В Крыму изобрели новый способ борьбы с туберкулезом: листовки

Недавно стало известно о том, что в Крыму около 80% школьников больны на туберкулез. Так, на сайте KAFANEWS сообщается, что «инфицированность туберкулезом крымских детей дошкольного возраста составляет 30%, а среди старшеклассников этот показатель достиг 78 процентов » . Об этом на пресс-конференции рассказал заведующий кафедрой пульмонологии и фтизиатрии Крымской медицинской академии Крымского федерального университета, профессор М. Гришин.

Главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Республики Крым Л. Мамотенко заявила, что на сегодняшний день « Крым остается регионом, показатель заболеваемости туберкулезом в котором превышает общероссийский ».

Но и это еще не самая худшая новость. Самое плохое в этой ситуации то, что главная опасность для полуострова вместе с его обитателями кроется в жителях России и в целебных свойствах окружающей среды самого Крыма. Да-да. А все из-за того, что вся та добрая слава о Крыме и о том, что там спокойно можно вылечить туберкулез, стала для крымчан проклятьем. Именно россияне, которые массовым наплывом больных на туберкулез, хлынувших в Крым после воссоединения полуострова с Россией, разносят эту заразу среди крымчан. И это не выдумка, а вполне реальное и адекватное заявление того же господина Гришина. И, согласно его оценке, " Крым должен быть готов к еще большему увеличению числа больных туберкулезом за счет людей, приезжающих на лечение" .

И тут уже я затрудняюсь сказать, что хуже: россияне, которые разносят болезни по Крыму, а потом спокойненько едут к себе домой, пока жители полуострова, брошенные Кремлем, пытаются вычухаться или же то, как в Крыму решили бороться с туберкулезом. «Как?», - спросите вы. «На полуострове объявили месячник по профилактике туберкулеза. А это значит, что если вы больны, то с вами проведут беседу и вручат листовку с надписью: «Осторожно. Туберкулез» - отвечу я.