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Трагедия в Одессе 2 мая 2014. Последствия
01.05.2017 13:05
Новостная лента пестрит сообщениями о том,
что Россия почтит память погибших во время трагедии в Одессе 2 мая 2014.
Интересно почему же СМИ РФ не придают такого огромного внимания трагедиям,
которые случились в России. Возьмем для примера террористический акт в
Норд-Осте или крушение самолета А-320 над Черным морем. Погибло больше 100
человек. Кстати самолет разбился именно 3 мая 2006, но почему-то нигде и никто
об этом не пишет. Все просто и очевидно, кто-то дал указание поднять эту тему,
хотя если разобраться в одесской трагедии, то виноваты российские спецслужбы.
Факт остается фактом, даже ООН подтвердило участие граждан РФ в этом событии.
Так же российский новостной портал "РИА" подводя итоги написал:
"Дом профсоюзов загорелся от бутылок с зажигательной смесью, которые
"антимайдановцы" сами бросали с крыши Дома профсоюзов по своим
оппонентам."
РФ пытается привязаться к любому событию,
перекрутить его и сделать информационный вброс, поссорить людей, распалить
ненависть. Если бы журналистика в России работала так как надо, то она могла бы
вывести на чистую воду большую часть специальных операций ФСБ внутри своей же
страны. Те же самые взрывы жилых домов в российских городах (Буйнакске, Москве
и Волгодонске) 4—16 сентября 1999 года.
Россияне смотрите лучше за собой. Решайте свои проблемы и разберитесь в своих трагедиях и чтите память погибших у себя. Бандитизм, олигархия, коррупция, преступления против человечности и много другое. Вот о чем надо писать, вот что надо придавать огласке, о чем надо кричать… Ах да… Посадят же.
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