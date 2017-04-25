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Кнопки
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Настоящий патриот должен умереть за Путина
25.04.2017 08:56
Бывший глава Совета безопасности псевдо-республики в своем последнем интервью заявил о том, что каждый день боевики теряют около 50 человек, что за месяц составляет около полутора тысяч! При этом руководство ДНР никаких официальных заявлений не делает.
Но потери подтверждает и активный поиск новых
«ополченцев». По разнарядке, с каждого города в военизированных сборах должно
взять участие не менее 450 резервистов. Однако собрать даже такое количество
стало большой трудностью для властей, которые грозятся уголовным преследованием
уклонистов.
Также стоит напомнить о том, как 6 апреля после
мобилизационных
сборов на полигоне возле Шахтерска несколько
тысяч "бюджетников" и студентов принудительно вывезли из Донецка,
сказав что это те люди, которые готовы воевать. При этом, свезенные в автобусах напоминали
колонну военнопленных или заключенных. Еще больше сходство усиливалось за счет
боевиков с оружием в руках, которые следили чтобы никто никуда не сбежал.
Кроме того, доказательством большого количества
потерь служит продление срока «контрактов» с одного до трех лет у рядового
состава и до пяти у офицерского состава. Это говорит о существенной нехватке человеческого
ресурса в формированиях.
И что мы видим в итоге? Катастрофические потери в
личном составе, длительные контракты, снижение денежного обеспечения (
13 тысяч рублей у рядового состава
)
, массовые поборы, долговременные задержки, кражи со стороны
руководства денег "мертвых душ", а также умышленное сокрытие потерь и
присвоение денег погибших боевиков. Кроме
всего этого мы имеем тяжелейший психологический климат в рядах боевиков
по причине того, что их командование состоит преимущественно из кадровых
российских военных.
В общем, на данный момент достаточно причин для
того, чтобы пытаться уклонится от службы в формированиях так называемой ДНР. А люди
массово должны искать варианты того, как избежать очередных «сборов» или
мобилизации. И что делают при этом псевдо-власти? Они просто заставляют
работников бюджетных учреждений идти воевать, при этом запугивая их
дисциплинарными взысканиями и увольнениями. Кроме этого обещают приравнять
уклонившихся работников к дезертирам.
Что же людям
остается делать сейчас? Можно только ждать и молится, чтобы Украина как можно
быстрее вернула все обратно или же погибнуть ради денег псевдо-руководителей псевдо-государства,
а российское командование еще и «навариться» на этом. Но ведь «настоящий русский
патриот должен страдать и готовиться умереть за Путина»… Но захочет ли кто-то
страдать?
теги: Новороссия, ДНР, Жизнь в ДНР, Служба в ДНР, Сепаратисты ДНР
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