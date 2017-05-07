|
|
|
Автор
Кнопки
|
ДНР экономическая
07.05.2017 12:45
В
последнее время все чаще и чаще всплывают новые подробности жизни в «цветущей»
республике. Да, да… мы очередной раз говорим именно о ДНР.
В
данном случае речь опять пойдет о шахтах и о работниках на них. Уже не раз
поступали заявления от шахтеров, работающих в ДНР по поводу низких зарплат. Как
они говорят – максимум который мы можем тут заработать – это 5 тысяч рублей,
что ни коим образом не соизмеримо с выполняемыми обязанностями. Кроме того,
поступали сообщения о незаконном присоединении всех шахтеров скопом к
«Республиканской партии ДНР». При этом никто из соображений личной безопасности
не решается покинуть политическую партию. А руководство ДНР при виде заявлений
об отказе от участия в таком деле начинает угрожать шахтерам увольнением и
опасностью для жизней членов их семей. И это все происходит на фоне
возрастающего криминала в городах республики по причине экономической
нестабильности региона.
Кроме
того, поступило сообщение о том, что всех работников шахты им. Засядько (а их
около 3,5 тысяч), руководство ДНР отправило в неоплачиваемый отпуск до 14 мая. При
этом работникам сказали, что до этой даты все будут официально уволены, после
чего проведут новый набор рабочей силы в соответствии с изменениями в
законодательстве республики. Стоит заметить, что зарплату шахтерам тут
выплачивали последний раз еще в феврале месяце, а тем, кто уже уволен, даже не
дали трудовые книжки чтобы они не могли получить никаких выплат если переедут
жить в Украину, что уже становится тенденцией. Шахтеров в ДНР увольняют и они
мгновенно бегут на подконтрольную Украиной территорию, где за неимением никаких
документов даже не могут начать работать.
В
дополнение к вышеописанным случаям, руководство ДНР продолжает усиленное
давление на малый бизнес. Так, на вторую половину мая запланировано углубление
проверок ФОП, которые работают на рынках Горловки. Учитывая результаты прошлых
таких проверок, стоит ожидать наложение штрафов под выдуманными предлогами на
большинство предпринимателей. Все это происходит как для наполнения бюджета,
так и для реализации определенных коррупционных схем руководителей республики.
Ведь наполнить бюджет после того как большую его часть уже «отмыли» через
показушные мероприятия в любом случае как-то надо. Но и еще один способ
заработать, власти ДНР никогда не упустят.
В целом, стоит сказать, что такие вещи, как парад на 9 мая никогда не проходят бесследно для населения. Каждое такое мероприятия требует определенного вложения средств. А за неимением законных источников дохода, руководители ДНР лишают работы большое количество людей. Решать жителям – хотят ли они ради очередной показухи потерять свой единственный источник заработка, или же они готовы как-то бороться с политикой «молодой» власти, построенной на жизнях других и на бесконечной краже средств населения. Ведь в любую минуту Захарченко закроет какое бы то ни было предприятие дабы скрыть свои финансовые махинации. Самое интересное, что при потере работы в ДНР невозможно даже покинуть пределы республики как по причине участия в очередной «Республиканской партии», так и по причине неполучения трудовой книжки. Остается перебиваться заработком, полученным еще зимой и ждать у моря погоды или же как-то добиваться своего и бежать на территорию, подконтрольную Украине.
теги: ДНР, Захарченко, Новороссия, деньги, экономика ДНР, жизнь в ДНР, зарплаты в ДНР
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее Украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.