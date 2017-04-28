Реальная социальная защита граждан ДНР

По факту уже прошло около 3-х лет с момента так называемого «освобождения» Донецка от «бандеровцев» и «укропов». Который год люди здесь живут в по сути своей замкнутом пространстве. При чем оно замкнуто не только в идеологическом смысле или географическом, но и по собственным законам и правилам, которые мало кому понятны.

Речь пойдет в данный момент о проблемах, связанных с выплатами страховых сумм и компенсаций людям, которые были комиссованы из так называемых Вооруженных сил ДНР по причине ранений или заболеваний.

Конечно, с экранов телевизоров, на различных информационных ресурсах или в газетах, руководство ДНР постоянно отчитывается о том, как они «пекутся» о социальной защите своего населения. Но на деле все совершенно наоборот. Например, сотрудникам полиции и военнослужащим, получившим ранение, просто отказывают в выплатах и компенсациях. При этом, данный момент закреплен в законах ДНР (Закон ДНР о социальной защите ветеранов войны, принятый Постановлением Народного Совета 15 мая 2015 года, Закон ДНР о статусе военнослужащих и т.д.). Само же руководство всячески пытается фальсифицировать и скрыть данные факты.

Проще говоря, так называемые «боевики», воевавшие и получившие ранения, а также семьи погибших не могут получить обещанные правительством выплаты. Одним из аргументов является то, что «ополченцы» не считаются военнослужащими и поэтому не имеют права на компенсацию за гибель или ранение. А тем, кому все-таки заплатили деньги, дали гораздо меньше обещанного под предлогом того, что у «молодой и процветающей республики» сейчас туго с деньгами. Зато на показуху, как например парад этого года, репетицию которого можно наблюдать по всему интернету, деньги у них всегда находятся.

Такая информация естественно пытается осветлятся заявлениями активистов ДНР и жителями оккупированных территорий. Донецкий активист и блогер Энрике Менендес подтвердил, что и он сам, и его знакомые не раз сталкивались с тем, что люди в так называемой ДНР не получали обещанных выплат. "Эта ситуация довольно распространена" – говорит он. По его словам, часто случается так что деньги не выплачиваются никому под предлогом того, что республика «новосозданная», «молодая» и на данный момент не имеет финансовых возможностей для того чтобы в полной мере осуществлять социальную защиту. Интересно тогда, откуда берутся столь шикарные отчеты о проведенной работе в ДНР? Ну в принципе не для кого не секрет, что в так называемой «Новороссии» сейчас хватает показухи, но фоне которой отмываются огромные суммы денег. По словам очевидцев, то как живет новая элита Донбасса (а это верхушка военного командования ДНР), живут разве что президенты процветающих стран мира. А на социальные выплаты у них денег естественно нету… Зато в ДНР проводится огромное количество акций, направленных на «экономию средств» для «процветающей республики». Взять хотя бы так называемые «фильтрационные» мероприятия пенсионерам, которые получали двойную пенсию. Чтобы как-то сэкономить средства, руководство «ДНР» решило ввести учетную систему пересечения линии разграничения. Делается это для того, чтобы выявить "пенсионных туристов", которые получают пенсии как от Украины, так и от оккупантов.

То есть акция прошла, вроде как всех выявили, денег сэкономили. Но для реальной работы у них все равно нету средств… И это было только одно мероприятие, а таких сейчас в ДНР уйма. В сущности, все эти «акции» направлены на простое «отмытие» средств. Мы говорим и про «Парад Победы», и про различные фильтрационные мероприятия в так называемой «Республике».

И что в итоге? Людям остается лишь надеяться что либо руководство ДНР одумается, либо его одумают. А можно и содействовать в том, чтобы вернутся в состав Украины. Никто не говорит, что там нет проблем. Но все же именно в ДНР на данный момент ситуация находится на грани катастрофы.



