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2000 жалоб или как реально работает руководство ДНР
30.04.2017 13:51
Возьмем
к примеру статистику, подготовленную Аппаратом Уполномоченного по правам
человека в ДНР. Всего было около 2000 обращений только в период с 22 по 28
апреля 2017 года. При этом 1700 обращений носили социально-гуманитарный
характер. Сложно представить, что нужно творить в так называемой республике
чтобы в течении 6 дней появилось столько жалоб. Стоит заметить, что большая
часть обращений касается именно выплат финансов, то есть зарплат, пенсий,
других социальных выплат и т.д. И тут всплывает то о чем мы говорили раньше –
«отмывание денег». Каким образом в республике, в которой столько проблемных
моментов, верхушке живется как в Арабский Эмиратах? А при этом люди настолько
запуганы здесь, что ничего не могут сделать кроме как бесконечно «строчить»
жалобы в руководящие органы. Сейчас доходит уже до того, что население
обращается к журналистам с целью «освещения» такой ситуации в СМИ.
Например,
сотрудникам компании «Артемуголь» в Горловке уже который месяц не выплачивают
заработную плату. Но зато руководство компании получает средства в размерах,
достигающих 80 тыс. рублей. При этом
выплаты эти никому не понятны и ничем не подкреплены. А псевдо-руководителям
ДНР судя по всему плевать на такую ситуацию, особенно учитывая то, что они
всегда “в доле”. Если же рассматривать конкретно ситуацию с «Артемуголь», то там вообще всплывает
баснословное количество проблем.
А
вот ,например, работники Донецкой РЭС в целом получают зарплату, но в сумме
максимум 2,5 тысяч рублей. И это при том, что Захарченко давно обещал им
повысить плату, а сделал как всегда наоборот – помножил ее на ноль.
И
как руководство республики ведет себя в этой ситуации ?
Чаще всего, чтоб не думать особо много,
они просто напросто закрывают предприятие после нескольких месяцев работы. Как
это было с шахтой ООО Эксимэнерго, г. Кировское. А ведь для многих людей это
был единственный источник заработка. И что теперь? Им нечем просто кормить свою
семью. Вот они систематически и пишут
жалобы руководству ДНР, на которые те, в свою очередь, даже не планируют
отвечать. Ведь это не их проблемы, деньги, семьи.
Не хотелось конечно
касаться этой темы, но почему с таким количеством проблем псевдо-руководство
пытается навязывать людям, какие они
хорошие и как много они для них делают ? Не лучше ли действительно сделать
что-то полезное вместо стандартной «показушности». Вместо этого они лучше
ввалят кучу денег в парад, ведь это позволит им и отмыть деньги со всех своих
теневых операций, и «успокоить» население. Как-то это странно и неправильно…не
находите? Ощущении как будто там всегда 90-ые годы. Единственная разница, что
глава ДНР Захарченко еще не начал самолично заниматься «рекетом» в подворотнях.
На сегодня все. В статье конечно приведено лишь несколько
реальных примеров «заботы» руководства ДНР о своих гражданах. И никто не
говорит что таких проблем нигде больше нету. Просто именно здесь ситуация
практически достигла критической точки.
теги: ДНР, деньги, шахты, Захарченко, ДНР 90-е, 90-е, бандиты, Новороссия
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