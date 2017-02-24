10 псевдогарантий для Крыма три года спустя





Три года назад кремлевские власти в выгодном для себя ключе давали разнообразные обещания крымчанам, подчеркивая при этом, что, «как в Украине, в Крыму больше никогда не будет». После чего, использовав в качестве «приманки» громкие заявления о 10-ти гарантиях, «поймали на крючок» жителей полуострова. Но пока еще ни одну рыбку не поймали для того, чтобы выпустить ее в чистый пруд и кормить в ущерб себе.

В марте будет ровно три года с того момента, как крымчан «поймали» на «стопроцентные» гарантии и невероятные «возможности». Тогда еще всем жителям полуострова верилось в светлое будущее, которое им пророчила пропаганда Кремля, и все поголовно видели в приходе «русского мира» начало новой жизни. Какова она, новая жизнь? Каковы они, гарантии в действии?

К первой из «гарантий», которая гласила, что крымчане должны выиграть во всех аспектах «присоединения», вернемся в конце. А начнем обзор «выигрышей» со второй «гарантии». Итак, «Все социальные выплаты и льготы, предоставленные ранее Украиной, гарантируются российским бюджетом. После присоединения сохранится совместное обращение рубля и гривны, а всем вкладам, счетам и сбережениям гарантируется сохранность. В конституции России записано, что Россия является социальным государством» - говорилось в этом пункте. Совместное обращение валют двух государств? Да, было такое. Ровным счетом пару месяцев, пока 1 июня 2014 год гривну не перестали принимать в магазинах, чем быстро вытеснили украинскую валюту из оборота. Малая доля украинских вкладчиков на территории Крыма смогла вернуть себе свои же деньги, большинство остались ни с чем, так как банки отказали им в выдаче депозитов. Еще одна «радость» от того, что долги крымчан по кредитам украинским банкам канут в лету вместе с присоединением Крыма к России, не долго вызывала улыбки должников — в январе прошлого года Госдума РФ обязала граждан Крыма вернуть все средства, но только уже не украинским банкам, а российским.

Третий пункт говорил о том, что «все полученные ранее свидетельства, справки, дипломы, разрешения, выданные от имени государственных органов АР Крым и Украины, сохраняют свою силу и в полном объёме будут признаны Российской Федерацией. Их замена на российские будет производиться в уведомительном порядке, после длительного переходного периода. Как говорят в России: что написано пером, не вырубишь топором!». Дипломы… Дипломы — единственные документы, которые не обязали перерегистрировать. А за новые паспорта, свидетельства и справки крымчанам пришлось попотеть в очередях. Стоит ли тут говорить о том, что владельцев автомобильных средств заставили переделывать номерные знаки машин под угрозой штрафов и изъятий автомобилей?

Пункт под номером «4» обращен был к предпринимателям полуострова: « Предприниматели, нет повода для беспокойства! Все правоустанавливающие документы крымских предприятий Россия признает без утомительных процедур перерегистрации и лицензирования, и они будут подлежать замене на российские лишь по мере истечения срока их действия. Россия умеет ждать, работайте спокойно! ». Не долго спокойно спали и работали предприниматели. Уже с 1 июня 2015 года все были обязаны работать в поле российского законодательства. Все документы, выданные еще при Украине, стали недействительны и их пришлось перерегистрировать уже согласно российским законам. О новой волне очередей уже и говорить не будем, а вот о том, что все договора переделывались за личные деньги самих предпринимателей, причем немалые деньги, сказать нужно. После всей этой канители с перерегистрацией количество частных предпринимателей уменьшилось в три раза.

Следующий пятый пункт гласил: « Все вузы и их филиалы, расположенные на момент референдума на территории полуострова, смогут продолжать учить своих студентов и после перехода под юрисдикцию России. Вуз крымский — диплом российский! ». После того, как крымчане « почти единогласно решили вернуться в лоно Российской Федерации », гранит науки «решил перекатиться» с полуострова на материковую Украину. С приходом российской власти число высших учебных заведений в Крыму сократилось почти в 8 раз: вместо 94 вузов, которые функционировали по состоянию на 1 января 2014 года, осталось всего лишь 12 учреждений.

Далее был пункт о школьниках: « Всем крымским школьникам будет предоставлена возможность в полном объёме подготовиться к Единому Государственному Экзамену. Россияне знают: после введения ЕГЭ поступление в вузы существенно упрощается. Российский ЕГЭ — дорога к самому качественному и передовому образованию на русском языке! ». Да уж, россияне знают. Наверное, именно потому, что сами россияне знают какое «качественное» образование им может дать их страна, они и не спешат показать высокие результаты. По итогам сдачи этого самого ЕГЭ, показатели крымских школьников превосходят показатели российских выпускников в разы. Даже смешно было узнать, что украинская система образования дала ученикам крымских школ знание русского языка на порядок выше, чем российская своим же россиянам. Помимо знания русского языка, крымские школьники обошли российских еще и в знании литературы, географии и биологии.

