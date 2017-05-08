Жизнь под обстрелами

Сегодня в социцальных сетях, а конкретно в сети Вконтаке и в Facebook наткнулся на несколько постов касательно обстрела силами ДНР украинских позиций. Стоит заметить, что в этих сообщениях описывались позиции боевиков, находящиеся прямо внутри населенных пунктов. При этом люди, опубликовавшие пост говорят, что очень бояться ответного удара по этим местам со стороны военнослужащих Украины.

В целом вообще непонятно, почему силовики ДНР делают позиции именно внутри городов. Тут несколько вариантов: либо им глубоко плевать на жизни своего населения, либо они точно уверены, что «ответка» не прилетит. А ведь такая возможность все-таки существует… То есть силы ДНР прямо подвергают опасности население своих городов из-за подобных действий.

Вот, например, как пишет Яна Рыбалка в своем Facebook :





( https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=301098686998254&id=100012943743855&pnref=story )

Если судить по данному сообщению - силовики стоят прям в одном из районов Донецка и бьют оттуда по позициям ВСУ. А ведь потом бесчисленное количество СМИ ДНР будет писать о том, как украинцы их спровоцировали и какие украинцы плохие. Да еще и скажут, что те били по Петровскому району Донецка и этим нарушали условия Минска.

А вот еще один пост, но уже из ВК:





( https://vk.com/petrovmariya?w=wall375257999_53 )

Стоит заметить, что вышеназванная улица Челюскина проходит почти через весь центр поселка. Судя по всему, у боевиков ДНР уже стало традицией стрелять из минометов со стороны жилых кварталов. А людям то при этом все равно как они воюют – главное, чтоб не подвергали опасности свое же население, которое боевики якобы защищают. А если все-таки «ответка» прилетит? Что будет тогда? В ДНР сразу начнут кричать о том, как украинцы нарушают нормы международного гуманитарного права и минские договоренности. Но о том, что ополченцы долбят из минометов чуть бы не со дворов мирных жителей никто и не вспомнит.

Вот как-то так сейчас и происходит эта война. Ополченцы под командованием руководителей ДНР ставят минометную позицию внутри города, чем прямо провоцируют украинцев. Потом в ДНР начинают расписывать о том, как «хохлы» стреляют «беглым огнем» по городам псевдо-республики. В итоге виновата во всем Украина, а о том, как оно происходит на самом деле никто и слова не скажет. Псевдо-руководителям, по ходу, уже пора понять, что такие боевые действия не пройдут бесследно. Их положение и так довольно шаткое, а недовольство жителей из-за подобных случаев только растет. Ведь даже принимая во внимание то, что со стороны Украины пока не летят «ответки», жителям просто страшно за свои жизни когда у них под боком стоят минометы. А это прямо нарушает почти все нормы международного гуманитарного права.