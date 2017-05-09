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Невероятные украинские диверсанты-невидимки
09.05.2017 14:32
С
начала конфликта на востоке Украины, не раз были замечены пропагандистские
акции со стороны ДНР. Тематика таких сообщений всегда была разная. Но одно
оставалось неизменным всегда – понятие «укрофашистов», которые разрушают
регион. И вот сейчас, из-за низкой эффективности пропаганды ДНР, которая уже
мало на что влияет, ополчение начинает идти уже на крайние меры дабы выставить
очередной раз в плохом свете украинских силовиков. Они начали искать все новые
способы для подрыва у населения доверия к украинцам.
Речь
очередной раз идет о беспочвенных заявлениях по поводу того, что в прифронтовых
населенных пунктах некоторое время не работала мобильная связь якобы именно
из-за действий украинских военных. Руководство ДНР обвиняет диверсантов со
стороны Украины, которые якобы специально оборвали оптический кабель оператора
мобильной связи “
Vodafone
” ночью 6 мая
текущего года, проходивший между городами Горловка и Енакиево, в районе поселка
Софиевка ( Карло-Марксовое). При этом Министерство связи ДНР сразу же заявило о
невозможности быстрого восстановления связи.
Вроде
бы все это звучит довольно убедительно. Но, копнув поглубже можно найти в
данном событии огромное количество «подводных камней». С учетом отдельных
последних тенденций в деятельности руководства ДНР можно с довольно большой
вероятностью предположить, что данный случай был спланированной акцией. Но в
чем тогда их мотивация? Причиной служило желание ополченцев защититься от
утечки информации про перемещение своей техники. Что сразу же все ставит на
места. Так как в ДНР утечка информации - это вообще нормальное и обыденное
дело. Ну а если оборвать связь, то и проблем как бы не будет.
В
целом это обычная практика боевиков. Они создают условия, удобные для себя, после
чего обвиняют во всем «украинских диверсантов-призраков». И это касается не
только случая с кабелем. Вспомнить даже уже отшумевшие случаи с убийством
«народных героев» ДНР и ЛНР, в которых обвиняли Силы специальных операций
Украины. Судя по всему, спецназовцы научились уже впадать в полную невидимость
и достигли прям невероятного уровня профессионализма. И если украинские
диверсанты походу уже умеют спокойно входить на территорию боевиков как к себе
домой. Тогда ополчению ДНР уже давно стоило бы бояться…
Но,
что мы имеем в итоге? Связь восстановили, украинцев обвинили, технику
переместили. И все у них хорошо. Вот только о жителях в данной ситуации никто
даже и не подумал. Хотя там это вполне нормально явление, с которым население
уже судя по всему практически смирилось. Ополченцы вообще никогда не учитывали
и не будут учитывать жизни своих людей. И это касается не только таких
безвредных на первый взгляд вещей как кратковременный обрыв связи, но и,
например, того что свои минометы и технику бойцы ВС ДНР ставят зачастую около
жилых домов. А людям остается только сидеть и бояться того, что к ним прилетит
«ответка» со стороны украинских военных. Давно пора бы понять, что и
ополченцам, и их руководству, глубоко наплевать на всех подряд, включая свое
население. В данном случае их волнуют только способы скрыть свои преступления
от всех и «отмыть» как можно больше денег. Ну а еще, иногда, можно «поотжимать»
средства у своих же жителей. И пора бы ДНР наконец смириться с тем, что их машина
пропаганды уже начинает давать явные сбои.
теги: ДНР, пропаганда, сепаратисты, боевики, силовики, военные ДНР, бойцы ВС ДНР, пропаганда ДНР, как обманывают в ДНР, укропы
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