Во время уже начавшихся майских праздников в ДНР жестко усилились меры по контролю за пересечением границы. И корни такого поведения боевиков не всегда уходят в их «заботу» о своих гражданах и защиту их от эфемерных провокаций украинских военных, которые якобы планируются во время майских праздников. Сейчас республика принялась за полный контроль как въезда, так и выезда с территории. И у этих моментов есть много «подводных камней».

Стоит сообщить, что теперь причиной для того чтобы не выпустить человека за территорию республики может стать любое невыполненное судебное решение материального или другого характера (как например не уплата алиментов). Кроме того, задерживаться будут все граждане до 45 лет, не прошедшие службу в рядах боевиков. Это связано со все нарастающим дефицитом кадров. Теперь при пересечении границы молодыми людьми в Украину или Россию, у них в полной мере переписываются паспортные данные, номера телефоны и IMEI , которые в последствии вносятся в единую базу чтобы использовать эти данные для привлечения определенных категорий граждан для службы в армии так называемой ДНР. И это касается не только парней, но и девушек. То есть при пересечении границы у них переписывается не украинская или российская «таможня», а именно ДНРовская. А за отказ предоставить данные, молодых людей сразу приглашают на «поговорить». Вообще так судя по всему решаются все вопросы в «республике». Проще говоря : « Пересек границу – попал в армию ДНР».

В последнее время боевики также начали склонять к измене и население, проживающее на данный момент на территориях подконтрольных Украине. Как вот, например, на некоторых КПВВ всегда находится какой-нибудь вежливый мужчина, говорящий на чистом украинском языке за компанию с боевиком в форме. При этом последний так негласно намекает на желательное сотрудничество со «специальными службами» ДНР. А при отказе требует подпись на расписке про неразглашение информации о беседе. Кроме этого иногда боевики предлагают помочь ДНР, рассказав о местах дислокации подразделений ВСУ, количество техники и т.д. Короче говоря теперь попасть из Украины в ДНР становится еще сложнее. Кроме того, иногда боевики требуют полную информацию о человеке, включая уже вышеназванные номера телефонов и IMEI . Эта информация будет использоваться для полного отслеживания пребывания человека на территории так называемой республики и возможного его склонения к сотрудничеству с властями ДНР а также возможно и к будущему пополнению им рядов боевиков. И опять-таки возвращаемся к лозунгу: «Приехал – служи на благо «молодой» республики».

Такие методы чем-то напоминают работу «чекистов». У людей в конечном итоге просто не остается никакого выбора и никакого права слова. А некоторых и просто-напросто закинут в поле в руках с автоматом и скажут «воюй!». Вот так работает новое «демократическое» и «выбранное народом» правительство так называемой ДНР. Что остается при этом людям ? Ну хотя бы каким-то образом начать анализировать ситуацию и надеяться на скорое возвращение «под крыло» Украины.



