Невероятные украинские диверсанты-невидимки

С начала конфликта на востоке Украины, не раз были замечены пропагандистские акции со стороны ДНР. Тематика таких сообщений всегда была разная. Но одно оставалось неизменным всегда – понятие «укрофашистов», которые разрушают регион. И вот сейчас, из-за низкой эффективности пропаганды ДНР, которая уже мало на что влияет, ополчение начинает идти уже на крайние меры дабы выставить очередной раз в плохом свете украинских силовиков. Они начали искать все новые способы для подрыва у населения доверия к украинцам.

Речь очередной раз идет о беспочвенных заявлениях по поводу того, что в прифронтовых населенных пунктах некоторое время не работала мобильная связь якобы именно из-за действий украинских военных. Руководство ДНР обвиняет диверсантов со стороны Украины, которые якобы специально оборвали оптический кабель оператора мобильной связи “ Vodafone ” ночью 6 мая текущего года, проходивший между городами Горловка и Енакиево, в районе поселка Софиевка ( Карло-Марксовое). При этом Министерство связи ДНР сразу же заявило о невозможности быстрого восстановления связи.

Вроде бы все это звучит довольно убедительно. Но, копнув поглубже можно найти в данном событии огромное количество «подводных камней». С учетом отдельных последних тенденций в деятельности руководства ДНР можно с довольно большой вероятностью предположить, что данный случай был спланированной акцией. Но в чем тогда их мотивация? Причиной служило желание ополченцев защититься от утечки информации про перемещение своей техники. Что сразу же все ставит на места. Так как в ДНР утечка информации - это вообще нормальное и обыденное дело. Ну а если оборвать связь, то и проблем как бы не будет.





В целом это обычная практика боевиков. Они создают условия, удобные для себя, после чего обвиняют во всем «украинских диверсантов-призраков». И это касается не только случая с кабелем. Вспомнить даже уже отшумевшие случаи с убийством «народных героев» ДНР и ЛНР, в которых обвиняли Силы специальных операций Украины. Судя по всему, спецназовцы научились уже впадать в полную невидимость и достигли прям невероятного уровня профессионализма. И если украинские диверсанты походу уже умеют спокойно входить на территорию боевиков как к себе домой. Тогда ополчению ДНР уже давно стоило бы бояться…

Но, что мы имеем в итоге? Связь восстановили, украинцев обвинили, технику переместили. И все у них хорошо. Вот только о жителях в данной ситуации никто даже и не подумал. Хотя там это вполне нормально явление, с которым население уже судя по всему практически смирилось. Ополченцы вообще никогда не учитывали и не будут учитывать жизни своих людей. И это касается не только таких безвредных на первый взгляд вещей как кратковременный обрыв связи, но и, например, того что свои минометы и технику бойцы ВС ДНР ставят зачастую около жилых домов. А людям остается только сидеть и бояться того, что к ним прилетит «ответка» со стороны украинских военных. Давно пора бы понять, что и ополченцам, и их руководству, глубоко наплевать на всех подряд, включая свое население. В данном случае их волнуют только способы скрыть свои преступления от всех и «отмыть» как можно больше денег. Ну а еще, иногда, можно «поотжимать» средства у своих же жителей. И пора бы ДНР наконец смириться с тем, что их машина пропаганды уже начинает давать явные сбои.