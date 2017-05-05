|
|
|
Автор
Кнопки
|
Особенности «райской» и «безопасной» жизни в ДНР
05.05.2017 15:28
Безопасность
— отсутствие какого- либо риска, в случае реализации
которого возникают негативные последствия в отношении кого-либо
или чего-либо.
Попробуем
перефразировать термин словами руководства так называемой ДНР. Выглядеть это
будет примерно так: «Безопасность – присутствие такого большого уровня риска,
что негативные последствия уже даже не заметны на его фоне».
Вот
и сами боевики уже кажется начали что-то в этом понимать. По словам министра по
вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
Украины Георгия Туки, уже около 75% боевиков согласны перейти на сторону
Украины при условии предоставления им именно безопасности. При этом они знают
кто и чем занимался, кто издевался над военными ВСУ и готовы сдать этих людей
при гарантиях амнистии и защиты, что в полной мере доказывает неспособность
руководства так называемой ДНР хоть в какой-то мере позаботиться о своих людях.
Вместо этого они готовы подвергнуть своих солдат все большей опасности.
Взять
к примеру активизацию террористической деятельность в преддверии 9 мая. В частности, в этот день запланировано
проведение автопробега вдоль линии фронта, который будет проведен с целью
"поднятия боевого духа армии ДНР". В указанном мероприятии
планируется использовать около 60 военных автомобилей, в т.ч. российской
военной техники, которая в настоящий момент дислоцируется в Ростовской области.
И все прекрасно понимают зачем это делается и кем. Вот только последствия даже
близко не учитываются главарями республики. Вместо этого они готовы в день
победы кинуть всех своих солдат по сути в бой напрямую. При этом даже не
выплачивая нужным образом средства. Как вот, например, недавно в социальных
сетях был выложен указ главы ДНР Александра Захарченко по поводу выплат премий
военнослужащим республики в честь 9 мая. Спустя некоторое время, когда ему
стало по ходу жалко «кровных» денег, министерством информации ДНР начало
активно распространяться опровержение данного документа. То есть они в сущности
и сами не могут разобраться у себя внутри. А ведь уйма людей им доверилась по
сути на «добром слове». Как можно при такой ситуации вообще быть уверенным за
свою безопасность?
Вообще радует что большинство жителей
подконтрольных ДНР территорий уже начали понимать всю темную глубину той
ситуации которая сложилась вокруг них. Да и боевики тоже. Взять, например, то,
как они отреагировали на дачу гражданства так называемой ДНР Бенесу Айо –
латвийскому боевику, купленному Захарченко для того чтобы он воевал на стороне
республики. При этом жители ДНР посчитали данного боевика как душевнобольного и
не понимают зачем он воюет на стороне псевдо-лидера Захарченка. Но тут ведь все
вполне понятно. Просто Захарченко заплатил намного больше чем кто-то еще.
Удивляет, что у лидера ДНР хватает средств для того чтобы «купить» иностранных
боевиков, но не хватает для того чтобы дать заработную плату своим собственным
служащим.
Ну и напоследок хочется еще раз доказать, что
власти ДНР ни коим образом сейчас не контролируют ни ситуацию в регионе, ни
своих собственных людей. Как, к примеру, из-за действий «Донецкой» группировке
в Горловке у них уже назревает конфликт с местными боевиками, которые не сильно
то и признают «донецких». При том что действиями группировки недовольны никто,
включая местных жителей, готовых уже бороться с ними какими-либо методами.
И вот взирая на это все, попробуйте ответить на
вопрос: способны ли такие псевдо-руководители навести хоть какое-то подобие
порядка в регионе и обеспечить безопасность своих жителей? Думаю, что ответ
вполне понятен и предсказуем. Никто при этом не говорит ни про Украину, ни про
Россию. В статье просто приведены доказательства недееспособности «нового» руководства
ДНР. А дальше – думайте сами. Вообще решать жителям: хотят ли они продолжать
жить в 90-х годах с бандитской властью, или они готовы что-то делать ради
процветания своего региона? А до тех пор, в народной республике желательно
просто забыть о таком слове как «безопасность».
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее Украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование Общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.