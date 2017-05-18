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Плохому оратору...люди мешают
18.05.2017 12:35
Кто по сути своей оратор?
Это человек, который владеет искусством красноречия, умеет четко излагать свои
мысли и удерживать аудиторию. А кто такой политик? По сути в какой-то мере тоже
оратор. Странно, что большая часть современных государственных деятелей даже
близко не обладает необходимыми для такой работы навыками. И это в полной мере
касается и лидера Донецкой Народной Республики – Александра Захарченка. Но с
ним вообще все очень сложно: такое впечатление, что данный псевдо-руководитель
не то что не владеет никаким красноречием или другими подобными умениями, но и
говорит откровенную чушь в надежде, что население на подконтрольных ему
территориях реально поверит в такой бред. Множество уже шуток ходило по
интернету касательно российской пропаганды и ее откровенного вранья. Так вот, у
Захарченка показатель лжи и бреда в любой из его речей прям таки зашкаливает.
Возьмем к примеру его
самое последнее выступление, которое было вчера – 17 мая. В нем лидер ДНР
обвинил Украину в «экологических терактах» (серьёзно?!). Конкретнее он говорил
об уже давно не работающем химическом заводе в г. Константиновка. Насколько
известно, сейчас началась процедура банкротства завода и все вещества которые
там находились были уже вывезены с него, а работники сокращены. Но по словам
Захарченка: «Украинские террористы никогда не остановятся и закидают химией
Донецк». Чистой воды бред… А еще он пугает своих жителей техногенной
катастрофой, которая может быть устроена украинцами. В целом не понятно, или
данному политику просто нечего уже терять или он действительно сумасшедший? А
возможно, что это как-то связано с тем, что кураторы из России в последнее
время начали негласные проверки руководства республики… И Захарченко под такими
заявлениями опять пытается что-то скрыть?
Ведь ни для кого не
секрет как данный деятель ведет свою политику в ДНР. Как пример, недавний
протест в Донецке. А ведь это произошло по причине того, что люди наконец-то
поняли кто ими руководит. Но с тем уровнем криминала, который образовался
вокруг властей ДНР простые жители уже просто не в состоянии справится. После
недавней акции в городе, во время которой шахтеры просто просили оставить им
работу и возможность кормить свои семьи, к большинству участников события домой
пришли люди с оружием в руках и грозились переломать ноги или отправить на
передовую копать окопы. Странно, что они еще не начали расстреливать народ, как
во время Второй мировой войны. А может из тех, кому не нравится действующая
власть просто скоро начнут делать заградительные отряды без оружия и будут
кидать их в бой как «мясо»? Хотя в ДНР сейчас могут убить и за нарушение такой
вещи как «комендантский час». Или же просто будут «сбивать» деньги. Так
граждан, задержанных после 23:00, доставляют в отделения МВС ДНР или иногда в
военные комендатуры, где держат около 3-х суток с разрешением на пользование
телефоном и требования выплаты штрафа в сумме от 5 до 7 тысяч рублей. Самое
интересное, что если они не задерживают достаточно народу за ночь, то начинают
делать «облавы» на ночные клубы и т.п., которые «крышуются» отдельными
группировками боевиков.
Да-да-да…сейчас конечно
начнется о том, как в Украине блокируют социальные сети и что тут «демократии»
тоже нет. А может это наоборот хорошо? Хотя бы меньше бредовой пропаганды будет
литься в уши жителей Украины со стороны СМИ России и Новороссии, которые прям
таки засорили тот же Вконтакте. Да и отсутствие доступа к социальным сетям не
значит, что уровень жизни плохой. В Украине по крайней мере не убивают за громкие
высказывания, протесты или за отказ в участии в каком-то мероприятии и не ловят
всех подряд после комендантского часа чтобы заработать денег. А то, что
некоторые российские сети закрывают связано с тем, как их спецслужбы требовали
выдать им личные данные всех организаторов проукраинских групп и сообществ,
связанных с Евромайданом, на что украинская сторона ответила полным отказом. А
вспомните теперь, почему создатель Вконтакте Павел Дуров отказался от своей
доли в предприятии?
теги: ДНР, Захарченко, Новороссия, деньги, экономика ДНР, жизнь в ДНР, зарплаты в ДНР
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