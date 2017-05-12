|
|
|
Автор
Кнопки
|
#ДонбассНеНаш или «Русский Рур»
12.05.2017 12:17
Индустриальнoe
рaзвитие Дoнбасса к концу XVIII вeкa влиялo на быстрый рост населения региона и
составило в итоге около 250 тыcяч чeловeк. Уже к середине XIX столетия отметка
достигла 400 тысяч. И что же тут такого интересного в этих цифрах, спросите Вы?
А то, что 62% населения составлял украинский народ и только 24% от общего
количества – русскиe. Так же присутствовали греки, немцы, евреи и татары. Всего
24%! Что ещё примечательно – все представители «русского народа» были завезены
в регион для увеличения рабочей силы, чтобы промышленность Донбасса бурно росла
и развивалась. Везли со всей Российской Империи. Исконно русский регион,
говорите?
К началу ХХ века
численность Донецкого края перешагнула отметку в 1 миллион человек. Картина не
поменялась. Русских продолжали насильно переселять на Донбасс. Да, за период
1860-1900-х годов обширная область от Северского Донца до Приазовья
превратилась в крупнейший промышленный центр Европы. Даже Александр Блок, посетив
Донбасс в начале прошлого века, назвал его Новой Америкой – за невиданный
динамизм развития, предприимчивость менеджеров и смешение народностей в едином
«плавильном котле». А, непосредственно, быстрое развитие края осуществлялось за
счет беспощадной эксплуатации местного населения. Так же, из-за бешеных темпов
развития региона, его стали называть «Русским Руром».
Факт остается фактом.
Как бы не старалась Империалистическая власть, а этнических украинцев было в
разы больше «приезжих» русских. Но повлиять всеобщее отторжение от украинцев на
Донбассе у правительства, всё же, получилось. Даже в сельской местности жители
предпочитали учить своих детей русскому языку, а не украинскому. Недолго
пришлось бороться с «украинизацией». Уже в 1932-33 годах Украинскую ССР охватил
массовый голод, который был создан штучно с целью раз и навсегда избавиться от
большого количества этнического украинского народа, проживающего на своих
исторических территориях.
Штучно истребив 3,5
миллиона украинцев за время голодовки 1932-33 годов, Советская власть начала
переселять в Украину целые семьи из России и Беларуси. В общей сложности, на
украинские территории заселили около 25 тысяч семей, в том числе около 5 тысяч
семейств на Донбасс. То есть, Советская власть штучно истребила этнических
украинцев и своим почерком вписала в историю «этнических русских», которые по
их версии истории «всегда проживали на территории Донбасса». Впрочем, как и
всегда.
Сталин всегда
придерживался позиции доминирования русских над украинцами. Почему? Наверное,
потому что, украинский народ своими качествами всегда выделялся из общей
«Союзовской» массы народов. Под кем бы не находилась эта нация, она всегда
могла смело показать зубы и попереть против обнаглевших «хозяев», каковыми они
себя всегда считали и считают.
теги: русский Донбасс
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет бют валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.