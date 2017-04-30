2000 жалоб или как реально работает руководство ДНР





Возьмем к примеру статистику, подготовленную Аппаратом Уполномоченного по правам человека в ДНР. Всего было около 2000 обращений только в период с 22 по 28 апреля 2017 года. При этом 1700 обращений носили социально-гуманитарный характер. Сложно представить, что нужно творить в так называемой республике чтобы в течении 6 дней появилось столько жалоб. Стоит заметить, что большая часть обращений касается именно выплат финансов, то есть зарплат, пенсий, других социальных выплат и т.д. И тут всплывает то о чем мы говорили раньше – «отмывание денег». Каким образом в республике, в которой столько проблемных моментов, верхушке живется как в Арабский Эмиратах? А при этом люди настолько запуганы здесь, что ничего не могут сделать кроме как бесконечно «строчить» жалобы в руководящие органы. Сейчас доходит уже до того, что население обращается к журналистам с целью «освещения» такой ситуации в СМИ.

Например, сотрудникам компании «Артемуголь» в Горловке уже который месяц не выплачивают заработную плату. Но зато руководство компании получает средства в размерах, достигающих 80 тыс. рублей. При этом выплаты эти никому не понятны и ничем не подкреплены. А псевдо-руководителям ДНР судя по всему плевать на такую ситуацию, особенно учитывая то, что они всегда “в доле”. Если же рассматривать конкретно ситуацию с «Артемуголь», то там вообще всплывает баснословное количество проблем.

А вот ,например, работники Донецкой РЭС в целом получают зарплату, но в сумме максимум 2,5 тысяч рублей. И это при том, что Захарченко давно обещал им повысить плату, а сделал как всегда наоборот – помножил ее на ноль.

И как руководство республики ведет себя в этой ситуации ? Чаще всего, чтоб не думать особо много, они просто напросто закрывают предприятие после нескольких месяцев работы. Как это было с шахтой ООО Эксимэнерго, г. Кировское. А ведь для многих людей это был единственный источник заработка. И что теперь? Им нечем просто кормить свою семью. Вот они систематически и пишут жалобы руководству ДНР, на которые те, в свою очередь, даже не планируют отвечать. Ведь это не их проблемы, деньги, семьи.





Не хотелось конечно касаться этой темы, но почему с таким количеством проблем псевдо-руководство пытается навязывать людям, какие они хорошие и как много они для них делают ? Не лучше ли действительно сделать что-то полезное вместо стандартной «показушности». Вместо этого они лучше ввалят кучу денег в парад, ведь это позволит им и отмыть деньги со всех своих теневых операций, и «успокоить» население. Как-то это странно и неправильно…не находите? Ощущении как будто там всегда 90-ые годы. Единственная разница, что глава ДНР Захарченко еще не начал самолично заниматься «рекетом» в подворотнях.

На сегодня все. В статье конечно приведено лишь несколько реальных примеров «заботы» руководства ДНР о своих гражданах. И никто не говорит что таких проблем нигде больше нету. Просто именно здесь ситуация практически достигла критической точки.