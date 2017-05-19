Как мы с ОБСЕ воевали…

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – это, пожалуй, самая крупная структура, которая занимается вопросами безопасности. Ее главными целями являются предотвращение конфликта в регионе, его урегулирование и борьба с последствиями подобных ситуаций. Также и на Донбассе данным вопросом занимается Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Стоит заметить, что в состав организации входит 57 стран мира. Но судя по последним событиям, боевики ДНР уже плевать хотели на данную организацию, ее работу и они начали исполнять обещание их сумасшедшего лидера Захарченка: «Уничтожать все группы ОБСЕ, которые захотят работать в ДНР». Да и он уже давно выразил свою четкую позицию по этому поводу: «Нам все равно, мы защищаем свою землю». Данное заявление было им сделано в ходе совместной пресс-конференции ОБСЕ и глав республик так называемой Новороссии еще 20 февраля текущего года. После чего прям началось…

Не стоит вспоминать уже о нашумевшем деле с подорванной в ЛНР машиной ОБСЕ. Там и так все понятно. Но были и еще прецеденты. Как, например, совсем недавно – 7 мая, боевик ДНР сексуально домогался представителя патруля СММ ОБСЕ женского пола, угрожая при этом патрулю автоматом и не пропуская их ехать дальше до того, как его желания не будут удовлетворены. Данный случай произошел в районе населенного пункта Петровское. Да и вообще боевики довольно часто запрещают проезд таким патрулям под различными предлогами.

В целом в таких условиях миссии ОБСЕ работать довольно сложно. При постоянной опасности со стороны не признающих никого боевиков, выполнение обязанностей представителями организации затрудняется в несколько раз. Как недавно сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, с 15 апреля 2015 миссия ОБСЕ в Донбассе 183 раза подвергалась смертельной опасности: стрельба по патрулях, обстрелы рядом, угрозы физической расправы.

И даже вчера, например, в районе подконтрольного ДНР Докучаевска в 30 км от Донецка, один из военнослужащих республики просто-напросто бросил дымовую гранату в машину патруля ОБСЕ. При этом даже личности этих боевиков установить почти нереально. Как говорится: «Творим, что хотим». И если такое у них отношение к серьёзной организации можно легко представить, как они ведут себя с местными жителями, которые чуть ли не каждый день «строчат» кучу заявлений в руководство республики касательно действий военных. А власти ДНР их даже не читают, а если и вскользь просмотрят бумаги, то сразу домой к такому жителю отправляется группа вооруженных людей с угрозами и заставляют человека молчать.

Правда, боевики даже между собой уже разобраться не могут. Так как ДНР сейчас по сути контролируется несколькими вооруженными группировками, у них довольно часто возникают конфликты по поводу власти. Как, к примеру, довольно часто сейчас случаются спорные ситуации между представителями МВД ДНР и силовиками, которые «крышуют» определенные территории. И внутри вооруженных формирований решение любого спора силовыми методами уже вошло в норму. К примеру, сегодня в Новоазовске (ДНР, напротив Мариуполя) в результате пьяной ссоры один «морпех» (по кличке Матч) открыл пальбу в другого (Индейца), ранив его и едва не попав в местного жителя. Вскоре раненный скончался, а оба боевика как это всегда делается в республике были уволены задним числом дабы тихонько замять это дело. Ну и попутно, естественно, за счет этих двоих спишут определенные незаконные средства. Про ситуацию с «мертвыми душами», думаю, рассказывать уже не стоит. Самое страшное, что в результате каждой такой ссоры зачастую страдают и местные жители по которым стреляют без разбора.

И с каждым днем подобных случаев становится все больше и больше. Военнослужащим ДНР уже полностью плевать на жителей, на ОБСЕ, на любую власть, кроме их криминальных авторитетов. При этом население даже не может никуда убежать отсюда так как на любом блокпосту республики у них сразу перепишут все данные, включая даже IMEI телефона, после чего будут угрожать жизнями членов семьи или простой расправой на месте, если не согласится на сотрудничество. Примерно так и работает существующий режим в Донецкой Народной Республике. Тут до сих пор 90-е года, которые пока так и не планируют заканчиваться…Скоро еще календари по ходу начнут переписывать и вместо 2017 напишут 1991 год. И живите как хотите…