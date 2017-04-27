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Кнопки
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ДНР без табу
27.04.2017 14:08
СМИ псевдо-республики с каждым днем все больше и больше говорят о
параде, гуманитарных конвоях из РФ и тому подобном. У стороннего человека сразу
складывается впечатление процветающего государства. Но мы то с вами знаем, как
обстоят дела на самом деле….
Вот и сегодня Россия, через неконтролируемую украинскими
пограничниками территорию, отправила в оккупированные районы Донецкой и
Луганской областей 64-й по счету "гуманитарный конвой". При этом
Москва отказывается предоставлять кому бы то ни было данные о содержании грузов
внутри. Ну а сами люди говорят о том, что они ничего не получают от такого
конвоя. Вот такая вот никому не понятная помощь России.
Задумаемся, а как РФ реально могла помочь жителям Донбасса?
Все мы прекрасно понимаем, что неконтролируемые Украиной территории руководятся
не эфемерными псевдо-боевиками, а именно Россией. Тогда раз она так печется о
жизни граждан Донбасса, то почему люди здесь до сих не живут, а выживают?
Просто для сравнения : средняя заработная плата в России -
32 122 тысячи рублей ( По данным Госкомстата РФ), средняя зарплата в ДНР –
4000 рублей. То есть люди тут просто не зарабатывают… А «цветут и пахнут» разве что военные командиры.
Подытожим: Россия ни коим образом не пытается улучшить
ситуацию в регионе. Но зато она готова помочь с проведением «великого парада» в
Донецке! Им все равно на зарплаты и на жизнь простых граждан так называемой
ДНР. Но зато на показуху сработать руководство как псевдо-республики, так и РФ
всегда умело. А парад - это просто очередная показуха…ну еще конечно деньги
нужно как-то отмывать. Вот они и пытаются сделать все как можно масштабнее.
Ведь чем масштабнее парад, тем больше денег можно через него списать. И такое
происходит повсеместно. Пока люди погрязли в нищете и даже не представляют как
прокормить себя, свою семью, высшее руководство живет как арабские шейхи. Возможно
это проблема не только ДНР, но и большинства стран мира. Правда, именно здесь
она проявляется столь явно…
При этом никто не говорит о том, что парад не нужен. Он нужен
тем людям, которые отдали столь многое для мира, для победы. Но вряд ли им
нужна такая показуха. Лучшим подарком для них была бы не колонна техники,
проезжающая через город, а простая помощь в виде продуктов, медикаментов или
просто финансов. Но в так называемой ДНР никого не волнует это. Их руководство
интересует только личное обогащение, а остальные люди пусть себе погибают.
В конце концов они готовы даже рисковать жизнью своих
граждан, но провести парад! А так чтобы никто не говорил, что им это не нужно,
власти ДНР просто загонят на праздник работников учебных заведений, студентов и
так далее.
Кроме всего этого, в недавнем интервью заместитель
командующего оперативным штабом «ДНР» Эдуард Басурин заявлял, что в случае
обострения ситуации в Донецке все равно пройдет парад Победы. По его словам, на
праздники планируются провокации. Однако все мероприятия приуроченные к 9 мая
все равно состояться. Судя по всему, псевдо-властей ни капли не заботят жизни
мирного населения.
Итого мы видим, что жизнь в ДНР сейчас это все одна большая
«имитация». Многие верят в неё, но есть и те, кто уже осознал происходящее на
их землях. Конечно их пока очень мало, но они есть. Даже в псевдо-республике,
переполненной российской пропагандой находятся люди которые скажут : «Мы ждем
Украину обратно!», «Помогите нам и освободите нас!»
теги: ДНР, Парад, Захарченко, Новороссия
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