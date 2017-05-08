Вся правда о параде на 9 мая

Как пишет в своем блоге Виктор Мартыненко, До великого парада победы осталось всего ничего. И с каждой минутой все больше становиться понятно, что руководству ДНР глубоко плевать на такие вещи как минские договоренности, да и вообще на своих граждан. Ведь то, что они спланировали провести, является по сути своей сильной провокацией и как бы заявлением, что им «пофиг» на всех и вся.





Как минимум стоит сообщить, что парад в городе Донецке будет проходить в 9 утра и будет идти с площади Ленина до улицы Артема. И вот тут начинается самое интересное. К параду планируется привлечь около 1000 человек из подразделений всех родов войск 1 АК, курсантов "Донецкого высшего общевойскового командного училища", "МЧС" и "МВД" и 48 ед. военной техники (3 ед. БТР-80, 3 ед. танков Т-72, 3 ед. танков Т-64, 3 ед. БМП-1, 3 ед. БМП-2,3 ед. ЗРК "Стрела -10", 9 ед. а / м "УРАЛ", 3 ед. а / м "КамАЗ", 3 ед. 120-мм миномет, 3 ед. РСЗО БМ-21, 3 ед. 122 мм гаубицы Д-30, 3 ед. 152 мм гаубицы "Мста-Б", 3 ед. 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", 3 ед. ЗУ-23-2). Откуда такое количество техники естественно понятно, но суть в том, что проведение такого парада уже противоречит большинству условий минских договоренностей. Интересно, руководители ДНР действительно думают что никто об этом не знает или им просто наплевать?

Ну а дальше как говорится – понеслась. Вроде бы ДНР позиционируют себя как отдельную республику? Но на деле все совсем по-другому. После военного парада начинается прям огромное количество российских акций. Все начинается с акции бессмертный полк. После него сразу же начнется строевой смотр личного состава и техники с исполнением песни «Патриоты России». Видимо, песни «Патриоты ДНР» еще не придумали да и мозгов у руководства просто-напросто не хватит на то чтобы придумать что-то свое.

Ну а дальше начинается стандартное «показательное» отмывание денег. Как обычно будет митинг, на который добровольно-принудительно загонят кучу народу для работы на камеру. Он будет носить гордое название «Навеки в памяти». После митинга опять куча акций и естественно большой праздничный концерт без участия кого-либо известного, но зато длительностью аж 7 часов, с 11:00 и до 18:00.

Самое удивительное что они даже детей заставили участвовать в своей показухе. После концерта руководители ДНР собираются провести «парад детских войск». Ну вообще правильно, как в Спарте, научим детей воевать чуть ли не с рождения. Судя по всему, бред в головах псевдо-руководства уже почти достиг своего апогея.

После всех этих событий естественно будет еще один концерт, обычный фейерверк и в конце около 22:00 собираются провести реквием.