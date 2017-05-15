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Медицина, деньги и власть
15.05.2017 12:33
Жизнь довольно сложная
штука. И никто из нас не застрахован ни от чего. Почти каждый взрослый человек
хотя бы раз в жизни вызывал скорую помощь. Сколько людей - столько и мнений, а
мнения, особенно высказанные несколькими людьми, порождают слухи о врачах
скорой и работе неотложки. Проблема в том, что в «цветущей» республике ДНР все
это далеко не слухи. И это подтверждается конкретными статистическими данными.
Конкретно, в ДНР довольно большое количество людей умирало по причине не приезда скорой на вызов. И таких случаев здесь было великое множество (из 30 вызовов скорая приезжает на 3-4). С чем это связано?
В первую очередь проблема
состоит в отсутствии в медицинских учреждениях нормальной заработной платы и наличии
огромных задолженностей по выплатам материальной помощи. Так
задолженности по ней тянутся еще с марта 2015 года и на данный момент
составляют сумму более 340 миллионов рублей. И судя по всему эти выплаты уже
ушли не понятно кому в карман и про них все просто пытаются забыть. Такое
денежное обеспечение не сильно то и стимулирует работников медицинских служб к
работе. Но едем дальше…
Из личных источников в
Министерстве здравоохранения ДНР стало известно, что в республике очень большая
нехватка лекарственных препаратов. Это средства для лечения детей с
хромосомными патологиями, препараты для оказания экстренной помощи
новорожденным с дыхательными расстройствами, лекарственные препараты для
лечения детей с тяжелыми заболеваниями суставов (ювенильный ревматоидный артрит).
Кроме этого отсутствуют
какие-либо вакцины. Имеется ввиду отсутствие вакцин БЦЖ, БЦЖ-м, АДС-анатоксин,
вакцин против полиомиелита, вакцин коревых, вакцин против
гемофильной и пневмококковой инфекций, вакцин против клещевого вирусного
энцефалита. Особую обеспокоенность вызывает отсутствие антирабической вакцины и
антирабического иммуноглобулина. А также нет никаких лекарств для проведения
химиотерапии при онкологических заболеваниях. Также отсутствуют препараты для
терапии пациентов с хроническими заболеваниями.
Одной
из критических проблем на данный момент остается
вопрос ремонта и обслуживания
дорогостоящего медицинского оборудования. В связи с «жесткой экономией»
бюджетных средств и отсутствием на территории Республики представителей
фирм-производителей медицинского оборудования, в учреждениях здравоохранения
сложилась негативная ситуация с проведением квалифицированного ремонта и
сервисного обслуживания высокотехнологического медицинского оборудования. А что
за «жесткая экономия» знают уже все… Эта проблема коснулась не только сферы
медицины но и всего ДНР в целом. Имеется ввиду ситуация с предпринимателями и
непомерными штрафами, которые сейчас систематично накладываются руководством
республики. Про так называемую «национализацию» предприятий и говорить не
стоит. В целях «экономии», например, без явных причин сократили кучу
работников.
Это ДКБ «Свердловантрацит» - около 10 тыс. шахтеров,
ДКБ «Краснодонуголь» - 8 тыс.; ПАО «Енакиевский металлургический завод» - 6
тыс; ДКБ «Ровенькиантрацит» - до 5 тыс.; ЗАО «ДТЭК шахта Комсомолец Донбасса» -
до 4 тыс.; ЗАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» - до 3 тыс. Все эти люди в конечном итоге
попали под сокращение. Суть в том, что руководство республики просто сократило
этих работников чтоб якобы сэкономить средства для бюджета, но сколько денег на
самом деле попало в бюджет неизвестно. В большей мере данные средства ушли «в
карман» Захарченку и ему подобным.
И что мы
имеем в итоге? Практически полный упадок медицины, что автоматически
увеличивает смертность среди населения, а как дополнение конец бизнесу и целая
толпа безработных людей. Все это происходит на фоне личного обогащения так
называемой власти ДНР. А что остается тогда делать населению?
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