Арктическая техника

Как пишет в своем блоге Владимир Пилипов, неделю назад сеть «взорвало» видео о новой и невиданной раннее техники, которая приехала с полигона Алабино в Москву для участия в последних тренировках перед парадом ко дню победы в Москве.

Техника в будущем предназначена для использования на «дальних рубежах» Российской федерации.

Напомню, что недавно РФ закончила строительство арктической военной базы в Арктике. Называют ее трилистник, в виду его формы сооружения. База рассчитана на 150 – 200 человек по данным СМИ.

Я вот только не пойму. Зачем в такой глуши, которая, кстати, по тихонько тает, и через пару лет база будет в опасности, военная база. Еще и технику туда загоняют. Боюсь представить, как в той технике будет «комфортно» и «тепло» во время выполнения «боевых» задач по утрамбовыванию снега.

Это в очередной раз показывает, что правительство потратило, и наверняка отмыло, огромные суммы денег налогоплательщиков не на развитие отсталых городов, сел и целых районов в стране или повышение каких-либо социальных выплат, а на очередную базу, которая построенная на противовес американской.

Ну что ж – военная техника и базы в РФ важнее людских жизней. Странно что новые комплексы не прошли испытания в Сирии или Донбассе…