«Великий парад» в ДНР или куда уходят деньги простых граждан





Естественно СМИ ДНР круглосуточно твердят о том как они «цветут и пахнут». Прям как в Дубаях. Но фото и видео материалы с оккупированных территорий доказывают обратное. И вот мы видим подготовку к параду в честь 9 мая под Донецком и сразу понятно куда уходят все деньги простых жителей Донбасса… В репетиции помимо незначительного количества техники времен Второй мировой войны (опять таки куча потраченных денег на восстановление) приняли участие танки, БТР, БМП, САУ, РСЗО. Ну с ними как раз все ясно и все прекрасно осведомлены откуда эта техника.

Вообще сложно понять их руководство. В среднем зарплаты в коммерческой сфере в ДНР составляют около 5 тыс. руб., хорошим считается оклад 8 тыс. руб., очень хорошим — 12 тыс. руб. Около 8 тыс. руб. получают, например, ведущие журналисты на местных телеканалах, главные бухгалтеры коммерческих предприятий, специалисты в госорганах. Средняя же зарплата на производстве – 2,7 тыс. руб. Но при этом проблем с проведением «великого парада» у псевдо-руководства даже не возникает… «Зато у нас будет ПАРАД!», «Умрем с голоду но проведем ПАРАД» - вот подходящие лозунги для теперешней ситуации в ДНР.

А ну да…это же праздник. А праздники в ДНР это самая любимая часть работы у руководства. По работе организаторов праздников и корпоративов в Донецке можно судить о появлении новой прослойки богатых в республике. Это в большинстве военные командиры. Гораздо скромнее проводят праздники остатки прежней элиты из партийной номенклатуры и бизнеса. Правда сомневаюсь что так называемые «военные командиры» выделили на проведение парада хоть что-то со своего кармана. Стоит посмотреть на жизнь простого населения в Донецке и сразу становится понятно, что люди там просто выживают. Безденежье и безработица диктуют свои условия: дешевый товар часто дают в кредит «до зарплаты», под запись в тетрадку у продавца. Каждый знает покупателей своего микрорайона и выживает в ноль в ожидании лучших времен. И это все происходит во время того как псевдо-руководство готовит парад за счет денег простых граждан. По заявлениям властей ДНР, они не собираются отменять парад даже в случае сильного обострения ситуации на линии соприкосновения. Ведь самое главное это отмыть деньги, украденные у населения…ну и естественно показать всем какой «шикарный» праздник за их же счет сделали псевдо-руководители так называемой ДНР.

Вообще за три года, ДНР так и не «расцвел». Зато за эти три года, каждый чиновник имеет свою собственную бандитскую группировку, контролирующую все вокруг. В общем людям даже некому жаловаться на них. Да и в принципе в этой псевдо-республики те кто много говорят живут не долго.

И так, попробуем подвести итоги. В непризнанном статусе экономике Донбасса не выжить. Что бы там не говорили Захарченко и Плотницкий «ДНР» и «ЛНР» нежизнеспособны. А люди, которые повели Донбасс по такому гибельному пути, фактически похоронили регион заживо. И само население они с каждым днем закапывают все глубже и глубже. И речь не только о параде, а в целом о ситуации в регионе. Остается молится о возвращении Украины на земли Донбасса и о возвращении к нормальной жизни…



