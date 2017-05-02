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Чипсы с пряниками или «масштабный» фестиваль еды в Донецке
02.05.2017 11:16
В данном случае речь
пойдет о фестивале еды, который прошел вчера в парке «Городок» в городе
Донецке. Естественно, власти имели ожидания на то, что в мероприятии примут
участие крупные торговые сети, различные рестораны и т.д. А что в итоге? Там
был только ресторан «Аркадия», который не смог предложить ничего кроме чипсов
украинского производства и непонятно какую пиццу в целлофановом пакете. Судя по
всему, у них просто нет возможности сделать свой собственный продукт, а в
России походу чипсы не делают. Конечно, были и пряники в упаковке. Куда ж без
них.
А, ну еще там присутствовала мастерская
«Ваниль», которая предлагала всем желающим купить футболку «Я сепаратист» за 1
тысячу рублей. В данном случае не так удивляют подобные лозунги на футболках,
как их цена. И это при средней зарплате в ДНР, равняющейся 3 тыс. рублей. То
есть кто-то в здравом уме отдаст 1/3 своей зарплаты на непонятного качества
вещь, да еще и с такими «громкими» принтами.
В конечном итоге так называемый «Фестиваль еды» состоял из пряников, украинских чипсов и не первой свежести пиццы. Браво, руководство ДНР!
Конечно, сегодня во всех СМИ
«процветающей» республики будет расписано о «масштабном мероприятии, в котором
приняло участие огромное количество крупных торговых компаний и пришло 100500
человек…». Но все это будет неправда. И об этом прекрасно осведомлены сами жители
республики. А это главное.
Вот какие оказывается в
ДНР «хипстеры». Вместо смузи, фудкортов и тому подобном они едят чипсы с
пряниками и одеваются в футболки «я сепаратист». Так и хочется для сравнения рассказать,
как такие мероприятия проходят в Киеве. Но не буду. Кому будет и правда
интересно задуматься о том как его обманывают сам все найдет и увидит. А здесь,
в ДНР, как уже много раз говорилось, все делается просто на показуху. И такие
мероприятия как вышеописанный «Фестиваль еды» все больше и больше доказывают
это утверждение. Не говоря уже о том как власти ДНР вчера сгоняли кучу народу
на шествие с флагами просто с целью того чтобы заснять это на камеру а потом по
всем СМИ рассказывать как много у нас «патриотов республики».
В общем, посмотрим, что
будет дальше. В скором времени нас ожидает «великий и масштабный» парад на 9
мая в Донецке. Руководство ДНР обещают чуть ли не золотые горы к этому
празднику. Но я думаю, что многие догадываются как оно будет на самом деле…
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