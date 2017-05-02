Чипсы с пряниками или «масштабный» фестиваль еды в Донецке

В данном случае речь пойдет о фестивале еды, который прошел вчера в парке «Городок» в городе Донецке. Естественно, власти имели ожидания на то, что в мероприятии примут участие крупные торговые сети, различные рестораны и т.д. А что в итоге? Там был только ресторан «Аркадия», который не смог предложить ничего кроме чипсов украинского производства и непонятно какую пиццу в целлофановом пакете. Судя по всему, у них просто нет возможности сделать свой собственный продукт, а в России походу чипсы не делают. Конечно, были и пряники в упаковке. Куда ж без них.





А, ну еще там присутствовала мастерская «Ваниль», которая предлагала всем желающим купить футболку «Я сепаратист» за 1 тысячу рублей. В данном случае не так удивляют подобные лозунги на футболках, как их цена. И это при средней зарплате в ДНР, равняющейся 3 тыс. рублей. То есть кто-то в здравом уме отдаст 1/3 своей зарплаты на непонятного качества вещь, да еще и с такими «громкими» принтами.

В конечном итоге так называемый «Фестиваль еды» состоял из пряников, украинских чипсов и не первой свежести пиццы. Браво, руководство ДНР!





Конечно, сегодня во всех СМИ «процветающей» республики будет расписано о «масштабном мероприятии, в котором приняло участие огромное количество крупных торговых компаний и пришло 100500 человек…». Но все это будет неправда. И об этом прекрасно осведомлены сами жители республики. А это главное.

Вот какие оказывается в ДНР «хипстеры». Вместо смузи, фудкортов и тому подобном они едят чипсы с пряниками и одеваются в футболки «я сепаратист». Так и хочется для сравнения рассказать, как такие мероприятия проходят в Киеве. Но не буду. Кому будет и правда интересно задуматься о том как его обманывают сам все найдет и увидит. А здесь, в ДНР, как уже много раз говорилось, все делается просто на показуху. И такие мероприятия как вышеописанный «Фестиваль еды» все больше и больше доказывают это утверждение. Не говоря уже о том как власти ДНР вчера сгоняли кучу народу на шествие с флагами просто с целью того чтобы заснять это на камеру а потом по всем СМИ рассказывать как много у нас «патриотов республики».

В общем, посмотрим, что будет дальше. В скором времени нас ожидает «великий и масштабный» парад на 9 мая в Донецке. Руководство ДНР обещают чуть ли не золотые горы к этому празднику. Но я думаю, что многие догадываются как оно будет на самом деле…