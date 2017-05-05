Особенности «райской» и «безопасной» жизни в ДНР

Безопасность — отсутствие какого- либо риска, в случае реализации

которого возникают негативные последствия в отношении кого-либо

или чего-либо.

Попробуем перефразировать термин словами руководства так называемой ДНР. Выглядеть это будет примерно так: «Безопасность – присутствие такого большого уровня риска, что негативные последствия уже даже не заметны на его фоне».

Вот и сами боевики уже кажется начали что-то в этом понимать. По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, уже около 75% боевиков согласны перейти на сторону Украины при условии предоставления им именно безопасности. При этом они знают кто и чем занимался, кто издевался над военными ВСУ и готовы сдать этих людей при гарантиях амнистии и защиты, что в полной мере доказывает неспособность руководства так называемой ДНР хоть в какой-то мере позаботиться о своих людях. Вместо этого они готовы подвергнуть своих солдат все большей опасности.









Взять к примеру активизацию террористической деятельность в преддверии 9 мая. В частности, в этот день запланировано проведение автопробега вдоль линии фронта, который будет проведен с целью "поднятия боевого духа армии ДНР". В указанном мероприятии планируется использовать около 60 военных автомобилей, в т.ч. российской военной техники, которая в настоящий момент дислоцируется в Ростовской области. И все прекрасно понимают зачем это делается и кем. Вот только последствия даже близко не учитываются главарями республики. Вместо этого они готовы в день победы кинуть всех своих солдат по сути в бой напрямую. При этом даже не выплачивая нужным образом средства. Как вот, например, недавно в социальных сетях был выложен указ главы ДНР Александра Захарченко по поводу выплат премий военнослужащим республики в честь 9 мая. Спустя некоторое время, когда ему стало по ходу жалко «кровных» денег, министерством информации ДНР начало активно распространяться опровержение данного документа. То есть они в сущности и сами не могут разобраться у себя внутри. А ведь уйма людей им доверилась по сути на «добром слове». Как можно при такой ситуации вообще быть уверенным за свою безопасность?

Вообще радует что большинство жителей подконтрольных ДНР территорий уже начали понимать всю темную глубину той ситуации которая сложилась вокруг них. Да и боевики тоже. Взять, например, то, как они отреагировали на дачу гражданства так называемой ДНР Бенесу Айо – латвийскому боевику, купленному Захарченко для того чтобы он воевал на стороне республики. При этом жители ДНР посчитали данного боевика как душевнобольного и не понимают зачем он воюет на стороне псевдо-лидера Захарченка. Но тут ведь все вполне понятно. Просто Захарченко заплатил намного больше чем кто-то еще. Удивляет, что у лидера ДНР хватает средств для того чтобы «купить» иностранных боевиков, но не хватает для того чтобы дать заработную плату своим собственным служащим.

Ну и напоследок хочется еще раз доказать, что власти ДНР ни коим образом сейчас не контролируют ни ситуацию в регионе, ни своих собственных людей. Как, к примеру, из-за действий «Донецкой» группировке в Горловке у них уже назревает конфликт с местными боевиками, которые не сильно то и признают «донецких». При том что действиями группировки недовольны никто, включая местных жителей, готовых уже бороться с ними какими-либо методами.



