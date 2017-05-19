|
|
|
Автор
Кнопки
|
Как мы с ОБСЕ воевали…
19.05.2017 11:53
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) – это, пожалуй, самая крупная структура, которая занимается вопросами
безопасности. Ее главными целями являются предотвращение конфликта в регионе,
его урегулирование и борьба с последствиями подобных ситуаций. Также и на
Донбассе данным вопросом занимается Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
Стоит заметить, что в состав организации входит 57 стран мира. Но судя по
последним событиям, боевики ДНР уже плевать хотели на данную организацию, ее
работу и они начали исполнять обещание их сумасшедшего лидера Захарченка: «Уничтожать
все группы ОБСЕ, которые захотят работать в ДНР». Да и он уже давно выразил
свою четкую позицию по этому поводу: «Нам все равно, мы защищаем свою землю».
Данное заявление было им сделано в ходе совместной пресс-конференции ОБСЕ и
глав республик так называемой Новороссии еще 20 февраля текущего года. После
чего прям началось…
Не стоит вспоминать уже о нашумевшем деле с подорванной в ЛНР машиной ОБСЕ. Там и так все понятно. Но были и еще прецеденты. Как, например, совсем недавно – 7 мая, боевик ДНР сексуально домогался представителя патруля СММ ОБСЕ женского пола, угрожая при этом патрулю автоматом и не пропуская их ехать дальше до того, как его желания не будут удовлетворены. Данный случай произошел в районе населенного пункта Петровское. Да и вообще боевики довольно часто запрещают проезд таким патрулям под различными предлогами.
В целом в таких условиях миссии ОБСЕ работать довольно сложно. При постоянной опасности со стороны не признающих никого боевиков, выполнение обязанностей представителями организации затрудняется в несколько раз. Как недавно сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, с 15 апреля 2015 миссия ОБСЕ в Донбассе 183 раза подвергалась смертельной опасности: стрельба по патрулях, обстрелы рядом, угрозы физической расправы.
И даже вчера, например, в районе подконтрольного ДНР
Докучаевска в 30 км от Донецка, один из военнослужащих республики
просто-напросто бросил дымовую гранату в машину патруля ОБСЕ. При этом даже
личности этих боевиков установить почти нереально. Как говорится: «Творим, что
хотим». И если такое у них отношение к серьёзной организации можно легко
представить, как они ведут себя с местными жителями, которые чуть ли не каждый
день «строчат» кучу заявлений в руководство республики касательно действий
военных. А власти ДНР их даже не читают, а если и вскользь просмотрят бумаги,
то сразу домой к такому жителю отправляется группа вооруженных людей с угрозами
и заставляют человека молчать.
Правда, боевики даже между собой уже разобраться не
могут. Так как ДНР сейчас по сути контролируется несколькими вооруженными
группировками, у них довольно часто возникают конфликты по поводу власти. Как,
к примеру, довольно часто сейчас случаются спорные ситуации между
представителями МВД ДНР и силовиками, которые «крышуют» определенные
территории. И внутри вооруженных формирований решение любого спора силовыми
методами уже вошло в норму. К примеру, сегодня в Новоазовске (ДНР, напротив
Мариуполя) в результате пьяной ссоры один «морпех» (по кличке Матч) открыл
пальбу в другого (Индейца), ранив его и едва не попав в местного жителя. Вскоре
раненный скончался, а оба боевика как это всегда делается в республике были
уволены задним числом дабы тихонько замять это дело. Ну и попутно, естественно,
за счет этих двоих спишут определенные незаконные средства. Про ситуацию с
«мертвыми душами», думаю, рассказывать уже не стоит. Самое страшное, что в
результате каждой такой ссоры зачастую страдают и местные жители по которым
стреляют без разбора.
И с каждым днем подобных случаев становится все больше и больше. Военнослужащим ДНР уже полностью плевать на жителей, на ОБСЕ, на любую власть, кроме их криминальных авторитетов. При этом население даже не может никуда убежать отсюда так как на любом блокпосту республики у них сразу перепишут все данные, включая даже IMEI телефона, после чего будут угрожать жизнями членов семьи или простой расправой на месте, если не согласится на сотрудничество. Примерно так и работает существующий режим в Донецкой Народной Республике. Тут до сих пор 90-е года, которые пока так и не планируют заканчиваться…Скоро еще календари по ходу начнут переписывать и вместо 2017 напишут 1991 год. И живите как хотите…
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование Общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха Публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы тигипко Тимошенко ТКАЧУК трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.