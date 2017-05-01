Трагедия в Одессе 2 мая 2014. Последствия

Новостная лента пестрит сообщениями о том, что Россия почтит память погибших во время трагедии в Одессе 2 мая 2014. Интересно почему же СМИ РФ не придают такого огромного внимания трагедиям, которые случились в России. Возьмем для примера террористический акт в Норд-Осте или крушение самолета А-320 над Черным морем. Погибло больше 100 человек. Кстати самолет разбился именно 3 мая 2006, но почему-то нигде и никто об этом не пишет. Все просто и очевидно, кто-то дал указание поднять эту тему, хотя если разобраться в одесской трагедии, то виноваты российские спецслужбы. Факт остается фактом, даже ООН подтвердило участие граждан РФ в этом событии. Так же российский новостной портал "РИА" подводя итоги написал: "Дом профсоюзов загорелся от бутылок с зажигательной смесью, которые "антимайдановцы" сами бросали с крыши Дома профсоюзов по своим оппонентам."

РФ пытается привязаться к любому событию, перекрутить его и сделать информационный вброс, поссорить людей, распалить ненависть. Если бы журналистика в России работала так как надо, то она могла бы вывести на чистую воду большую часть специальных операций ФСБ внутри своей же страны. Те же самые взрывы жилых домов в российских городах (Буйнакске, Москве и Волгодонске) 4—16 сентября 1999 года.

Россияне смотрите лучше за собой. Решайте свои проблемы и разберитесь в своих трагедиях и чтите память погибших у себя. Бандитизм, олигархия, коррупция, преступления против человечности и много другое. Вот о чем надо писать, вот что надо придавать огласке, о чем надо кричать… Ах да… Посадят же.