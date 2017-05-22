«ЛДНР»: радужные мечты и голодная реальность

Прошло три года с момента начала войны на востоке Украины и создания Россией псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР». По сей день продолжаются боевые действия, вместе с которыми рушится то радужное будущее, которым так сильно бредили голосовавшие на «референдуме» за отсоединение от Украины. С каждым днем становится всё очевиднее, что самопровозглашенным «республикам» еще недолго осталось.

О каких перспективах и хорошей жизни можно вообще говорить, когда в «недореспубликах» царит нищета и разруха? В то время как Захарченко и Плотницкий строят иллюзии о нормализации ситуации в регионе, их подчиненные боевики продолжают порождать беззаконье на этих территориях. Всего за три года Донецк из промышленного и преуспевающего города превратился в «отрыжку» «ДНР», где закон устанавливают те, кто имеет оружие.

С завидной периодичностью власти «ЛДНР» обещают подъемы зарплат от 5% до 15%. Однако, о надбавках только слышно, но их никто так и не видел. К примеру, как это было с педагогами в учебных заведениях: после переподчинения боевиками себе всех школ и вузов на оккупированных территориях, в «Минобразовании ДНР» заявили, что зарплаты в ближайшее время ждать не стоит, первая выплата будет после наполнения бюджета «республики». Только вот когда же наконец пополнится бюджет неизвестно. А учителя все ждут...

Не только для преподавателей, но и для всех жителей «ЛДНР» становится печальным тот факт, что наполнять бюджет нечем и вряд ли кто-то вообще собирался это делать. В свою очередь Россия существенно снижает объемы финансирования самопровозглашённых «республик». Это сказывается, как на мирном населении, так и на боевиках различных бандформирований. Даже наемники, которые убивают украинских военных за интересы Путина, и те уже месяцами не получают обещанных денег. Многие из них добровольно сдаются спецслужбам Украины, потому что понимают, что ничего не изменится.

В одинаковом положении с учителями и «военными» находятся шахтеры и работники заводов. Только вот школы не закрываются с такой же неумолимой скоростью, как шахты и заводские предприятия. Чего только стоит оккупированная Макеевка, в которой из девяти ранее работающих шахт, с трудом продолжает работать только одна. В результате чего, без средств к существованию остались 10 тысяч человек. При этом они не могут даже рассчитывать на пособие по безработице, ведь его в «ДНР» просто не существует.

Как долго главы «республик» будут продолжать выдавать иллюзию за реальность? В то время как реальность продолжает убивать!