числе. А это все человеческие жизни. Но судя по всему псевдо-руководители готовы устроить второй Чернобыль лишь бы найти новый способ обвинить Украину и отвести глаза от того, что происходит внутри псевдо-республик. В первую очередь они стараются отвлечь внимание людей от того, что они творят с рабочими местами, с частными предпринимателями и т.д. Ну и главное – это скрыть то, что происходит сейчас с промышленностью на территориях, подконтрольных силовикам так называемых республик. А она уже определенно движется к полному упадку. Но никто не пытается это остановить. Все ищут только способы сбросить со своих плеч всю ответственность за то, что уже действительно неизбежно. А ну еще можно открыть музей на месте бывшего предприятия и попробовать таким способом «сшибать» деньги с населения.

Да и с последствиями, связанными с экологией, вряд ли кто-то будет серьёзно разбираться. Если это все же произойдет, то сразу же обвинят «укробандеровцев», а потом неизвестно сколько времени будут требовать у них восстановления нанесенного ущерба вместо того чтобы наконец-то что-то сделать самим. Лучше бы не пытались все скинуть на соседа, а сами начинали развивать тот потенциал, которые есть на территориях Донбасса. И это в полной мере касается и химической промышленности. На данный момент боевики ОРДЛО практически уничтожили весь возможный потенциал, который был у них и кроме этого привели регион в опасное состояние. А кто же будет отвечать за все это в конечном итоге?