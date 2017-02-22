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Крым постепенно деградирует до уровня жизни начала прошлого века
22.02.2017 14:32
Почти три
года Северо-Крымский канал,
который
являлся
главны
мисточником пресной
воды в Крыму, и,
от которого
в прямом
смысле слова
завис
ела судьба
жителей полуострова
,
пребывает в
плачевном состоянии
.
К сожалению,
тот факт, что он стоит без воды (от чего происходит его высыхание, приводящее к
разрушению) является губительным не столько для конструкций и оборудования
канала, сколько для самих крымчан и ведения ими сельского хозяйства.
В Крыму никогда не
было и нет больших запасов пресной воды, что во все времена служило причиной
малой заселенности полуострова. По факту, полуостров был обычной засушливой,
пустынной степью с солончаками и люди могли позволить себе жить по берегам. Однако,
небольшое количество воды не спасало ситуацию, ведь земледелие и животноводство
было невозможным. Решением этой проблемы стал Северо-Крымский канал и
днепровские воды.
Более 15 лет ушло на
то, чтобы обессолить почву в Крыму, повысить уровень пресных грунтовых вод и
сделать возможным возделывание земли и разведение скота. На протяжении более 20
лет люди, заселившие полуостров, создавали племенные хозяйства, создавали все
условия для выращивания риса, сои, пшеницы, кукурузы и для ведения домашнего
хозяйства.
Сейчас, учитывая
ландшафтные особенности полуострова, согласно которым 63% его территории
составляют пустынные степи
c
соляными грунтами,
можно говорить о том, что земли Крыма возвращаются к своим «соленым истокам», а
многолетний кропотливый труд вместе с колоссальными затратами находятся под
угрозой. Факты говорят сами за себя. Так, уже в 2014 году увеличились
до н
ебывалых
размеров недоборы урожая риса и кукурузы, пшеницы и сои, потерпели неудачу
агропромышленные комплексы и в сборе плодово-ягодного урожая, печальная
ситуация сложилась и со скотом, который пустили «под нож» в больших количествах
дабы сократить расходы воды в будущем. Чем дальше, тем хуже: в прошлом году рис
уже вовсе не был посеян, не была засеяна в прежних количествах пшеница и
кукуруза, а о том, что неурожай персиков, яблок и винограда крымчанам обеспечен
в этом году, уж и говорить не стоит.
Жителям полуострова
уже всерьез нужно задуматься о своем будущем. Возобновление запасов воды сейчас
стало почти невозможным, ведь водные ресурсы подземных источников и
водохранилищ Крыма стремительно идут к истощению. Еще пару лет и местным
жителям придется туго: солончаки вновь заполонят большую часть территории
полуострова, что напрочь уничтожит сельское хозяйство и пищевую промышленность,
приведет к нехватке питьевой воды, чем сделает Крым непригодным для жизни, как
в далекие годы начала прошлого века.
Но есть одна забавная
вещь во всей этой ситуации: с приходом кремлевской власти в Крым местные жители
и российские СМИ кричали, что перекрыв
канал, «
Украина отомстила
жителям Крымского полуострова за то, что они 16 марта 2014 года почти
единогласно выразили свое желание вернуться в лоно родной России и навсегда
забыть последние 23 года насильственной украинизации
». Ч
то смешного? То, что российские власти
ведь и палец о палец не ударили для того, чтобы спасти ситуацию, потому что им
нет до этого дела — это не их проблемы, а проблемы крымчан. И, вместо того,
чтобы пытаться расшевелить свое новое «правительство», крымчане предпочитают
более легкий вариант — поливать грязью Украину, которая была их домом на
протяжении нескольких десятилетий и давала им все, что было.
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