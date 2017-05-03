Что такое экономическое развитие и как с ним бороться

Что такое экономический рост? Это — увеличение способности экономики производить блага в течение длительного периода времени, глубокое движение всего хозяйственного комплекса. Но в «развивающейся» и «процветающей» ДНР судя по всему руководители даже и не представляют, что это такое. С каждым днем, они загоняют экономику так называемой народной республики все в более глубокие дебри, при этом даже в малейшей мере не учитывают жизнедеятельность граждан, проживающих там.

Как вот, например, руководство шахт им. Академика Скочинского и им. Засядько, которые в принудительном порядке отправляют своих работников в отпуск за свой счет. При этом добыча угля на этих шахтах полностью остановилась. Но даже при наличии достаточного количества сырья в складах, руководители шахт ни в коей мере не занимаются его реализацией. Что сразу же негативно сказывается на общей экономике республики. Да и люди по сути остаются без работы и какого-либо заработка, что автоматически ведет к нарастанию напряжения среди местного населения.

А что еще происходит с экономикой? В связи с нехваткой бюджета, руководством ДНР также было принято решение сократить штат работников и кроме того урезать зарплаты оставшимся. При этом не совсем понятно, как можно урезать то чего уже и так практически нету?

То есть вместо того чтобы привести в порядок то, что уже есть, руководители ДНР решили вложить баснословные суммы денег в реанимацию «национализированных» предприятий. А этот процесс будет проходить за счет сокращения работников на остальных местах, а также за счет простого закрытия работающих на данный момент предприятий. Стоит заметить, что руководители даже и не собираются заниматься трудоустройством тех граждан, которые потеряли рабочие места по причине закрытия шахт, заводов и т.д. ради их же личной выгоды.





Кроме всех вышеназванных проблем стоит заметить все нарастающее недовольство граждан так называемой ДНР по причине непомерно больших цен на продукты питания. Как, например, цены на картошку, которые составляют 40 рублей за кг. А руководство республики, которое по сути не имеет никаких рычагов контроля за ценами на рынках, приступило к нетрадиционным методам. Теперь местные администрации, как например в Горловке, лично едут на рынок и общаются с предпринимателями, уговаривая их снизить цены. Такие моменты все больше доказывают недееспособность таких властей. Особенно учитывая то, что псевдо-руководители только и делают что занимаются личным обогащением путем «отжима» предприятий и «отмывания» денег через странные мероприятия, по типу уже обсуждаемого всеми «фестиваля еды». Самое интересное, что так называемого «большого брата» (в смысле Россию) мало волнует экономическая составляющая региона, а еще меньше волнует жизнь граждан на данной территории. Вместо этого власти РФ занимаются исключительно недавно «национализированными» предприятиями и даже не беспокоятся о других составляющих. А как же поддержка «великой» и «могучей» России жителям «молодых» республик? Вместо этого «большой брат» тоже нашел свои точки интереса, а власти РФ нашли новый путь своего личного обогащения. Ну а подконтрольное русским руководство ДНР продолжает заниматься «крышеванием» такой деятельности, потому что они все тоже «в доле». В общем процесс идет как-то так…как в 90-х годах. Вот только в данном случае у населения нету просто никаких шансов. С такими успехами в конечном итоге такая власть и такой порядок не долго просуществуют, когда 70 % жителей ДНР останутся без работы и потеряют все возможности прокормить свои семьи. А то, что они пишут в подконтрольных СМИ про «цветущее» государство уже давно находится под сомнением. Вряд ли жители и дальше продолжат слушать такое руководство и поддаваться подобной «промывке мозгов». Просто в скором времени нынешние власти окончательно сдадут свои позиции в глазах собственно населения. И в данном случае действительно интересно, что же будет дальше…