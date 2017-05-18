Плохому оратору...люди мешают

Кто по сути своей оратор? Это человек, который владеет искусством красноречия, умеет четко излагать свои мысли и удерживать аудиторию. А кто такой политик? По сути в какой-то мере тоже оратор. Странно, что большая часть современных государственных деятелей даже близко не обладает необходимыми для такой работы навыками. И это в полной мере касается и лидера Донецкой Народной Республики – Александра Захарченка. Но с ним вообще все очень сложно: такое впечатление, что данный псевдо-руководитель не то что не владеет никаким красноречием или другими подобными умениями, но и говорит откровенную чушь в надежде, что население на подконтрольных ему территориях реально поверит в такой бред. Множество уже шуток ходило по интернету касательно российской пропаганды и ее откровенного вранья. Так вот, у Захарченка показатель лжи и бреда в любой из его речей прям таки зашкаливает.





Возьмем к примеру его самое последнее выступление, которое было вчера – 17 мая. В нем лидер ДНР обвинил Украину в «экологических терактах» (серьёзно?!). Конкретнее он говорил об уже давно не работающем химическом заводе в г. Константиновка. Насколько известно, сейчас началась процедура банкротства завода и все вещества которые там находились были уже вывезены с него, а работники сокращены. Но по словам Захарченка: «Украинские террористы никогда не остановятся и закидают химией Донецк». Чистой воды бред… А еще он пугает своих жителей техногенной катастрофой, которая может быть устроена украинцами. В целом не понятно, или данному политику просто нечего уже терять или он действительно сумасшедший? А возможно, что это как-то связано с тем, что кураторы из России в последнее время начали негласные проверки руководства республики… И Захарченко под такими заявлениями опять пытается что-то скрыть?

Ведь ни для кого не секрет как данный деятель ведет свою политику в ДНР. Как пример, недавний протест в Донецке. А ведь это произошло по причине того, что люди наконец-то поняли кто ими руководит. Но с тем уровнем криминала, который образовался вокруг властей ДНР простые жители уже просто не в состоянии справится. После недавней акции в городе, во время которой шахтеры просто просили оставить им работу и возможность кормить свои семьи, к большинству участников события домой пришли люди с оружием в руках и грозились переломать ноги или отправить на передовую копать окопы. Странно, что они еще не начали расстреливать народ, как во время Второй мировой войны. А может из тех, кому не нравится действующая власть просто скоро начнут делать заградительные отряды без оружия и будут кидать их в бой как «мясо»? Хотя в ДНР сейчас могут убить и за нарушение такой вещи как «комендантский час». Или же просто будут «сбивать» деньги. Так граждан, задержанных после 23:00, доставляют в отделения МВС ДНР или иногда в военные комендатуры, где держат около 3-х суток с разрешением на пользование телефоном и требования выплаты штрафа в сумме от 5 до 7 тысяч рублей. Самое интересное, что если они не задерживают достаточно народу за ночь, то начинают делать «облавы» на ночные клубы и т.п., которые «крышуются» отдельными группировками боевиков.

А есть еще один вид деятельности, где руководитель ДНР успел наделать непонятных вещей. Данный деятель закрывает предприятия и шахты, потом спокойно списывает таким образом средства, после чего открывает там музей или что-то еще похожее в надежде еще заработать денег на туризме. Слов нет, одни эмоции. Действующая власть просто уничтожает весь индустриальный потенциал Донбасса. И делать из шахт музеи? Может там еще бордель откроют? И на его открытие также свезут детей со всего ДНР, припугнув при этом их родителей чтоб показать какие они молодцы и как всем это нравится? Да и население республики уже поняло, что за бред происходит вокруг них. Но протесты ни на что не влияют, а только ухудшают ситуацию и усиливают «тоталитарный» режим Захарченка. Единственное, что остается жителям ДНР это бежать. Но и то сейчас с этим возникли определенные трудности. Как пишет в своем Facebook местная жительница Галина Ишакова: «Мы жалеем, что не уехали раньше…»





Да-да-да…сейчас конечно начнется о том, как в Украине блокируют социальные сети и что тут «демократии» тоже нет. А может это наоборот хорошо? Хотя бы меньше бредовой пропаганды будет литься в уши жителей Украины со стороны СМИ России и Новороссии, которые прям таки засорили тот же Вконтакте. Да и отсутствие доступа к социальным сетям не значит, что уровень жизни плохой. В Украине по крайней мере не убивают за громкие высказывания, протесты или за отказ в участии в каком-то мероприятии и не ловят всех подряд после комендантского часа чтобы заработать денег. А то, что некоторые российские сети закрывают связано с тем, как их спецслужбы требовали выдать им личные данные всех организаторов проукраинских групп и сообществ, связанных с Евромайданом, на что украинская сторона ответила полным отказом. А вспомните теперь, почему создатель Вконтакте Павел Дуров отказался от своей доли в предприятии?