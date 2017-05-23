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Автор
Кнопки
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Новый Чернобыль
23.05.2017 12:30
После того, как на востоке Украины начались боевые
действия и часть Донбасса оккупировали, владеть полной и достоверной
информацией о происходящем на тех территориях, к сожалению, нет никакой
возможности.
Но попробуем немного разобраться в ситуации,
сложившейся сейчас с промышленностью на территории ДНР. Во-первых, стоит сказать, что она понемногу
идет в упадок. Оборудование на предприятиях, которые сейчас подконтрольны
властям республики уже давно устарело, а возобновить его нет никакой возможности
и средств. Кроме этого отсутствует достаточное количество квалифицированных
специалистов, способных работать в подобных местах. В результате большая часть
предприятий, связанных с химической промышленностью региона функционирует с
малым количеством работников и кроме этого с серьёзными нарушениями
технологических норм. А это в конечном итоге может привести и к экологической
катастрофе. Например, такая ситуация на данный момент сложилась на концерне
«Стирол», находящемся в Горловке. Сейчас там вместо необходимых 4,5 тысяч
человек работает всего 2 тысячи и при этом функционирует уже устаревшее
оборудование, которое в любой момент может дать сбой. В итоге из-за страха
самого руководства республики там сейчас не производят серьёзную «химию», а
выпускают всего лишь пластиковые стаканчики. Стоит заметить, что до
«национализации» данный концерн выпускал около 40% химической продукции
Донбасса. И естественно, в случае возможной катастрофы власть так называемой
ДНР в первую очередь обвинит украинскую сторону и то, что это у «укропов»
заводы работает с огромными нарушениями и это во всем виноваты они. И ведь
однозначно как-только такое случится куда-нибудь в республике приедут
журналисты «
Lifenews
», которые начнут
рассказывать о том, какие украинцы плохие. Они так обычно и делают.
Как пример, вечером 22 мая СМИ ДНР (ДНР-24, ГДР, ФАН) активно распространяли фейковую информацию о том, что якобы ВСУ обстреляли Авдеевский коксохимический завод, в результате чего на территории предприятия произошло возгорание площадью 1 гектар. Украинская сторона СЦКК, тщательно исследовав ситуацию, констатирует, что эта информация абсолютно не соответствует действительности. Никаких обстрелов в районе завода в течение суток наблюдателями СЦКК зафиксировано не было, и, соответственно, пожара на территории завода не возникало. Как выяснилось у одного из руководителей завода, благодаря обеспечению бесперебойного электропитания, в последние месяцы предприятие значительно нарастило производственные мощности. Одной из особенностей технологического процесса запуска коксовых печей является периодический мощный выброс пламени из труб на высоту до четырех метров. С наступлением темноты зарево над заводом видно с дальнего расстояния и вполне возможно представить пожар, как и сделали боевики ДНР.
теги: ДНР, экология, деньги, люди, жизнь, Донбасс, экологическая катастрофа, второй Чернобыль
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