Седьмой пункт из 10 посвящен был крымским пенсионерам. В нем говорилось следующее: « Пенсионеры Крыма, в том числе военные, получающие льготы, пенсии и надбавки, а также ветераны Вооружённых сил Украины сохраняют свои льготы, а размер их пенсий существенно возрастёт. В России социальное обеспечение ветеранов и пенсионеров — государственный приоритет! ». Много говорить нет смысла, достаточно взглянуть на эти цифры: средняя пенсия по Крыму составляет 8 тысяч рублей (в гривнах это около 3 - 3,5 тысяч), в то время, как величина прожиточного минимума для пенсионеров по всей России установлена в размере 8,5 тысяч рублей. Существенное увеличение пенсий? Обещанная индексация в размере 4%? Куда там! Показательное выступление Д. Медведева внесло ясность в «гарантии», касающиеся пенсионного обеспечения: « Денег нет. Вы держитесь здесь. Всего вам доброго, хорошего настроения ».

В восьмом пункте речь шла о том, что « все земельные участки и недвижимость в Крыму, находящиеся в собственности граждан и организаций, останутся у нынешних владельцев без каких-либо дополнительных подтверждений и проверок. Частная собственность в России священна и неприкосновенна! ». Да что Россия знает о святости?! Епископ Русской православной церкви и патриарх Московский и всея Руси благословляет братоубийственную войну на востоке Украины, называет священной войну в Сирии. Неужто это святость? Так вот, священная и неприкосновенная частная собственность крымчан без каких-либо дополнительных проверок после « возвращения в распростертые объятия России » стала частной собственностью новоиспеченных крымских «чиновников». Часть незаконно присвоенных земель теперь находится в распоряжении самих представителей новой «крымской власти», а часть продана за бесценок российским высокопоставленным чиновникам. Вот вам и святость.

Предпоследний девятый пункт касается здравоохранения. В нем говорится следующее: « Услуги здравоохранения, предоставляемые в Крыму на бесплатной основе, останутся таковыми и после превращения Крыма в субъект Российской Федерации. Бесплатность здравоохранения для граждан РФ закреплена в российской Конституции ». Да, теперь можно бесконечно радоваться бесплатной медицине в Крыму. Однако, эта радость продлится только до того момента, когда вам понадобится медпомощь. Бешеные очереди; куча бумажек; беготня от одного врача к другому в поисках специалиста, который все же поймет, что не так с вашим здоровьем; малая доля вероятности того, что, даже будучи смертельно больным, вам предоставится возможность взять больничный; поддельные лекарственные препараты (люди, нуждающиеся в качественных лекарствах, стараются всеми путями разжиться ими: едут за ними в Украину или просят об этом знакомых). Чтобы просто сдать анализы, в очереди люди стоят по три дня. Учитывая такое «качество» бесплатной медицины, и даже то, что анализы и УЗИ в платных поликлиниках - дорогое удовольствие, люди вынуждены обращаться в частные медицинские учреждения, дабы сохранить свое здоровье. Ах, да, врачи все еще одеты в украинскую форму.

И, наконец-то, последний, десятый пункт. Этим пунктом «гарантировалось», что « свободное сообщение Крыма с другими областями Украины должно сохраниться », что «ж ители Крыма по-прежнему могут ездить к своим родственникам и друзьям, проживающим на территории Украины. У России и Украины — безвизовый режим, Россия не собирается пересматривать добрососедские отношения с братским украинским народом ». Поначалу те, кто называются российскими пограничниками и таможенниками на «крымской границе», вели себя сдержанно, не придирались ни к чему и «границу» можно было пересечь беспрепятственно. Но, спустя буквально пару месяцев, добрые «пограничники» показали сущность РФ и всех, прибывающих с территории Украины, подвергают тщательному досмотру и допросу. При этом, не редки случаи отказа в пересечении «границы» и изъятия личных вещей.

Ну, а теперь вернемся к первому пункту «гарантий», данных Россией в 2014 году. Итак, первый пункт пропагандисткой листовки гласил: « Главный принцип будущего присоединения — жители Крыма ничего не должны потерять даже в мелочах, приобретя при этом много новых возможностей. Выиграть в главном, не потеряв ничего ценного! ». Долго распинаться здесь нечего. Из всего вышеизложенного видно, что российские пропагандисты потрудились на славу и смогли красиво зашифровать главный месседж Кремля: «Главный принцип присоединения — жители Крыма не должны выиграть даже в мелочах».