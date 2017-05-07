ДНР экономическая

В последнее время все чаще и чаще всплывают новые подробности жизни в «цветущей» республике. Да, да… мы очередной раз говорим именно о ДНР.

В данном случае речь опять пойдет о шахтах и о работниках на них. Уже не раз поступали заявления от шахтеров, работающих в ДНР по поводу низких зарплат. Как они говорят – максимум который мы можем тут заработать – это 5 тысяч рублей, что ни коим образом не соизмеримо с выполняемыми обязанностями. Кроме того, поступали сообщения о незаконном присоединении всех шахтеров скопом к «Республиканской партии ДНР». При этом никто из соображений личной безопасности не решается покинуть политическую партию. А руководство ДНР при виде заявлений об отказе от участия в таком деле начинает угрожать шахтерам увольнением и опасностью для жизней членов их семей. И это все происходит на фоне возрастающего криминала в городах республики по причине экономической нестабильности региона.

Кроме того, поступило сообщение о том, что всех работников шахты им. Засядько (а их около 3,5 тысяч), руководство ДНР отправило в неоплачиваемый отпуск до 14 мая. При этом работникам сказали, что до этой даты все будут официально уволены, после чего проведут новый набор рабочей силы в соответствии с изменениями в законодательстве республики. Стоит заметить, что зарплату шахтерам тут выплачивали последний раз еще в феврале месяце, а тем, кто уже уволен, даже не дали трудовые книжки чтобы они не могли получить никаких выплат если переедут жить в Украину, что уже становится тенденцией. Шахтеров в ДНР увольняют и они мгновенно бегут на подконтрольную Украиной территорию, где за неимением никаких документов даже не могут начать работать.

В дополнение к вышеописанным случаям, руководство ДНР продолжает усиленное давление на малый бизнес. Так, на вторую половину мая запланировано углубление проверок ФОП, которые работают на рынках Горловки. Учитывая результаты прошлых таких проверок, стоит ожидать наложение штрафов под выдуманными предлогами на большинство предпринимателей. Все это происходит как для наполнения бюджета, так и для реализации определенных коррупционных схем руководителей республики. Ведь наполнить бюджет после того как большую его часть уже «отмыли» через показушные мероприятия в любом случае как-то надо. Но и еще один способ заработать, власти ДНР никогда не упустят.

В целом, стоит сказать, что такие вещи, как парад на 9 мая никогда не проходят бесследно для населения. Каждое такое мероприятия требует определенного вложения средств. А за неимением законных источников дохода, руководители ДНР лишают работы большое количество людей. Решать жителям – хотят ли они ради очередной показухи потерять свой единственный источник заработка, или же они готовы как-то бороться с политикой «молодой» власти, построенной на жизнях других и на бесконечной краже средств населения. Ведь в любую минуту Захарченко закроет какое бы то ни было предприятие дабы скрыть свои финансовые махинации. Самое интересное, что при потере работы в ДНР невозможно даже покинуть пределы республики как по причине участия в очередной «Республиканской партии», так и по причине неполучения трудовой книжки. Остается перебиваться заработком, полученным еще зимой и ждать у моря погоды или же как-то добиваться своего и бежать на территорию, подконтрольную Украине.