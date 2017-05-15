Медицина, деньги и власть

Жизнь довольно сложная штука. И никто из нас не застрахован ни от чего. Почти каждый взрослый человек хотя бы раз в жизни вызывал скорую помощь. Сколько людей - столько и мнений, а мнения, особенно высказанные несколькими людьми, порождают слухи о врачах скорой и работе неотложки. Проблема в том, что в «цветущей» республике ДНР все это далеко не слухи. И это подтверждается конкретными статистическими данными.

Конкретно, в ДНР довольно большое количество людей умирало по причине не приезда скорой на вызов. И таких случаев здесь было великое множество (из 30 вызовов скорая приезжает на 3-4). С чем это связано?

В первую очередь проблема состоит в отсутствии в медицинских учреждениях нормальной заработной платы и наличии огромных задолженностей по выплатам материальной помощи. Так задолженности по ней тянутся еще с марта 2015 года и на данный момент составляют сумму более 340 миллионов рублей. И судя по всему эти выплаты уже ушли не понятно кому в карман и про них все просто пытаются забыть. Такое денежное обеспечение не сильно то и стимулирует работников медицинских служб к работе. Но едем дальше…

Из личных источников в Министерстве здравоохранения ДНР стало известно, что в республике очень большая нехватка лекарственных препаратов. Это средства для лечения детей с хромосомными патологиями, препараты для оказания экстренной помощи новорожденным с дыхательными расстройствами, лекарственные препараты для лечения детей с тяжелыми заболеваниями суставов (ювенильный ревматоидный артрит).

Кроме этого отсутствуют какие-либо вакцины. Имеется ввиду отсутствие вакцин БЦЖ, БЦЖ-м, АДС-анатоксин, вакцин против полиомиелита, вакцин коревых, вакцин против гемофильной и пневмококковой инфекций, вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Особую обеспокоенность вызывает отсутствие антирабической вакцины и антирабического иммуноглобулина. А также нет никаких лекарств для проведения химиотерапии при онкологических заболеваниях. Также отсутствуют препараты для терапии пациентов с хроническими заболеваниями.

Одной из критических проблем на данный момент остается вопрос ремонта и обслуживания дорогостоящего медицинского оборудования. В связи с «жесткой экономией» бюджетных средств и отсутствием на территории Республики представителей фирм-производителей медицинского оборудования, в учреждениях здравоохранения сложилась негативная ситуация с проведением квалифицированного ремонта и сервисного обслуживания высокотехнологического медицинского оборудования. А что за «жесткая экономия» знают уже все… Эта проблема коснулась не только сферы медицины но и всего ДНР в целом. Имеется ввиду ситуация с предпринимателями и непомерными штрафами, которые сейчас систематично накладываются руководством республики. Про так называемую «национализацию» предприятий и говорить не стоит. В целях «экономии», например, без явных причин сократили кучу работников. Это ДКБ «Свердловантрацит» - около 10 тыс. шахтеров, ДКБ «Краснодонуголь» - 8 тыс.; ПАО «Енакиевский металлургический завод» - 6 тыс; ДКБ «Ровенькиантрацит» - до 5 тыс.; ЗАО «ДТЭК шахта Комсомолец Донбасса» - до 4 тыс.; ЗАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» - до 3 тыс. Все эти люди в конечном итоге попали под сокращение. Суть в том, что руководство республики просто сократило этих работников чтоб якобы сэкономить средства для бюджета, но сколько денег на самом деле попало в бюджет неизвестно. В большей мере данные средства ушли «в карман» Захарченку и ему подобным.

И что мы имеем в итоге? Практически полный упадок медицины, что автоматически увеличивает смертность среди населения, а как дополнение конец бизнесу и целая толпа безработных людей. Все это происходит на фоне личного обогащения так называемой власти ДНР. А что остается тогда делать населению?