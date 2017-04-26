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«Великий парад» в ДНР или куда уходят деньги простых граждан
26.04.2017 13:42
Естественно СМИ ДНР круглосуточно твердят о том как они
«цветут и пахнут». Прям как в Дубаях. Но фото и видео материалы с
оккупированных территорий доказывают обратное. И вот мы видим подготовку к
параду в честь 9 мая под Донецком и сразу понятно куда уходят все деньги
простых жителей Донбасса…
В
репетиции
помимо незначительного
количества техники времен
Второй мировой
войны (опять таки куча потраченных денег на восстановление)
приняли участие танки, БТР, БМП, САУ, РСЗО.
Ну
с ними как раз все ясно и все прекрасно осведомлены откуда эта техника.
Вообще сложно понять их руководство. В среднем зарплаты в
коммерческой сфере в ДНР составляют около 5 тыс. руб., хорошим считается оклад
8 тыс. руб., очень хорошим — 12 тыс. руб. Около 8 тыс. руб. получают, например,
ведущие журналисты на местных телеканалах, главные бухгалтеры коммерческих
предприятий, специалисты в госорганах. Средняя же зарплата на производстве – 2,7
тыс. руб. Но при этом проблем с проведением «великого парада» у
псевдо-руководства даже не возникает… «Зато у нас будет ПАРАД!», «Умрем с
голоду но проведем ПАРАД» - вот подходящие лозунги для теперешней ситуации в
ДНР.
А ну да…это же праздник. А праздники в ДНР это самая
любимая часть работы у руководства. По работе организаторов праздников и
корпоративов в Донецке можно судить о появлении новой прослойки богатых в
республике. Это в большинстве военные командиры. Гораздо скромнее проводят
праздники остатки прежней элиты из партийной номенклатуры и бизнеса. Правда
сомневаюсь что так называемые «военные командиры» выделили на проведение парада
хоть что-то со своего кармана. Стоит посмотреть на жизнь простого населения в
Донецке и сразу становится понятно, что люди там просто выживают. Безденежье и
безработица диктуют свои условия: дешевый товар часто дают в кредит «до
зарплаты», под запись в тетрадку у продавца. Каждый знает покупателей своего
микрорайона и выживает в ноль в ожидании лучших времен. И это все происходит во
время того как псевдо-руководство готовит парад за счет денег простых граждан.
По заявлениям властей ДНР, они не собираются отменять парад даже в случае
сильного обострения ситуации на линии соприкосновения. Ведь самое главное это
отмыть деньги, украденные у населения…ну и естественно показать всем какой
«шикарный» праздник за их же счет сделали псевдо-руководители так называемой
ДНР.
Вообще за три года, ДНР так и не «расцвел». Зато за эти
три года, каждый чиновник имеет свою собственную бандитскую группировку,
контролирующую все вокруг. В общем людям даже некому жаловаться на них. Да и в
принципе в этой псевдо-республики те кто много говорят живут не долго.
И так, попробуем подвести итоги. В непризнанном статусе
экономике Донбасса не выжить. Что бы там не говорили Захарченко и Плотницкий
«ДНР» и «ЛНР» нежизнеспособны. А люди, которые повели Донбасс по такому
гибельному пути, фактически похоронили регион заживо. И само население они с
каждым днем закапывают все глубже и глубже. И речь не только о параде, а в
целом о ситуации в регионе. Остается молится о возвращении Украины на земли
Донбасса и о возвращении к нормальной жизни…
теги: ДНР, Парад, Захарченко, Новороссия
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