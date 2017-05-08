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Автор
Кнопки
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Жизнь под обстрелами
08.05.2017 12:17
В целом вообще непонятно,
почему силовики ДНР делают позиции именно внутри городов. Тут несколько
вариантов: либо им глубоко плевать на жизни своего населения, либо они точно
уверены, что «ответка» не прилетит.
А
ведь такая возможность все-таки существует… То есть силы ДНР прямо подвергают
опасности население своих городов из-за подобных действий.
(
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=301098686998254&id=100012943743855&pnref=story
)
Если судить по данному
сообщению - силовики стоят прям в одном из районов Донецка и бьют оттуда по
позициям ВСУ. А ведь потом бесчисленное количество СМИ ДНР будет писать о том,
как украинцы их спровоцировали и какие украинцы плохие. Да еще и скажут, что те
били по Петровскому району Донецка и этим нарушали условия Минска.
А вот еще один пост, но уже
из ВК:
( https://vk.com/petrovmariya?w=wall375257999_53 )
Стоит заметить, что
вышеназванная улица Челюскина проходит почти через весь центр поселка. Судя по
всему, у боевиков ДНР уже стало традицией стрелять из минометов со стороны
жилых кварталов. А людям то при этом все равно как они воюют – главное, чтоб не
подвергали опасности свое же население, которое боевики якобы защищают. А если все-таки «ответка» прилетит? Что будет
тогда? В ДНР сразу начнут кричать о том, как украинцы нарушают нормы
международного гуманитарного права и минские договоренности. Но о том, что ополченцы
долбят из минометов чуть бы не со дворов мирных жителей никто и не вспомнит.
Вот как-то так сейчас и
происходит эта война. Ополченцы под командованием руководителей ДНР ставят минометную
позицию внутри города, чем прямо провоцируют украинцев. Потом в ДНР начинают
расписывать о том, как «хохлы» стреляют «беглым огнем» по городам
псевдо-республики. В итоге виновата во всем Украина, а о том, как оно
происходит на самом деле никто и слова не скажет. Псевдо-руководителям, по ходу,
уже пора понять, что такие боевые действия не пройдут бесследно. Их положение и
так довольно шаткое, а недовольство жителей из-за подобных случаев только
растет. Ведь даже принимая во внимание то, что со стороны Украины пока не летят
«ответки», жителям просто страшно за свои жизни когда у них под боком стоят
минометы. А это прямо нарушает почти все нормы международного гуманитарного
права.
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