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Юные экологи: ужасающие решения руководителей ДНР
25.04.2017 11:12
Который год уже жители оккупированных территорий восточной Украины живут по российскому сценарию, законам и совершенно непонятным правилам жизни, навязанным руководителями. Правда, эти правила и законы никак не улучшают жизнь людей, а скорее наоборот. Вот и опять псевдо-руководители приняли очередное решение, которое «улучшит» жизнь граждан. Только вот это решение скорее приведет к экологической катастрофе, а не к процветанию так называемой ДНР.
Речь будет идти о шахтах Горловки и Енакиева. Главари
псевдо-республики 24 апреля приняли решение затопить их, при этом аргументируя
его нерентабельностью шахт. Правда, если не откачивать воду в этих шахтах, это
может привести к самой настоящей катастрофе.
Стоит заметить, что в Горловке в подвалах уже начал выходить газ. Это прямо указывает на
подтопление. То есть когда воды в шахтах толкают метан – он скапливается в
подвалах и на первых этажах зданий. В данном случае хватит маленькой искры для
большого взрыва. И это руководители ДНР «заботятся» о своих гражданах…
Опасность заключается и с попаданием в воды ядовитого
вещества – мононитрохлорбензола, которое попало в шахту «Александр – Запад» еще
во время аварийной ситуации в 1989 году.
Это вещество имеет второй класс опасности. Попадая в организм человека,
окисляет гемоглобин в крови в метгемоглобин, поражает печень, сердце, костный
мозг, вызывает летальный исход.
Но самой страшной
катастрофой может стать остановка выкачки воды на шахте «Юный коммунар». Стоит
сообщить, что в 1979 году тут на глубине около километра произвели ядерный
взрыв с целью снижения напряжения в горном массиве. Проще говоря, если воды тут
выйдут на поверхность уровень радиации будет столь высок, что это станет вторым
Чернобылем.
Кроме того, если подземные
воды столкнутся с большим объемом воды, они могут попасть в Азовское море и в
реку Северский Донец. В итоге под угрозой будут не только территории так
называемых ДНР и ЛНР, но и весь Донбасс, а также Днепр, Харьков и Запорожье.
Как итог нужно заметить, что все вышеназванные случаи все
больше доказывают неспособность руководителей псевдо-республик хоть как-то
позаботиться о людях, проживающих там. В конце концов их действия ведут лишь к
их личному обогащению и катастрофе на глобальном уровне. Проще говоря, с
приходом «русского мира» на Донбасс, жизнь не стала лучше, а превратилась в
настоящий ад. Остается только надеется на лучшее и ждать возвращения Украины
так как нынешние псевдо-руководители так называемых республик не способны
принимать трезвые и адекватные решения.
теги: ДНР шахты, шахты в ДНР, руководители ДНР, Новороссия
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