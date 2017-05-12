Всех с прошедшим Днем Республики!

Вчера в ДНР отмечался один из самых главных праздников – День Республики. На шествие в честь праздника собирали жителей всех городов. Было много мероприятий, интересных и не особо…Но что происходит на фоне этого в «молодом» и «процветающем» государстве?

А это все возрастающее недовольство население деятельностью власти. Как можно увидеть, сейчас в ДНР присутствует очень большое количество таких заявлений, как злоупотребление руководителями в бюджетной сфере своей властью в целях личного обогащения и в том, что они не делают ничего для дальнейшего развития республики и улучшения уровня жизни населения.

И тут всплывает такой момент как давление руководства ДНР на мелких частных предпринимателей. Не так давно появились никому не понятные проверки бизнесменов, которые в какой-то мере занимаются продажей товаров, привезенных из Украины. Республиканские власти требуют у таких предпринимателей целую стопку документов, которые могли бы подтверждать законность распространения данных товаров. При этом, стоит заметить, что в результате блокады как со стороны Украины, так и со стороны ДНР, никаких законных сертификатов у подобных предпринимателей нет и быть не может. Если же у продавца нету таких документов, на него ложиться административная ответственность в виде штрафа, который может достигать суммы в 100 тысяч рублей.

Как пример, то что произошло в Горловке еще 9 числа. Там в результате проверки были наложены штрафы практически на всех предпринимателей. Самое интересное, что на продукцию производства ДНР никаких сертификатов и документов не требуется. А сами «расценки» были такими: оптовые предприниматели платили штраф в размере 50-100 тыс. рублей, мелкие магазины – 20-30 тыс. рублей, мелкие торговцы (как, например, бабушки, торгующие на рынке) – 5-10 тыс. рублей. Кстати, руководство кроме того начало определенным образом контролировать ценовую политику на рынке. Так, к примеру, владельцу хлебного магазина запрещено делать наценку больше чем 50 коп. А если он увеличит розничную цену – то это будет считаться такой «огромной» прибылью, что попадает под штрафные санкции. В целом такой способ увеличить казну республики, считается судя по всему самым удобным для властей ДНР. Каждая штрафная санкция это уже какая-то сумма средств, идущая напрямую в карман республиканских руководителей. А это уже серьезная проблема. С таким успехом в скором времени в ДНР просто не будет предпринимателей, а и без того еле-еле работающий рынок окончательно перестанет существовать.

Кроме всего этого, они научились зарабатывать деньги иным способом. Во многих населенных пунктах республики сейчас работает так называемая процедура «конвертации средств». Как она происходит? Владелец украинской банковской карты переводит деньги на неизвестный счет, а ему выплачивают эту сумму наличными. Все вроде бы хорошо. Вот только курс при этом будет 2 рубля за 1 гривну (При действующем курсе в 0,46 коп). А комиссия за такую операцию составляет 5% от общей суммы. То есть третье лицо (а это скорее всего опять-таки кто-то из руководящего состава ДНР) с каждой такой операции получает около 13% от суммы.

Вот такие вот дела происходят сейчас в «цветущей» республике. И такие проблемы власти постоянно пытаются скрывать с помощью различных «показательных» мероприятий. Это было и во время событий, приуроченных к 9 мая в Донецке, и во время Дня Республики, когда в город сгоняли всех жителей республики. Кстати, всем районным руководителям республики уже дали разнарядку на поиск работников, которые откровенно отказались принимать участие в мероприятиях, связанных с этими праздниками. То есть и выбора то у людей уже практически не остается. Самих жителей тоже можно понять: при отсутствии каких-либо вариантов, приходится просто мирится с такой «политикой партии» и надеется, что они как-то да выживут в подобных условиях.