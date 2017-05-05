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Желто-черное клеймо или цветок памяти?
05.05.2017 19:33
История Георгиевской ленты
Георгиевская
лента не является символом победы фашиста Сталина над фашистом Гитлером. Ее
приплетают нашим дедам-героям, тем самым пренебрегая украинскую традицию и
почетая чужую. Дело в том, что до “Великой Отечественной войны” Георгиевская
лента не имеет никакого отношения. Этот знак имеет отношение к наградам
Российской империи, к Белой гвардии и
до, как ни странно, к солдатам-коллаборационистам, воевавшим во время войны на
стороне Гитлера. Это, прежде всего военнослужащие, служившие под руководством
генерала-предателя Власова.
Если говорить о
Георгиевской ленте, то она была основана еще Екатериной Великой и шла к ордену
Святого Георгия, к Георгиевскому кресту и к Георгиевской медали. Традиционное
толкование цветов Георгиевской ленты утверждает, что желтый символизирует
пламя, а черный - дым. Бессмертная законодательница считала, что лента сочетает
цвет пороха и цвет огня.
В Красной армии
Георгиевская лента никогда не использовалась. Даже не использовалось это
название. В 1943 году Сталин ввел новую награду - орден Славы, который шел на
ленте, похожей на Георгиевскую, однако только похожей. Официально она
называлась «гвардейская» и использовалась еще с медалью «За победу над
Германией» и в военных знаменах гвардейских частей. Лента имела некоторые
отличия от Георгиевской, на что легко указывают знатоки геральдики. Кроме того,
орден Славы не был широко распространен в Отечественной войне, для этого было
недостаточно времени, а действительно солдатскими наградами остались медаль «За
отвагу» и орден «Красной звезды».
Зато Георгиевская лента входила в
состав наград бойцов, воевавших на стороне РОА, в простонародье - власовцев.
(За нацистов воевало около 50 000 россиян. Генерал Красной Армии Андрей Власов,
один из руководителей обороны Киева и один из «спасителей Москвы», в июле 1942
года попал в немецкий плен и показал, что ненавидит Сталина и предложил
германскому командованию создать войско полтора миллиона советских
военнопленных и направить его против Красной армии: «Дайте мне военнопленных и
вместе мы победим Сталина».) Многие из командиров РОА, в том числе такие
известные личности, как Шкуро и Краснов были награждены орденом Святого
Георгия, в состав которого входила настоящая Георгиевская лента.
На улицах российских городов «Георгиевская лента» впервые появилась в 2005 году. Эта акция родилась стихийно, выросла из Интернет - проекта «Наша Победа», главной целью которого была публикация историй и фотографий времен “Великой Отечественной войны". Ленточка стала своеобразным атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами, праздничных гуляний во многих городах Российской Федерации. Ее популярность добралась даже до белья в желто-черную полоску и шнурков для кроссовок российских граждан.
С 2015 года лента
использовалась так называемыми «силами самообороны Крыма» и пророссийски
настроенными сепаратистами на территории Украины. Это привело к отказу
использования георгиевской ленты во время празднования Дня Победы в Украине.
Символ
мака - память и скорбь
История у
символа мака очень интересна. Появляется она еще со стихов времен Первой
мировой войны. В 1915 году канадский военный врач Джон Мак-Крей написал
стихотворение "В поле Фландрии" - там рассказал о красных маках,
выросших на могилах солдат. Произведение вдохновило американскую гуманистку
Миону Майкл украсить маком свою одежду, чтобы почтить память погибших.
В 1920 году
Американский легион принял маки как официальный символ. Уже через год они стали
эмблемой Королевского Британского легиона. Он и начал акцию в поддержку
ветеранов, которая на Туманном Альбионе происходит ежегодно. Каждый
благотворитель получает красный бумажный мак и прикалывает его к своей одежде.
Сейчас цветы на лацканы цепляют на территории бывшей Британской империи. Таким
образом чтят память погибших во всех вооруженных конфликтах с 1914-го года.
В Украине мак
как символ начинал развиваться еще с казацких времен. Этот цветок, верили,
вырастал там, где гибли казаки, защищая родную землю: «Ординці воїна скришили,
На землю впало тіло біле, І, наче зерно проросло, А влітку маком зацвіло.» (М.
Стельмах)
Учитывая
российскую агрессию, Украина начала отказываться от советского идеологического наследия,
а красный мак стал олицетворять трагедии Второй мировой, в которой погибли
миллионы украинцев. Стилизовано оформил символ харьковский дизайнер Сергей Мишакин.
С одной стороны это цветок мака, с другой - кровавый след от пули. Такая
символика должна предостерегать каждого от повторения войны.
Георгиевская
лента не о страдании, не о смерти, о том самом главном, что есть в войне. Все
эти миллионы жертв, миллионы душ георгиевская лента не олицетворяет. Сейчас это
своеобразный опознавательный знак российских террористов.
теги: #9мая #деньпобеды
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