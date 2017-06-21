Щодо правомірності використання 1С

Незважаючи на повідомлення у ЗМІ щодо правомірності використання програмного забезпечення «1С» виробництва ДП «Єврософтпром» (Україна) (далі – ПЗ «1С»), у користувачів або потенційних покупців ПЗ «1С» на практиці досі виникають численні запитання. У зв’язку з цим вважаю за необхідне висловити свою особисту думку щодо ПЗ «1С», яке розповсюджується та використовується в Україні.

Стаття запланована вийти двома блоками. У першому блоці з посиланням на нормативні акти буде обґрунтована можливість правомірного використання/придбання ПЗ «1С». У другому блоці мова піде щодо можливості здійснювати/використовувати оновлення ПЗ «1С» (оновлення, які виходять, зокрема, внаслідок змін у законодавстві, якими вносяться зміни у певні форми звітності, вводяться нові форми і т.і.).

Щодо першого блоку необхідно зазначити наступне.

ДП «Єврософтпром» є виробником ПЗ «1С» і внесене до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення в якості виробника та розповсюджувача ПЗ «1С». На підтвердження цього ще Державним департаментом інтелектуальної власності України було видано ДП «Єврософтпром» відповідне свідоцтво державного зразка. Перед видачою такого свідоцтва Державний департамент інтелектуальної власності України перевірив пакет документів, якими підтверджувалось, зокрема, те, що ДП «Єврософтпром» є виробником ПЗ «1С».

Крім того, на комп’ютерні програми з числа ПЗ «1С» ДП «Єврософтпром» отримало свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. З цих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір вбачається, що авторські майнові права на комп’ютерні програми з числа ПЗ «1С» належать ДП «Єврософтпром».

Отже, виробником та особою, яка має авторські майнові права на ПЗ «1С», яке розповсюджується та використовується в Україні, є ДП «Єврософтпром».

Указом Президента України № 133/2017 від 15.05.2017 р. [1] введено в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 р. [2] (далі – Рішення РНБО) щодо накладення санкцій на певних фізичних і юридичних осіб.

Згідно з розділом 295 додатку № 2 до Рішення РНБО на ДП «Єврософтпром» накладено наступні обмежувальні заходи:

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) запобігання виведенню капіталів за межі України;

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

7) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

З наведеного вбачається, що санкції стосуються певних заходів, якими обмежена саме юридична особа.

Тобто, про заборону введення у цивільний обіг будь-яких товарів, робіт, послуг виробництва ДП «Єврософтпром» у розділі 295 додатку № 2 до Рішення РНБО відомостей не міститься.

Як вбачається із зазначеного вище пункту 2 розділу 295 додатку № 2 до Рішення РНБО, ДП «Єврософтпром» обмежено торговельні операції. У зв’язку з цим необхідно зазначити, що розповсюдження ПЗ «1С» кінцевим користувачам здійснюється не ДП «Єврософтпром», а її партнерами. В Україні є сотні партнерів, дія санкцій на яких не розповсюджується.

Отже, заборони введення у цивільний обіг саме ПЗ «1С» не існує, а придбати залишки ПЗ «1С» можливо у відповідних партнерів ДП «Єврософтпром». При цьому під залишками мається на увазі ПЗ «1С», яке було придбано партнерами у ДП «Єврософтпром» до введення санкцій.

Коли мова йдеться про заборону закупівлі саме товарів/робіт/послуг певних осіб, то в Рішенні РНБО про це чітко зазначається окремо.

Так, наприклад, у багатьох розділах додатку № 2 до Рішення РНБО поряд з зазначеними вище заходами передбачено наступний обмежувальний захід, який не накладено на ДП «Єврософтпром», а саме: заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом.

Враховуючи наведене вище, можна стверджувати, що:

- використання ПЗ «1С» виробництва ДП «Єврософтпром» не заборонено і може продовжуватись;

- придбання залишків ПЗ «1С» виробництва ДП «Єврософтпром» можливо у відповідних партнерів ДП «Єврософтпром».

Другий блок статті планується опублікувати протягом 2-3 тижнів. Станом на 21.06.2017 року можу зазначити, що отримання та використання оновлень ПЗ «1С» можливо, і така можливість буде забезпечена і у подальшому.

Використані джерела інформації: