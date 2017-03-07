Как Россия переселенцев «кинула»





« Соотечественники-переселенцы будут пользоваться максимальным уровнем государственной поддержки », «беженцам из Украины упрощенная схема получения гражданства России», «программа переселения соотечественников гарантирует беженцу питание и жилье за бюджетные средства» и много-много других обещаний было дано российской стороной переселенцам из Украины, которые планировали жить в России как у Христа за пазухой.

Однако, для переселенцев, спасающихся бегством от бандеровской власти, на просторах России-матушки все завершилось даже не начавшись: учитывая список так называемых приоритетных регионов для расселения беженцев из Донбасса и то, что им не было предоставлено ни жилья, ни гуманитарной, ни материальной помощи, ни статусов, ни справок, создавалось впечатление, что «российские спасатели» спутали понятие «помощь» с понятиями «ссылка» и «депортация». Спустя всего лишь пару месяцев те, кто кинулся в объятия «русского мира», ощутили на себе всю обещанную «доброту» и, не успев искупаться в обещанной «благодати», поняли, что их «кинули».

С осознанием того, что в России им больше не на что надеяться, к бежавшим пришла не менее гениальная идея податься в Крым. А почему бы и нет? Крымчане являются согражданами для жителей Донецкой и Луганской областей как по Украине, так и «по России», крымчане являются единомышленниками — всех их объединяла вера в «русский мир». Крымчане примут и поймут. Но, не тут-то было! Вчера в одном из дачных районов Севастополя «правоохранители» проводили так называемую спецоперацию по обнаружению и задержанию переселенцев из Донецка и Луганска.

Сообщалось, что на всех поворотах и грунтовых дорогах, ведущих в дачный массив, дежурили люди в балаклавах и с автоматами, а также стояли экипажи ГАИ. Причиной такого «вылавливания» вынужденных переселенцев назвали якобы жалобы местных жителей на участившиеся случаи воровства электроинструмента и других ценных вещей из дачных построек. Известно, что дачные поселки в окрестностях Севастополя, да и по всему Крыму, уже третий год являются пристанищем для беженцев, чья проблема заключается лишь в том, что обещанные им общежития и права на хотя бы временное проживание в России оказались лишь словами.

Сейчас из-за войны на востоке Украины беженцы уже не могут вернуться в свои дома в Донецкой или в Луганской областях — одной половины домов уже нет в помине, а над другой половиной летают снаряды. В России переселенцам тоже никто не рад — в Кремле не хотят выделять баснословные деньги на их содержание, им это просто не нужно, у них и своих голодных ртов хватает. В крыму тоже своих проблем достаточно — там живут те, кто был обманут Москвой, а теперь пытаются прокормить себя и свои семьи на копейки, котрые они еще пока могут заработать. Вот и выходит так, что, учитывая все сложившиеся обстоятельства, людям, бросившим свои дома и поверившим в красивые и заманчивые обещания Москвы, некуда деться. Их просто «кинули». В России любят так делать: обещать и не выполнять.