Пункт назначения: ДНР

На жизненном пути любого человека всегда встречаются определенные опасности. Это и заболевания, и ДТП, и криминал и т.д. Но почему-то именно в Донецкой народной республике уровень опасности в последнее время медленно приближается к своей критической отметке. Прям как в американской кино-франшизе «Пункт назначения», только всегда с плохим концом…

Начнем с самого распространенного. Это болезни. В течении последних нескольких недель было зарегистрировано больше 124 случаев острых кишечных инфекций. По данным Министерства здравоохранения ДНР данное заболевание было связано в первую очередь с пищевыми продуктами и их низким качеством, а конкретнее - это молочная продукция, овощи, фрукты и мясоколбасные изделия. Мда…лучше производить свой продукт опасный для жизни, чем покупать товары еще где бы то ни было. Да и «бюджет» не позволяет. При этом на данный момент предприниматели, торгующие украинскими товарами, подвергаются непомерными штрафами со стороны руководства республики. В конечном итоге это выглядит так: «лучше мы будем травить своих людей и зарабатывать как можно больше денег, чем попробуем хотя б немного задуматься о своем населении». При этом никто денег на лечение и медикаменты не даст. А ведь и медикаментов то в ДНР не так и много. Кстати руководство республики в этой ситуации опять-таки обвинило Украину и то, что на ее территории сейчас много инфекций и т.д. Самое смешное, что сегодня проблематика в ней, которая была связана со свининой уже разрешилась и инфекции больше нет, а республиканские власти продолжают «гнуть свою линию». Но идем дальше…





Есть такой вопрос как бродячие животные, зараженные бешенством. Вроде бы и не такая уж глобальная проблема, но все же она присутствует. Имеются ввиду такие населенные пункты как г. Донецк, г. Снежное и г. Макеевка, где за последнее время было зарегистрировано немалое число случаев заболевания животных бешенством. А они ведь тоже представляют немалую опасность для жизни населения. При этом профилактическая работа так толком и не ведется. Скорее всего опять в целях «жесткой экономии» бюджета.





Хотелось бы еще рассмотреть такой проблемный вопрос как пожарная безопасность. Во-первых, в республике на данный момент остро стоит кадровая проблема в пожарных службах, во-вторых они просто не хотят толком работать по причине баснословных задолженностей в заработной плате. Да и технику безопасности сейчас мало кто соблюдает… Что опять является прорехой в деятельности руководства ДНР. Как минимум законов, регулирующих такие вещи как курение, правильное использование электро- и газооборудования в складских помещениях и жилых домах нет и не предвидится в ближайшее время.

Вроде бы все вышеназванные проблемы и не имеют такого уж большого масштаба в республике. Но ведь есть еще боевые действия, в следствие каких ситуация становится прям таки критической. И тут будет все: и заболевания, и ранения, которые никто даже вылечить толком не сумеет в отсутствии на территории республики квалифицированных медиков и достаточного числа медикаментов. Также из-за боевых действий довольно часто возникают аварийные ситуации, пожары и т.п. А проблема в том, что никто ими толком заниматься то и не будет. Или как это часто бывает в ДНР: в случае пожара на каком-то предприятии, руководство просто полностью закрывает его, сокращает там всех работников, обвиняет во всем «ужасных» укробандеровцев, после чего спокойно списывает все средства какие только можно выжать с этого предприятия. Ну как-то так. В принципе у них этот процесс уже достаточно налаженный и работает прям «как часы». Ну а «простым» жителям, не входящим в состав «новой элиты» республики, ничего не остается как сидеть и надеется на возможное светлое будущее… И им уже в большей мере все равно, будет ли оно в составе «цветущей» республики или Украины… Главное, чтоб не с такими псевдо-руководителями, которые раньше только и делали, что занимались как можно быстрым личным обогащением, и продолжают этим заниматься до тех пор, пока «не выжмут последние соки» из своих жителей.