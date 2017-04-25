Настоящий патриот должен умереть за Путина

Бывший глава Совета безопасности псевдо-республики в своем последнем интервью заявил о том, что каждый день боевики теряют около 50 человек, что за месяц составляет около полутора тысяч! При этом руководство ДНР никаких официальных заявлений не делает.

Но потери подтверждает и активный поиск новых «ополченцев». По разнарядке, с каждого города в военизированных сборах должно взять участие не менее 450 резервистов. Однако собрать даже такое количество стало большой трудностью для властей, которые грозятся уголовным преследованием уклонистов.

Также стоит напомнить о том, как 6 апреля после мобилизационных сборов на полигоне возле Шахтерска несколько тысяч "бюджетников" и студентов принудительно вывезли из Донецка, сказав что это те люди, которые готовы воевать. При этом, свезенные в автобусах напоминали колонну военнопленных или заключенных. Еще больше сходство усиливалось за счет боевиков с оружием в руках, которые следили чтобы никто никуда не сбежал.

Кроме того, доказательством большого количества потерь служит продление срока «контрактов» с одного до трех лет у рядового состава и до пяти у офицерского состава. Это говорит о существенной нехватке человеческого ресурса в формированиях.





И что мы видим в итоге? Катастрофические потери в личном составе, длительные контракты, снижение денежного обеспечения ( 13 тысяч рублей у рядового состава ) , массовые поборы, долговременные задержки, кражи со стороны руководства денег "мертвых душ", а также умышленное сокрытие потерь и присвоение денег погибших боевиков. Кроме всего этого мы имеем тяжелейший психологический климат в рядах боевиков по причине того, что их командование состоит преимущественно из кадровых российских военных.

В общем, на данный момент достаточно причин для того, чтобы пытаться уклонится от службы в формированиях так называемой ДНР. А люди массово должны искать варианты того, как избежать очередных «сборов» или мобилизации. И что делают при этом псевдо-власти? Они просто заставляют работников бюджетных учреждений идти воевать, при этом запугивая их дисциплинарными взысканиями и увольнениями. Кроме этого обещают приравнять уклонившихся работников к дезертирам.

Что же людям остается делать сейчас? Можно только ждать и молится, чтобы Украина как можно быстрее вернула все обратно или же погибнуть ради денег псевдо-руководителей псевдо-государства, а российское командование еще и «навариться» на этом. Но ведь «настоящий русский патриот должен страдать и готовиться умереть за Путина»… Но захочет ли кто-то страдать?



