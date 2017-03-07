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Как Россия переселенцев «кинула»
07.03.2017 13:13
«
Соотечественники-переселенцы будут
пользоваться максимальным уровнем государственной поддержки
», «беженцам
из Украины упрощенная схема получения гражданства России», «программа
переселения соотечественников гарантирует беженцу питание и жилье за бюджетные
средства» и много-много других обещаний было дано российской стороной
переселенцам из Украины, которые планировали жить в России как у Христа за
пазухой.
Однако, для
переселенцев, спасающихся бегством от бандеровской власти, на просторах
России-матушки все завершилось даже не начавшись: учитывая список так
называемых приоритетных регионов для расселения беженцев из Донбасса и то, что
им не было предоставлено ни жилья, ни гуманитарной, ни материальной помощи, ни
статусов, ни справок, создавалось впечатление, что «российские спасатели»
спутали понятие «помощь» с понятиями «ссылка» и «депортация». Спустя всего лишь
пару месяцев те, кто кинулся в объятия «русского мира», ощутили на себе всю
обещанную «доброту» и, не успев искупаться в обещанной «благодати», поняли, что
их «кинули».
С осознанием того,
что в России им больше не на что надеяться, к бежавшим пришла не менее
гениальная идея податься в Крым. А почему бы и нет? Крымчане являются согражданами
для жителей Донецкой и Луганской областей как по Украине, так и «по России»,
крымчане являются единомышленниками — всех их объединяла вера в «русский мир». Крымчане
примут и поймут. Но, не тут-то было! Вчера в одном из дачных районов
Севастополя «правоохранители» проводили так называемую спецоперацию по
обнаружению и задержанию переселенцев из Донецка и Луганска.
Сообщалось, что на
всех поворотах и грунтовых дорогах, ведущих в дачный массив, дежурили люди в
балаклавах и с автоматами, а также стояли экипажи ГАИ. Причиной такого «вылавливания»
вынужденных переселенцев назвали якобы жалобы местных жителей на участившиеся
случаи воровства электроинструмента и других ценных вещей из дачных построек.
Известно, что дачные поселки в окрестностях Севастополя, да и по всему Крыму,
уже третий год являются пристанищем для беженцев, чья проблема заключается лишь
в том, что обещанные им общежития и права на хотя бы временное проживание в
России оказались лишь словами.
Сейчас из-за войны на
востоке Украины беженцы уже не могут вернуться в свои дома в Донецкой или в
Луганской областях — одной половины домов уже нет в помине, а над другой
половиной летают снаряды. В России переселенцам тоже никто не рад — в Кремле не
хотят выделять баснословные деньги на их содержание, им это просто не нужно, у
них и своих голодных ртов хватает. В крыму тоже своих проблем достаточно — там
живут те, кто был обманут Москвой, а теперь пытаются прокормить себя и свои
семьи на копейки, котрые они еще пока могут заработать. Вот и выходит так, что,
учитывая все сложившиеся обстоятельства, людям, бросившим свои дома и
поверившим в красивые и заманчивые обещания Москвы, некуда деться. Их просто
«кинули». В России любят так делать: обещать и не выполнять.
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