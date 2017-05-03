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Сурков допрыгался…
03.05.2017 16:06
Вот уже пару дней много появляется все больше интригующих доводов и догадок по поводу недавних фотографий одного из самых преданных и приближённых людей президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. И зовут этого человека Владислав Сурков. Полностью его должность звучит следующим образом - помощник Президента РФ и. занимается он вопросами взаимоотношений с Абхазией и Южной Осетией. Имеется так же информация о том, что в начале 2014 года В. Сурков являлся участником «тайной» дипломатии, так как был представителем России, а точнее президента РФ в Украине. Такая информация появилась после его поездок во время Евромайдана к «беглому» президенту Украины – Виктору Януковичу. Позже он был участником переговоров «Нормандской четверки» по вопросу «Минских договоренностей» для урегулирования военного конфликта на Донбассе мирным путем. Не смотря на санкции, которые были наложены на него, а именно запрет на въезд в страны Евросоюза, все же его допустили к переговорам.
Сурков неофициально является одним из тех – кто приложил руку к дестабилизации ситуации в Украине в 2014 году. Об этом заявила «киберхунта», после того как взломала его почтовый ящик и обнародовала скриншоты переписок с главами Луганской и Донецкой народной республике, сам план по дестабилизации, который назывался – «шатун».
Так же стоит заметить, что он «пережил» администрацию троих президентов. Похоже он очень ценный для правительства человек. Раз никто не замечает какими сумасшедшими деньгами владеет его семья, и сколько «зарабатывает» его жена. Либо за исполнение приказов и верную «службу» хорошо платят. Особенно его молчание очень хорошо оплачивается. Потому что выносить в себе такое, то что творит правительство РФ, просто невозможно без последствий.
Обратите внимание как быстро меняется его внешний вид и состояние…
теги: Владимир Сурков, Путин, Сурков, власть
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