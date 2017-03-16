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Российские деньги взамен на боевой потенциал чеченце
16.03.2017 16:13
Современная силовая структура Чечни начала формироваться в 2002 году еще во время второй военной кампании. Большинство чеченских силовиков — бывшие сепаратисты. Прокремлевская власть в лице Ахмата Кадырова формировала армию из своих противников: боевикам в обмен на преданность прощались военные преступления. Также ни для кого не станет открытием то, что финансирование армии Кадырова происходит с российского кармана. В принципе, это и не удивительно, но в то же время как-то непонятно. Страна, имеющая глобальные внутренние проблемы, тратит деньги на формирование армии своего чеченского придатка.
На фоне постоянного роста цен на все виды товаров и услуг, а также невыплат социальных пособий, зарплат и урезания пенсий, приоритеты распределения бюджетных средств Российской Федерации удивляют. Вместо поднятия уровня жизни своего населения с каждым годом значительно увеличиваются расходы на силовой блок государства, в который входят и силовики Чеченской Республики. На развитие боеспособности армии Кадырова ежегодно тратятся миллионы долларов и Путину не жалко выделять еще больше, хотя это и наносит ущерб индексации пенсий военнослужащих и зарплат российских учителей, врачей и тд. Деньги уходят на то, чтобы профессиональные иностранные наёмники обучали 30 тысяч чеченцев. При этом от русских инструкторов отказались изначально, объяснив это «недостаточным уровнем подготовки и боевого опыта». Именно опыт и профессионализм иностранных военных и нужен кадыровским силовикам, ведь задачи Путина бывают до боли разнообразными.
Россия любит большой размах. Так и в случае с Чечней. Если готовить боевиков, то только на высшем уровне. Военная база в Гудермесе (http://bastion-opk.ru/centre-of-the-special-forces/) будет иметь стратегический характер государственной важности, в которую будет входить около 50 объектов инфраструктуры и боевой подготовки. Для нужд центра даже переориентировали местное производство «Чеченавто» — начали сборку автотехники для спецназа Кадырова. В общем, в учебный центр планируют вложить более 30 миллиардов рублей. И это на развитие структуры, которая, фактически, неподконтрольна никому, кроме лично Рамзана Кадырова. В случае гипотетической войны в Чечне, федеральным силам уже будут противостоять не разрозненные отряды партизан, а хорошо слаженная и подготовленная армия и всё это за деньги беднеющих россиян.
Ситуация очевидна. Откровенно говоря, Кадыров кормится из бюджетной кормушки России. Подготавливаемых чеченцев с оружием в руках, Путин считает своим ударным кулаком. Именно с целью дальнейшего использования личных бойцов Кадырова в своих интересах Кремль и продолжает траншевать деньги в Грозный. Ещё одной веской причиной нецелесообразного финансирования является страх в глазах российского правительства: прекратив спонсирование Кадырова, есть риск развязки очередного российско-чеченского конфликта. Об этой потенциальной угрозе заявлял сам Путин (https://www.obozrevatel.com/abroad/74521-glavnyij-strah-putina-kreml-boitsya-novoj-vojnyi-v-chechne-newsweek.htm). Поэтому, налаженная схема всех устраивает и работает уже десяток с лишним лет. Российские деньги взамен на боевой потенциал «кадыровцев». И каждый остается довольным. Такой вот он бартер Москвы и Грозного.
теги: Чечня, войны, чеченские боевики, РФ, проблемы РФ
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