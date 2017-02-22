



Почти три года Северо-Крымский канал, который являлся главны мисточником пресной воды в Крыму, и, от которого в прямом смысле слова завис ела судьба жителей полуострова , пребывает в плачевном состоянии . К сожалению, тот факт, что он стоит без воды (от чего происходит его высыхание, приводящее к разрушению) является губительным не столько для конструкций и оборудования канала, сколько для самих крымчан и ведения ими сельского хозяйства.

В Крыму никогда не было и нет больших запасов пресной воды, что во все времена служило причиной малой заселенности полуострова. По факту, полуостров был обычной засушливой, пустынной степью с солончаками и люди могли позволить себе жить по берегам. Однако, небольшое количество воды не спасало ситуацию, ведь земледелие и животноводство было невозможным. Решением этой проблемы стал Северо-Крымский канал и днепровские воды.

Более 15 лет ушло на то, чтобы обессолить почву в Крыму, повысить уровень пресных грунтовых вод и сделать возможным возделывание земли и разведение скота. На протяжении более 20 лет люди, заселившие полуостров, создавали племенные хозяйства, создавали все условия для выращивания риса, сои, пшеницы, кукурузы и для ведения домашнего хозяйства.

Сейчас, учитывая ландшафтные особенности полуострова, согласно которым 63% его территории составляют пустынные степи c соляными грунтами, можно говорить о том, что земли Крыма возвращаются к своим «соленым истокам», а многолетний кропотливый труд вместе с колоссальными затратами находятся под угрозой. Факты говорят сами за себя. Так, уже в 2014 году увеличились до н ебывалых размеров недоборы урожая риса и кукурузы, пшеницы и сои, потерпели неудачу агропромышленные комплексы и в сборе плодово-ягодного урожая, печальная ситуация сложилась и со скотом, который пустили «под нож» в больших количествах дабы сократить расходы воды в будущем. Чем дальше, тем хуже: в прошлом году рис уже вовсе не был посеян, не была засеяна в прежних количествах пшеница и кукуруза, а о том, что неурожай персиков, яблок и винограда крымчанам обеспечен в этом году, уж и говорить не стоит.

Жителям полуострова уже всерьез нужно задуматься о своем будущем. Возобновление запасов воды сейчас стало почти невозможным, ведь водные ресурсы подземных источников и водохранилищ Крыма стремительно идут к истощению. Еще пару лет и местным жителям придется туго: солончаки вновь заполонят большую часть территории полуострова, что напрочь уничтожит сельское хозяйство и пищевую промышленность, приведет к нехватке питьевой воды, чем сделает Крым непригодным для жизни, как в далекие годы начала прошлого века.

Но есть одна забавная вещь во всей этой ситуации: с приходом кремлевской власти в Крым местные жители и российские СМИ кричали, что перекрыв канал, « Украина отомстила жителям Крымского полуострова за то, что они 16 марта 2014 года почти единогласно выразили свое желание вернуться в лоно родной России и навсегда забыть последние 23 года насильственной украинизации ». Ч то смешного? То, что российские власти ведь и палец о палец не ударили для того, чтобы спасти ситуацию, потому что им нет до этого дела — это не их проблемы, а проблемы крымчан. И, вместо того, чтобы пытаться расшевелить свое новое «правительство», крымчане предпочитают более легкий вариант — поливать грязью Украину, которая была их домом на протяжении нескольких десятилетий и давала им все, что было.