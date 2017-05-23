Новый Чернобыль

После того, как на востоке Украины начались боевые действия и часть Донбасса оккупировали, владеть полной и достоверной информацией о происходящем на тех территориях, к сожалению, нет никакой возможности.

Но попробуем немного разобраться в ситуации, сложившейся сейчас с промышленностью на территории ДНР. Во-первых, стоит сказать, что она понемногу идет в упадок. Оборудование на предприятиях, которые сейчас подконтрольны властям республики уже давно устарело, а возобновить его нет никакой возможности и средств. Кроме этого отсутствует достаточное количество квалифицированных специалистов, способных работать в подобных местах. В результате большая часть предприятий, связанных с химической промышленностью региона функционирует с малым количеством работников и кроме этого с серьёзными нарушениями технологических норм. А это в конечном итоге может привести и к экологической катастрофе. Например, такая ситуация на данный момент сложилась на концерне «Стирол», находящемся в Горловке. Сейчас там вместо необходимых 4,5 тысяч человек работает всего 2 тысячи и при этом функционирует уже устаревшее оборудование, которое в любой момент может дать сбой. В итоге из-за страха самого руководства республики там сейчас не производят серьёзную «химию», а выпускают всего лишь пластиковые стаканчики. Стоит заметить, что до «национализации» данный концерн выпускал около 40% химической продукции Донбасса. И естественно, в случае возможной катастрофы власть так называемой ДНР в первую очередь обвинит украинскую сторону и то, что это у «укропов» заводы работает с огромными нарушениями и это во всем виноваты они. И ведь однозначно как-только такое случится куда-нибудь в республике приедут журналисты « Lifenews », которые начнут рассказывать о том, какие украинцы плохие. Они так обычно и делают.

Как пример, вечером 22 мая СМИ ДНР (ДНР-24, ГДР, ФАН) активно распространяли фейковую информацию о том, что якобы ВСУ обстреляли Авдеевский коксохимический завод, в результате чего на территории предприятия произошло возгорание площадью 1 гектар. Украинская сторона СЦКК, тщательно исследовав ситуацию, констатирует, что эта информация абсолютно не соответствует действительности. Никаких обстрелов в районе завода в течение суток наблюдателями СЦКК зафиксировано не было, и, соответственно, пожара на территории завода не возникало. Как выяснилось у одного из руководителей завода, благодаря обеспечению бесперебойного электропитания, в последние месяцы предприятие значительно нарастило производственные мощности. Одной из особенностей технологического процесса запуска коксовых печей является периодический мощный выброс пламени из труб на высоту до четырех метров. С наступлением темноты зарево над заводом видно с дальнего расстояния и вполне возможно представить пожар, как и сделали боевики ДНР.