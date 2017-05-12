ДонбассНеНаш или «Русский Рур»

Индустриальнoe рaзвитие Дoнбасса к концу XVIII вeкa влиялo на быстрый рост населения региона и составило в итоге около 250 тыcяч чeловeк. Уже к середине XIX столетия отметка достигла 400 тысяч. И что же тут такого интересного в этих цифрах, спросите Вы? А то, что 62% населения составлял украинский народ и только 24% от общего количества – русскиe. Так же присутствовали греки, немцы, евреи и татары. Всего 24%! Что ещё примечательно – все представители «русского народа» были завезены в регион для увеличения рабочей силы, чтобы промышленность Донбасса бурно росла и развивалась. Везли со всей Российской Империи. Исконно русский регион, говорите?

К началу ХХ века численность Донецкого края перешагнула отметку в 1 миллион человек. Картина не поменялась. Русских продолжали насильно переселять на Донбасс. Да, за период 1860-1900-х годов обширная область от Северского Донца до Приазовья превратилась в крупнейший промышленный центр Европы. Даже Александр Блок, посетив Донбасс в начале прошлого века, назвал его Новой Америкой – за невиданный динамизм развития, предприимчивость менеджеров и смешение народностей в едином «плавильном котле». А, непосредственно, быстрое развитие края осуществлялось за счет беспощадной эксплуатации местного населения. Так же, из-за бешеных темпов развития региона, его стали называть «Русским Руром».

Факт остается фактом. Как бы не старалась Империалистическая власть, а этнических украинцев было в разы больше «приезжих» русских. Но повлиять всеобщее отторжение от украинцев на Донбассе у правительства, всё же, получилось. Даже в сельской местности жители предпочитали учить своих детей русскому языку, а не украинскому. Недолго пришлось бороться с «украинизацией». Уже в 1932-33 годах Украинскую ССР охватил массовый голод, который был создан штучно с целью раз и навсегда избавиться от большого количества этнического украинского народа, проживающего на своих исторических территориях.

Штучно истребив 3,5 миллиона украинцев за время голодовки 1932-33 годов, Советская власть начала переселять в Украину целые семьи из России и Беларуси. В общей сложности, на украинские территории заселили около 25 тысяч семей, в том числе около 5 тысяч семейств на Донбасс. То есть, Советская власть штучно истребила этнических украинцев и своим почерком вписала в историю «этнических русских», которые по их версии истории «всегда проживали на территории Донбасса». Впрочем, как и всегда.

Сталин всегда придерживался позиции доминирования русских над украинцами. Почему? Наверное, потому что, украинский народ своими качествами всегда выделялся из общей «Союзовской» массы народов. Под кем бы не находилась эта нация, она всегда могла смело показать зубы и попереть против обнаглевших «хозяев», каковыми они себя всегда считали и считают.

Как не крути, а историю не переписать. Даже пропаганде СССР это удавалось до поры до времени. Донецкий край является исконно украинской землей, на которой всегда проживали этнические украинцы. Но Россию, во все времена и в какой бы форме правления она не находилась, это не устраивает. «Братская» страна всегда пыталась надковывать свои правила, делая сноску на какую-то «историческую связь» украинского народа с российским. Агрессия, репрессии, выстрелы и миллионы смертей. Вот в этом вся суть России.