«Процветающий» край Л/ДНР: учимся быть независимыми… от зарплат





И, к сожалению, как бы ни старались главы " ЛНР" и " ДНР" выпрыгнуть из штанов, чтобы создать видимость процветания республик, на деле видим, как в регионах жизнь ухудшается с каждым днем.

Доподлинно известно, что финансовую поддержку республикам оказывает Россия, которая помогает и ресурсами, и выплачивает бюджетникам Донбасса пенсии и зарплаты. Сам господин Александр Ходаковский в одном из своих недавних интервью признался, что «вытянуть территорию даже при максимально эффективной работе налогообложения, вытянуть Донецк и Луганск без посторонней помощи нельзя. Цифра помощи со стороны России превосходит те объемы, которые мы собираем на территории ».

Тут уже, когда сами же представители республиканских властей заявляют о том, что они кормятся из российской кормушки, хочется спросить у господина Александра Захарченко и господина Игоря Плотницкого: «О какой самостоятельности республик вы все время талдычите?». Помимо этого хочется узнать и зачем обещать людям повышение зарплат и пенсий, когда, и змученные войной и мифическими разговорами о безоблачном будущем, дончане уже на грани того, чтобы остаться вообще без средств к существованию, а Россия с каждым годом выделяет денег на содержание республик все меньше.

Обещанные добавления то 5%, то 15% к зарплатам так и остаются словами, а вот з адержки по выплатам все тех же зарплат и некоторы хсоциальных выплатдаже по старым тарифам длятся больше нескольких месяц ев. Представители бюджетной сферы все чаще жалуются на невыплату, заработанных честным трудом, денежных средств.

Сотрудница одной из донецких больниц Анастасия Гаврилова рассказала, что даже в преддверии праздников зарплату дали только частично и то, за январь. По ее словам, младшим медицинским сотрудникам выплатили лишь 50%, а врачам почти две трети. Так и вышло, что на Пасху она получила вместо положенных ей 4 тыс. рублей, всего лишь две. Помимо этого в больницах республик творится еще один беспредел: сообщается, что практически все расходные материалы для обеспечения медицинских учреждений врачам приходится искать самостоятельно. В связи с этим, практика конца 90-х годов в больницах республик снова «в моде» — у пациентов выпрашивают то, на что денег главы республик из бюджета не выделяют, хотя должны были бы. Что уж тут говорить о лекарственных препаратах, запасы которых или же давно исчерпаны, или же просрочены. Так и получается, что к врачам идут не для того, чтобы они вылечили, а чтобы спросить у них совета как вылечить себя самому за свои же деньги. Вот вам и бесплатная медицина, и высокий уровень жизни работника бюджетной сферы.

Учителя находятся в таком же безрадостном положении, как и врачи, рассказывает преподавательница одной из школ Луганска Анна Михайлова. Правда им задолжали не за 4-е месяца, а всего лишь за 2. Но перед Пасхой им ничего не дали, так что куличами себя побаловать не вышло. Хотя о каком баловстве может идти речь, если несчастную зарплату в 7 тыс. рублей приходится ждать месяцами, а потом отдавать ее почти всю, чтобы рассчитаться с долгами. Вот вам и улучшенная система образования, и высокий уровень мотивации работника бюджетной сферы.

Не менее печальная участь постигла и шахтеров, и работников заводов. За время правления что Захарченко, что Плотницкого большинство шахт и заводских предприятий были попросту закрыты, в частности и те, что еще пару лет назад были признаны перспективными. И они продолжают закрываться и сейчас. Помимо этого, их работников принудительно отправляют в неоплачиваемые отпуска. К примеру, как это случилось 17 апреля этого года, когда была остановлена шахта «Скочинского» в Донецке и более 2-х тысяч ее работников были направлены в так называемый отпуск. Не редки случаи, когда сперва затягивают с выплатами зарплат, а через несколько месяцев уведомляют о сокращении. Именно такая ситуация складывается на данный момент на "Донецком металлургическом заводе": 13 апреля стало известно о том, что на предприятии были приостановлены все выплаты, а руководство намерено сократить штат. Часто происходит и так, что при увольнении выплачивают зарплату или же не полностью, или же и вовсе не выплачивают ничего. Ну, о том, что зарплаты шахтерам не платят по полгода, а иногда и больше, даже и говорить, думаю, не стоит. Оно и не мудрено, что значительный рост социального напряжения в республиках привел к тому, что шахтеры уже затеяли бунт. Вот вам и процветающий край, и высокий уровень поощрения работника бюджетной сферы.

Не так радостны сейчас, как того хотели, и пенсионеры. Хоть они и получают свои пенсии с задержкой не более, чем на пару дней (а такой задержке позавидует любой в республиках), но, увы, без той обещанной 10-ти процентной надбавки. Вот вам и глубокое уважение к старикам, и высокий уровень исполнительности и чувства долга у представителей власти по отношению к работникам бюджетной сферы.

Еще более «кинутыми» оказались военнослужащие армий ЛНР и ДНР. Сперва им обещали заоблачные деньги в размере не менее 15 тыс. рублей. А на деле среди военнослужащих с неумолимой скоростью распространяется недовольство иони отказываются выполнять приказы командования, и с каждым днем появляется все больше сообщений о раст ущем количеств е случаев дезертирства и самовольного оставления места службы, а иногда всплывают новости о том, что некоторые прибегают к суициду. Все это связано с неудовлетворительным материальным обеспечением (никто из ребят и близко не видел такой высокой зарплаты, что была обещана), привлечением к работам, не связанным с выполнением боевых задач, недовольство м действиями командования, которыенарочно с крывают факт ы боевых потерь и оформл яют документы об увольнении погибших «задним числом», чтобы избежать любых выплат членам их семей, также предметом недовольства является и частая физическая расправа над военнослужащими со стороны вышестоящих командиров и вымогательство. Вот вам и проявление благодарности к тем, кто стоит не на жизнь, а на смерть за мифическую независимость, за идею, навязанную тем, кто и близко не стоял на передовой с оружием в руках, за непонятный «русский мир», который несет только кровь и слезы. Вот вам и высокий уровень чувства развитой ответственности у республиканских властей, которые только и знают, что набивать собственные карманы, покупать брюки пошире раз в неделю и периодически выходить в люди, чтобы снова наобещать с три короба. Ведь громко заявив о том, что скоро все будет хорошо, можно выиграть для себя еще немного времени для собственного обогащения, пока все остальные мучаются в нищете и тонут в ожиданиях лучшего будущего.

Так и получается, что пока Захарченко и Плотницкий кормят всех обещаниями, но не предпринимают никаких попыток к улучшению благосостояния своего народа, в республиках растет только лишь уровень недовольства и преступности. Нет ведь добротнее почвы для процветания криминала, чем полный беспредел и полное равнодушие к проблемам своего народа со стороны власти в том месте, где оружие достать легче, чем кусок хлеба.