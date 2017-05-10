Главные итоги 9 мая в ДНР и планы на будущее

Вот и отгремел «Великий» День Победы 9 мая в Донецке. Много тем уже поднималось на этом фоне. И стоит заметить, что в целом этот праздник уже уступил место «Дню республики», который будет 11 мая. И именно в этот день в ДНР планируются прям такого невероятного масштаба мероприятия, что «распиаренный» день победы в Донецке просто меркнет на его фоне. Самое интересное, что у руководителей республики так и не удается выполнить все, что они запланировали. Да и сами мероприятия 9 мая были далеко не без изъянов.

Тут стоит начать с того, что у тех, у кого не было «деда» на войне или же не осталось фотографий, была возможность просто купить фото какого-то другого якобы ветерана, прикрепленное к палке. Стоит заметить, что такую «вещь» можно было приобрести в любом супермаркете за 200 рублей.

Про саму подготовку к параду и говорить не стоит. Истерия, вызванная тем, как большинство людей заставили искать военную форму чтоб выйти на парад под угрозой увольнения с и без того держащейся на последних «соплях» работы, долго еще останется в голове и сердцах жителей Донецка.

Что уже говорить о финальном аккорде праздника под песню «Хотят ли русские войны». Теперь люди просто даже и не представляют, чего им ждать от так называемого «Дня республики». Скорее всего всем придется опять брать в прокате военные формы и идти на митинг чтоб не выгнали с работы или же просто-напросто не убили, как это любят делать здешние власти.

Кстати, как ожидалось, со стороны ополченцев ДНР таки было огромное количество провокаций в сторону украинских военных. Утром был обстрел близ Мариуполя. А потом ближе к обеду силовики обстреляли Безыменное. А после этого все СМИ ДНР начали мгновенно «строчить» о том, как украинские военные «долбят» по всем позициям и бьют «градами» по праздничному митингу. Хм… а на видеозаписях события все вроде как спокойно и никаких обстрелов нету…Хотя, может просто стоит дождаться, когда умельцы из ДНР все смонтируют нужным образом, а сегодняшние видеозаписи объявят прошлогодними? Самое смешное, что они обвинят украинцев в распространении ложной информации об этом мероприятии. И вновь это будет происходит без каких-либо значимых доказательств.

СМИ ДНР даже написали о том, как «укропы» раздолбили школу и пострадало куча народу в Безыменном. Прошло пол часа после этого и те же самые СМИ уже пишут, что масштаб нанесенного урона определить невозможно. То есть, сначала им дали команду пострелять и расписать какие украинцы плохие и как много урона они нанесли в такой великий день, а потом кому-то это стало не выгодно (а кому, я думаю, всем понятно…) и он приказал все переиграть и пока ничего не говорить.

А еще можно вспомнить сегодняшний бунт в Макеевке. Судя по всему, ополченцам уже вконец надоело такое бестолковое управление и непонятные люди у власти. Имеется ввиду 5-я отдельная мотострелковой бригада, которая отказалась выполнять непонятные приказы российского офицера. Это доказывает то, что руководство ДНР уже просто не способно удержать своих людей в узде. Судя по всему, им действительно недолго осталось до очередной «зачистки», которая скорее всего будет проведена Министерством обороны РФ. Насколько известно, даже в ту же Макеевку уже был отправлен резервный отряд российских войск для наведения порядка. При этом были арестованы все, поднявшие бунт. Но даже с помощью российских кураторов, властям вряд ли удастся еще долго удерживать ополченцев. Да и кроме ополченцев еще есть огромное количество граждан недовольных такой «политикой партии».

В целом, руководству ДНР уже давно пора перестать заниматься «показухой» в стиле парада на 9 мая, а начать делать действительно что-то важное и полезное для своих людей. Вместо этого они решили почти подряд потратить огромную сумму средств для организации праздника на «День республики». Уже не раз говорилось о таком способе «отмывать деньги». Но неужели, так называемые власти республики никак не успокоятся, пока не выжмут «последние соки» из своего населения... Ведь на долго такие показательные мероприятия не успокоят народ, который уже начал понимать, что к чему. И с каждым днем количество людей, недовольных нынешним руководством все больше и больше растет, учитываю ту цену, которую им приходится платить за «показушность» властей.

А вообще всем любителям «как можно большей показухи» стоит обратить внимание на эту довольно распространенную на данный момент в интернете иллюстрацию: