Корабль «ДНР» и его капитаны

Служба в армии никогда не была легким делом. И это касается всех стран мира. Но именно в так называемой ДНР «тяжести и лишения» в полной мере достигли своего пика. Сразу становится понятно почему в рядах боевиков такой высокий уровень нехватки персонала. И это при всем, что официальные данные постоянно скрываются руководством ДНР.

Вот, как например, среди подразделений боевиков, дислоцирующихся в Горловке, отмечается существенная нехватка личного состава. Причем это и скрываемые боевые потери, и участившиеся случаи дезертирства. А эти случаи в полной мере покрываются высшим командованием армии ДНР так как дезертиры обычно отправляют немаленькие вознаграждения начальникам за оформление увольнений задним числом. Да и слухи о том, что скоро будет эскалация боевых действий, распространяющиеся среди боевиков все больше подкрепляют их желание дезертировать. Ведь все боевые потери, которые произойдут в рамках операций, планирующихся высшим командованием, будут скорее всего либо просто скрыты и о них все забудут. Либо с их помощью спишут очередное количество средств. Не раз уже были замечены финансовые выплаты, которые производились на счет «мертвых душ». А эти деньги в конце концов присваивались командирами и финансовыми службами. Кстати, эта проблема была впервые замечена именно в рядах боевиков, дислоцирующихся в Горловке. Насколько известно сейчас специальная комиссия из министерства обороны РФ пытается проверить такие заявления и как они говорят: «уже было замечено больше сотни таких случаев». Возможно, что с помощью боевых потерь командиры армии ДНР также постараются списать средства таким образом, чтобы скрыть все свои «теневые» финансовые операции перед российскими кураторами. А для этого они начнут провокации против украинских военных с использованием как можно большего количества «живой силы». То есть просто кинут в лобовую атаку кучу народу дабы как можно сильнее проредить ряды своих военнослужащих и списать на них кучу средств.

Кстати, недавнюю задержку выплат зарплат боевикам, уже просто-напросто сбросили на то, что вышеупомянутая проверка не дала возможности их осуществления. Но самое интересное, что вместо того чтобы наконец заплатить деньги личному составу, командиры решили успокоить их, организовав так называемые «дни посещения». В данном случае боевиков никто не отпускает в увольнения, но им дается возможность увидеться несколько часов со своими близкими в специально отведенных для этого местах. Это больше выглядит как затишье перед бурей. При этом они надеются, что про зарплату все просто забудут. Ну а всем конечно уже понятно у кого в руках находятся все деньги, предназначающиеся для военнослужащих. Скорее всего руководители ДНР стараются в кратчайшие сроки украсть как можно больше денег до начала боевых действий. Или до того, как российские кураторы не обнаружат все случаи нецелевого использования средств со стороны командования боевиками и не начали очередную зачистку.

И что мы имеем в итоге? Денег нету, российские кураторы прижимают со всех сторон, а личного состава с каждым днем все меньше и меньше. Похоже, руководство ДНР может начинать готовится к полной зачистке в своих рядах. Причем людей набрать уже так легко не получится. Случай с мобилизационными сборами многому научил жителей так называемой ДНР, когда кучу гражданского населения объявили готовыми воевать и вывезли на линию соприкосновения. Сейчас уже так просто ничего не получится. Интересно, что теперь будут делать псевдо-руководители республики? А у них осталось два варианта: либо найти выход из сложившейся ситуации и опять какими-то обманными путями скрыть все незаконные моменты в своих войсках, либо просто-напросто бежать как можно дальше и молиться чтобы кураторы из Министерства обороны РФ не нашли их. Так как второй вариант вряд ли сработает, что уже было не один раз доказано, а выход найти почти нереально, им остается только ждать пока их не коснется «зачистка». Ну а если они что-то и придумают, то можно не сомневаться, что все это произойдет за счет жизней их же военнослужащих. Ведь командованию армии ДНР глубоко плевать на личный состав. Сейчас они только и делают, что бояться за себя и готовы принести в жертву тысячи людей чтобы покрыть свою незаконную деятельность. И все это только маленький кусок палубы корабля под названием ДНР, который постепенно идет ко дну. Но только в данной ситуации капитан не остается со своим кораблем, а бежит с него в первых рядах. Ну а всем прекрасно известно, кто убегает в самую первую очередь.