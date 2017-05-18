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Суровые реалии "Л/ДНР"
18.05.2017 07:54
В самопровозглашённых псевдореспубликах «Л/ДНР» продолжает ухудшаться социально-экономическая ситуация. Из-за этого возникают системные задержки выплат пенсий и заработных плат работникам так называемой бюджетной сферы. Сама Россия постепенно сокращает финансирование этих регионов, понимая, что их содержание не приносят никакой прибыли! Какое будущее светит этим «недореспубликам»?
Зарплаты не выплачивают, а цены на коммунальные услуги, мало того, что в разы выросли, так ещё и требуют четкой оплаты. В итоге, люди имеют огромные долги. А в последнее время на оккупированных территориях практикуется схема погашения долга, которая заключается в «отжимании» жилой площади местными властями. Вот и получается замкнутый круг, жертвами которого является мирное население.
Стоит отметить, что на территории так называемой «ДНР» регулярно закрываются заводы и шахты. В оккупированной Макеевке из девяти шахт, что работали в штатном режиме до начала АТО, продолжает работать только одна. В результате, без средств к существованию остались 10 тысяч человек.
Похожая ситуация сложилась и на Енакиевском металлургическом заводе «Метинвест», который 1 марта этого года был блокирован людьми с автоматами, а все системы управления были остановлены. Если в ближайшее время этот завод не заработает, то рабочим данного предприятия придется искать работу за пределами самопровозглашенной «ДНР».
Гораздо худшая судьба ждет военнослужащих РФ, которые волей-неволей оказались на территориях «республик». Кремль категорически исключает присутствие своих военных на Донбассе. Если их солдата взяли в плен, то «Он не наш, мы его не знаем». Вернулся инвалидом – «Какую социальную помощь тебе, когда в стране кризис?».
Исходя из того, что сейчас творится в «республиках», ответ на вопрос о том, какое будущее светит этим «недореспубликам», вполне очевиден. Итогом продолжения существования «Л/ДНР» станет тысячная армия безработных. И как показывают реалии, в данном случае Кремлю не нужны ни «ДНР», ни «ЛНР».
теги: экономика, зарплата, ДНР, ЛНР, Донбасс, Новороссия, АТО, юго-восток, Россия
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