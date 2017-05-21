Новый порядок в Новороссии: бедность и боевики-зеки

Население балансирует на среднем уровне жизни – бедные стараются

дотянуться до него; богатые оторваться.

В какой-то мере данный афоризм касается большей части стран мира. Вот только его достаточно сложно применить к ситуации, сложившейся на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Здесь данное выражение выглядит больше так: «Бедные пытаются выжить, а богатые не дать им это сделать». Уже множество слов было сказано касательно политики «молодой» власти в отношении жителей региона, но попробуем все- таки еще раз «зацепить» эту тему.

Сейчас в ДНР продолжает накаляться обстановка именно на этом фоне. Самое странное, что руководство, не взирая на ситуацию с жителями, не останавливается в своей политике, больше похожей на геноцид. Так, в ближайшее время с предприятий теплосети «ДНР» планируется уволить около 1000 работников. И еще при этом населению сообщается об очередном и уже непомерном для них повышении тарифов на коммунальные услуги и о необходимости как можно скорого погашения задолженностей. Судя по всему, денег в бюджете нет до сих пор, не смотря на уйму «мероприятий» таких как облавы на предприятия в целях наложения штрафов на работников в крупных размерах, закрытие большого количества шахт и открытие там музеев. То есть деньги, вырученные с недавних событий, осели где-то в карманах руководства ДНР. В итоге под предлогом «жесткой нехватки» средств в бюджете, Захарченко решил и дальше продолжить увольнения работников, чтоб не платить зарплаты, да и чтоб в конечном итоге закрыть предприятия и списать все возможные средства самому себе. А потом опять скажут, что в бюджете нету никаких средств и продолжат политику «отжима». Это прям цикличный процесс, который вряд ли закончится, пока теперешняя власть в республике не выжмет все возможные соки из простых жителей.

Ладно, отойдем немного от темы жизни людей в ДНР и попробуем подробнее рассмотреть какого живется военнослужащим в республике. А им живется хорошо. Как минимум потому, что сейчас они не на «Зоне», а воюют с «укропами». Из достоверных источников в рядах боевиков стало известно о том, что в г. Горловка в начале второй декады мая в подразделениях 3 омсбр было проведена ротация боевиков, и на передовые позиции было отправлено пополнение, большую часть которого составляют бывшие заключенные таких заведений как Никитовская исправительная колония, Мичуринская исправительная колония, Калининская исправительная колония. То есть данная ротация боевиков уже полностью состоит из бывших «зеков», которым в принципе нечего терять. Правда есть очень большие сомнения по поводу того платят ли им зарплату или нет…В свете того, что происходит с простыми жителями, навряд ли боевикам-заключенным будут давать хоть какую-то копейку. А и в целом руководству республики чуждо человеческое отношение к кому бы то ни было, кроме самих себя. Но если вернутся к теме «зеков» то по крайней мере становятся понятными неадекватные действия, которые в последнее время совершаются войсками ДНР.

Вот как, например, 18 мая вблизи населенного пункта Доломитое, боевики ДНР обстреляли представителей миссии Международного Комитета Красного Креста при этом нарушив их работу, так как данные люди прибыли для оценки гуманитарной ситуации и для выдачи продуктов питания населению. Но боевикам уже плевать вообще на все и вся. Как и руководству на них.

Подытожим, в ДНР сейчас жить не то что «не фонтан», а просто нереально. Закрытие предприятий, массовые увольнения, повышения цен на продукты и повышение тарифов на коммунальные услуги – все это в какой-то мере постепенно разрушает регион. А вместо «ополчения» сейчас уже за «новую власть» воюют заключенные. Ну как-то так…Что будет дальше- даже думать страшно…



