Как заработать на продаже георгиевских ленточек?

Мы говорили и о социальных выплатах, и об «отмывании» денег. Сегодня попробуем обсудить еще один момент. Как оказалось, руководство ДНР не просто научилось отмывать средства через такую показуху как масштабный парад на 9 мая, но и зарабатывать на этом фоне иным способом.

По словам дончан, в школах их детей заставили надевать так называемые «георгиевские ленты», которые их обязали носить до самого праздника. При этом их заставили сдать по 100 рублей на изготовление бантика из колорадской ленточки. Судя по всему, их делают из чистого золота…

Теперь рассмотрим подробнее. Средняя зарплата в ДНР 3-3,5 тысяч рублей. Все что выше уже считается довольно прибыльной работой. То есть для людей, проживающих там, даже 100 рублей - это уже не маленькая сумма. И тут опять всплывает очередной «показушный» момент. В самой республике школ сейчас довольно много, как и детей. То есть даже по 100 несчастных рублей можно набрать достаточно большую сумму денег. Так вот оказывается за какие средства проводится «великий» парад в Донецке.





Хотя в так называемой ДНР использование детей в любом ракурсе довольно таки приветствуется. По словам одного дончанина в социальной сети, детей уже массово свозят к предполагаемым местам празднования, где заставляют ходить строем. «Все, началось! Навезли детей и учат строиться и маршировать.#9мая», — рассказал пользователь.

В любом случае, хватит о средствах. При всем при этом стоит напомнить, что само проведение такого парада уже нарушает минские договоренности, на которые главарям псевдо-республики глубоко наплевать. На опубликованном видео так называемого «министерства информации ДНР» под названием «Репетиция Парада Победы. Военная техника. 25.04.2017» было продемонстрировано большое количество военной техники. При этом такая техника в Украину не экспортировалась, то есть она не может считаться трофеем, добытым в боях с ВСУ. И это не единственное видео подтверждающее данную информацию.

Да и вообще уже стоит понять, что так называемому руководству ДНР уже глубоко плевать на жизни населения. Они уже нашли свою «золотую жилу» и не успокоятся, пока не высосут из нее все до самого дна. И будь то парад или еще что-то другое – не стоит ожидать, что это будет проводится для людей. Все это – лишь еще один способ либо заработать, либо «отмыть» уже украденные средства. Даже если это будет каким-то образом угрожать жизням граждан. Пример этому тоже есть… В большинстве СМИ так называемой ДНР пишут о готовящихся провокациях со стороны ВСУ на 9 мая и о возможной эскалации боевых действий. Но как говорит Захарченко : «Парад все равно будет, не взирая на возможную опасность». А звучит это так : « Мне пофиг что там будет, но денег я заработаю». Или как-то так…

В общем, решать жителям: погрязнуть в нищете или погибнуть за эфемерные деньги псевдо-руководство. Или как-то брать ситуацию в свои руки и бороться с политикой «новой власти». В конце концов – есть еще Украина, которая в принципе не забыла о Донбассе, да и не забудет… Вообще главное чтоб в конечном итоге не было так как на картинке.







