



Который год уже жители оккупированных территорий восточной Украины живут по российскому сценарию, законам и совершенно непонятным правилам жизни, навязанным руководителями. Правда, эти правила и законы никак не улучшают жизнь людей, а скорее наоборот. Вот и опять псевдо-руководители приняли очередное решение, которое «улучшит» жизнь граждан. Только вот это решение скорее приведет к экологической катастрофе, а не к процветанию так называемой ДНР.

Речь будет идти о шахтах Горловки и Енакиева. Главари псевдо-республики 24 апреля приняли решение затопить их, при этом аргументируя его нерентабельностью шахт. Правда, если не откачивать воду в этих шахтах, это может привести к самой настоящей катастрофе.

Стоит заметить, что в Горловке в подвалах уже начал выходить газ. Это прямо указывает на подтопление. То есть когда воды в шахтах толкают метан – он скапливается в подвалах и на первых этажах зданий. В данном случае хватит маленькой искры для большого взрыва. И это руководители ДНР «заботятся» о своих гражданах…

Опасность заключается и с попаданием в воды ядовитого вещества – мононитрохлорбензола, которое попало в шахту «Александр – Запад» еще во время аварийной ситуации в 1989 году. Это вещество имеет второй класс опасности. Попадая в организм человека, окисляет гемоглобин в крови в метгемоглобин, поражает печень, сердце, костный мозг, вызывает летальный исход.

Но самой страшной катастрофой может стать остановка выкачки воды на шахте «Юный коммунар». Стоит сообщить, что в 1979 году тут на глубине около километра произвели ядерный взрыв с целью снижения напряжения в горном массиве. Проще говоря, если воды тут выйдут на поверхность уровень радиации будет столь высок, что это станет вторым Чернобылем.

Кроме того, если подземные воды столкнутся с большим объемом воды, они могут попасть в Азовское море и в реку Северский Донец. В итоге под угрозой будут не только территории так называемых ДНР и ЛНР, но и весь Донбасс, а также Днепр, Харьков и Запорожье.

Как итог нужно заметить, что все вышеназванные случаи все больше доказывают неспособность руководителей псевдо-республик хоть как-то позаботиться о людях, проживающих там. В конце концов их действия ведут лишь к их личному обогащению и катастрофе на глобальном уровне. Проще говоря, с приходом «русского мира» на Донбасс, жизнь не стала лучше, а превратилась в настоящий ад. Остается только надеется на лучшее и ждать возвращения Украины так как нынешние псевдо-руководители так называемых республик не способны принимать трезвые и адекватные решения.



