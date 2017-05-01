Первомайская показуха в Донецке и ДНР

Как, например, сегодня первого мая в Донецке было так называемое «шествие». И тут руководство ДНР развернулось «на полную катушку» в своей обычной показушной манере. Сразу начались возгласы: «Вот они патриоты ДНР», «Это те кто готовы защищать ДНР» и т.д. И все при этом забыли о том как , власти добровольно-принудительно выгоняли народ на данное мероприятие. Ранее, как сообщали жители ДНР, в бюджетные организации и учебные заведения оккупационными властями "ДНР" была спущена разнарядка на массовое привлечение работников и студентов в первомайском шествии. И где тогда «патриоты» скажите пожалуйста? Странно, что людей, участвовавших в шествии, не отправили сразу на передовую, как псевдо-руководители очень любят делать. А как сообщают Донецкие СМИ, в митинге приняли участие также и сами власти ДНР. Наверное, такое решение было принято просто по недостатку людей. А им нужно же показать что-то типа: «Вот у нас вся республика сегодня вышла на митинг!». А на самом деле людям плевать на эти показушные акции, которые опять-таки наталкивают на мысль об «отмывании денег». А может руководство ДНР уже само понимает, что сдает свои позиции.





К примеру в прошлом году в данном шествии приняло участие больше 10 тысяч человек. А в этом году у них еле-еле набралось 5 тысяч. А в чем причина этого? Либо псведо-руководители не заставили достаточно народу выйти на улицы, либо самим людям уже «осточертела» такая политика «молодой» власти.

А вспомнить то, как говорили они: « Праздники пройдут не взирая ни на что, даже на обострение ситуации». То есть руководителям глубоко плевать на жизни простого населения. Все что их волнует – показуха. Почему, наоборот, не сделать как решили в Николаеве? Там просто-напросто под угрозой провокаций и террористических актов запретили массовые мероприятия. И люди довольны и счастливы, что власть по крайней мере заботиться об их здоровье. Отпраздновать же этот день им ничто не мешает. Или главное это показать всем какие мы тут патриоты и как мы умеем ходить толпой по улицам? В общем в ДНР все как всегда. Они пытаются сделать все как у «большого брата» в Москве. Вот только в РФ достаточно средств для проведения просто баснословного количества акций. А в «несчастном» ДНР людям зарплату ничем заплатить не могут, зато на показательные мероприятия средства всегда находятся. Ведь всегда проще закрыть несколько шахт и провести шествие за этот счет, чем выплатить всем шахтерам зарплату и способствовать их нормальной трудоспособности. Это же праздник «Труда»! А с каких пор показательные митинги стали трудом? Не лучше ли руководству вместо этого реально позаботится о своих работниках. Это было бы настоящим праздником для многих.





Вместо всего этого сегодня в Донецке споют местные рок-группы и покажут какое-то шоу. Это ли уровень такого города? Сравните с любым областным центром Украины, где поют известные группы, проводятся масштабные и впечатляющие мероприятия. Лучше бы в ДНР вообще не делали никак и просто дали людям отдохнуть, чем сделать показательную программу, которая не будет никому интересна. Главное - это собрать кучу народу в одном месте и объявить их «настоящими патриотами» ДНР. А на все остальное – плевать.