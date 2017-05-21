Как мы с Захаром апокалипсис устраивали

Что такое по сути своей права человека? Права человека – это неотъемлемые права каждого, в независимости от его национальности, местожительства, пола, этнической принадлежности, цвета кожи, религии, языка или любых других признаков. Все люди в равной степени располагают правами человека, исключая всякого рода дискриминацию. Эти права взаимосвязаны, взаимозависимы и неделимы. Права человека в Донецкой Народной Республике патронируются Уполномоченным по правам человека и его Аппаратом.

И судя по всему с нарушением данных прав в ДНР обстоит прям таки критическая ситуация. Как известно из достоверных источников, с начала 2017 года в адрес так называемого Главного правозащитника Республики поступило 2225 обращений со стороны населения. Все поступающие обращения можно поделить на такие, которые касаются уголовного права, гражданского права, административного права и самого большого сегмента – вопросов социально-гуманитарного характера. Самое интересное что даже за последнюю неделю в адрес уполномоченного было отправлено около 258 жалоб на задержки в выплатах пенсий, а также около 275 обращений касательно предоставления переселенцам временного жилья. И это за одну неделю!!! Неужели в республике сейчас все настолько плохо, что людям только и остается что писать жалобы и заявления? И ведь никто их даже не читает и вряд ли просматривает. Хотя с жалобами тут разбираются быстро. Что-то не нравится, убьют, либо отправят на передовую воевать вместе с «зеками». Странно, что пока официально в ДНР не ввели «расстрел на месте»...

А как же сфера трудоустройства? По достоверным данным сейчас на учете в центрах занятости Республики стоит около 25,2 тыс. лиц и это число с каждым днем увеличивается все больше и больше. Ну как минимум в ближайшее время еще тысяча человек добавится к этому списку из-за массовых увольнений в «Донецгортеплосети». И показатель безработицы в регионе так и будет продолжать расти по мере того, как руководство республики будет стараться заработать как можно больше денег для самих себя. В целом они уже постепенно уничтожают индустриальный потенциал региона, а вместо шахт, которые предоставляли места тысячам людей, они решили сделать музеи… Логика такого правительства прям полностью отсутствует… Но нет, никто это даже не хочет видеть…Никто не желает осознавать, что регион постепенно падает в пучину хаоса и криминала. Зато каждый обратит внимание на то, что в Украине заблокировали российские социальные сети и поисковики, что в принципе логично возможно объяснить. Но на сотни нарушений прав человека, на безработицу, на криминал в ДНР никто даже не хочет обращать внимания. При этом СМИ республики в один голос твердят какие украинцы плохие и что у них там «тоталитаризм», «нет демократии». А какая демократия тут? В ДНР? В республике где людей заставляют постоянно выходить на непонятные митинги под угрозой увольнений, где людей увольняют с предприятий дабы закрыть их и списать средства в карман руководства, где никто даже не просмотрит какие-то жалобы, которые пишутся в адрес уполномоченных лиц, а если кто-то будет много говорить – его застрелят и даже не поморщатся. При этом даже найдут способ заработать на так называемых «мертвых душах». Но зато в ВК можно спокойно зайти…

Ах да... отсюда теперь даже просто так не уедешь. Насколько известно при переходе через границу республики, необходимо будет оставить все данные, включая даже imei телефонов, которые будут потом использованы в корыстных целях боевиков. Они теперь даже в рейсовых автобусах заранее раздают анкеты, в которых необходимо расписать данную информацию. Также потом проводят выборочную проверку тех людей, которые не заполнили анкету. Что случается с такими, если их находят объяснять, наверное, не стоит. В любом случае такой человек все равно все расскажет. А у боевиков, насколько известно, свои собственные методы допроса…