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Пункт назначения: ДНР
17.05.2017 15:06
На
жизненном пути любого человека всегда встречаются определенные опасности. Это и
заболевания, и ДТП, и криминал и т.д. Но почему-то именно в Донецкой народной
республике уровень опасности в последнее время медленно приближается к своей
критической отметке. Прям как в американской кино-франшизе «Пункт назначения»,
только всегда с плохим концом…
Начнем с самого распространенного. Это болезни. В течении последних нескольких недель было зарегистрировано больше 124 случаев острых кишечных инфекций. По данным Министерства здравоохранения ДНР данное заболевание было связано в первую очередь с пищевыми продуктами и их низким качеством, а конкретнее - это молочная продукция, овощи, фрукты и мясоколбасные изделия. Мда…лучше производить свой продукт опасный для жизни, чем покупать товары еще где бы то ни было. Да и «бюджет» не позволяет. При этом на данный момент предприниматели, торгующие украинскими товарами, подвергаются непомерными штрафами со стороны руководства республики. В конечном итоге это выглядит так: «лучше мы будем травить своих людей и зарабатывать как можно больше денег, чем попробуем хотя б немного задуматься о своем населении». При этом никто денег на лечение и медикаменты не даст. А ведь и медикаментов то в ДНР не так и много. Кстати руководство республики в этой ситуации опять-таки обвинило Украину и то, что на ее территории сейчас много инфекций и т.д. Самое смешное, что сегодня проблематика в ней, которая была связана со свининой уже разрешилась и инфекции больше нет, а республиканские власти продолжают «гнуть свою линию». Но идем дальше…
Есть такой вопрос как бродячие животные, зараженные бешенством. Вроде бы и не такая уж глобальная проблема, но все же она присутствует. Имеются ввиду такие населенные пункты как г. Донецк, г. Снежное и г. Макеевка, где за последнее время было зарегистрировано немалое число случаев заболевания животных бешенством. А они ведь тоже представляют немалую опасность для жизни населения. При этом профилактическая работа так толком и не ведется. Скорее всего опять в целях «жесткой экономии» бюджета.
Хотелось
бы еще рассмотреть такой проблемный вопрос как пожарная безопасность. Во-первых,
в республике на данный момент остро стоит кадровая проблема в пожарных службах,
во-вторых они просто не хотят толком работать по причине баснословных
задолженностей в заработной плате. Да и технику безопасности сейчас мало кто
соблюдает… Что опять является прорехой в деятельности руководства ДНР. Как
минимум законов, регулирующих такие вещи как курение, правильное использование
электро- и газооборудования в складских помещениях и жилых домах нет и не
предвидится в ближайшее время.
Вроде
бы все вышеназванные проблемы и не имеют такого уж большого масштаба в
республике. Но ведь есть еще боевые действия, в следствие каких ситуация
становится прям таки критической. И тут будет все: и заболевания, и ранения,
которые никто даже вылечить толком не сумеет в отсутствии на территории
республики квалифицированных медиков и достаточного числа медикаментов. Также из-за
боевых действий довольно часто возникают аварийные ситуации, пожары и т.п. А
проблема в том, что никто ими толком заниматься то и не будет. Или как это
часто бывает в ДНР: в случае пожара на каком-то предприятии, руководство просто
полностью закрывает его, сокращает там всех работников, обвиняет во всем
«ужасных» укробандеровцев, после чего спокойно списывает все средства какие
только можно выжать с этого предприятия. Ну как-то так. В принципе у них этот
процесс уже достаточно налаженный и работает прям «как часы». Ну а «простым»
жителям, не входящим в состав «новой элиты» республики, ничего не остается как
сидеть и надеется на возможное светлое будущее… И им уже в большей мере все
равно, будет ли оно в составе «цветущей» республики или Украины… Главное, чтоб
не с такими псевдо-руководителями, которые раньше только и делали, что
занимались как можно быстрым личным обогащением, и продолжают этим заниматься
до тех пор, пока «не выжмут последние соки» из своих жителей.
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