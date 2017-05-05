Желто-черное клеймо или цветок памяти?

История Георгиевской ленты

Георгиевская лента не является символом победы фашиста Сталина над фашистом Гитлером. Ее приплетают нашим дедам-героям, тем самым пренебрегая украинскую традицию и почетая чужую. Дело в том, что до “Великой Отечественной войны” Георгиевская лента не имеет никакого отношения. Этот знак имеет отношение к наградам Российской империи, к Белой гвардии и до, как ни странно, к солдатам-коллаборационистам, воевавшим во время войны на стороне Гитлера. Это, прежде всего военнослужащие, служившие под руководством генерала-предателя Власова.

Если говорить о Георгиевской ленте, то она была основана еще Екатериной Великой и шла к ордену Святого Георгия, к Георгиевскому кресту и к Георгиевской медали. Традиционное толкование цветов Георгиевской ленты утверждает, что желтый символизирует пламя, а черный - дым. Бессмертная законодательница считала, что лента сочетает цвет пороха и цвет огня.

В Красной армии Георгиевская лента никогда не использовалась. Даже не использовалось это название. В 1943 году Сталин ввел новую награду - орден Славы, который шел на ленте, похожей на Георгиевскую, однако только похожей. Официально она называлась «гвардейская» и использовалась еще с медалью «За победу над Германией» и в военных знаменах гвардейских частей. Лента имела некоторые отличия от Георгиевской, на что легко указывают знатоки геральдики. Кроме того, орден Славы не был широко распространен в Отечественной войне, для этого было недостаточно времени, а действительно солдатскими наградами остались медаль «За отвагу» и орден «Красной звезды».

Зато Георгиевская лента входила в состав наград бойцов, воевавших на стороне РОА, в простонародье - власовцев. (За нацистов воевало около 50 000 россиян. Генерал Красной Армии Андрей Власов, один из руководителей обороны Киева и один из «спасителей Москвы», в июле 1942 года попал в немецкий плен и показал, что ненавидит Сталина и предложил германскому командованию создать войско полтора миллиона советских военнопленных и направить его против Красной армии: «Дайте мне военнопленных и вместе мы победим Сталина».) Многие из командиров РОА, в том числе такие известные личности, как Шкуро и Краснов были награждены орденом Святого Георгия, в состав которого входила настоящая Георгиевская лента.

На улицах российских городов «Георгиевская лента» впервые появилась в 2005 году. Эта акция родилась стихийно, выросла из Интернет - проекта «Наша Победа», главной целью которого была публикация историй и фотографий времен “Великой Отечественной войны". Ленточка стала своеобразным атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами, праздничных гуляний во многих городах Российской Федерации. Ее популярность добралась даже до белья в желто-черную полоску и шнурков для кроссовок российских граждан.

С 2015 года лента использовалась так называемыми «силами самообороны Крыма» и пророссийски настроенными сепаратистами на территории Украины. Это привело к отказу использования георгиевской ленты во время празднования Дня Победы в Украине.

Символ мака - память и скорбь

История у символа мака очень интересна. Появляется она еще со стихов времен Первой мировой войны. В 1915 году канадский военный врач Джон Мак-Крей написал стихотворение "В поле Фландрии" - там рассказал о красных маках, выросших на могилах солдат. Произведение вдохновило американскую гуманистку Миону Майкл украсить маком свою одежду, чтобы почтить память погибших.

В 1920 году Американский легион принял маки как официальный символ. Уже через год они стали эмблемой Королевского Британского легиона. Он и начал акцию в поддержку ветеранов, которая на Туманном Альбионе происходит ежегодно. Каждый благотворитель получает красный бумажный мак и прикалывает его к своей одежде. Сейчас цветы на лацканы цепляют на территории бывшей Британской империи. Таким образом чтят память погибших во всех вооруженных конфликтах с 1914-го года.

В Украине мак как символ начинал развиваться еще с казацких времен. Этот цветок, верили, вырастал там, где гибли казаки, защищая родную землю: «Ординці воїна скришили, На землю впало тіло біле, І, наче зерно проросло, А влітку маком зацвіло.» (М. Стельмах)

Учитывая российскую агрессию, Украина начала отказываться от советского идеологического наследия, а красный мак стал олицетворять трагедии Второй мировой, в которой погибли миллионы украинцев. Стилизовано оформил символ харьковский дизайнер Сергей Мишакин. С одной стороны это цветок мака, с другой - кровавый след от пули. Такая символика должна предостерегать каждого от повторения войны.

Георгиевская лента не о страдании, не о смерти, о том самом главном, что есть в войне. Все эти миллионы жертв, миллионы душ георгиевская лента не олицетворяет. Сейчас это своеобразный опознавательный знак российских террористов.



