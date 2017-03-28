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2017 Special 301 Report
28.03.2017 12:26
Міжнародний альянс інтелектуальної власності (далі – IIPA) у 2016 році відповідно до свого звіту 2016 SPECIAL 301 REPORT ON COPYRIGHT PROTECTION AND ENFORCEMENT [1] рекомендував віднести Україну до держав з найвищим рівнем порушення прав інтелектуальної власності (Priority Foreign Country).
Натомість, із звіту Офісу торгового представництва США 2016 SPECIAL 301 REPORT [2] вбачається, що уряд США не пішов на це і залишив за Україною статус держави, за якою здійснюється пріоритетне спостереження (Priority Watch List). У вказаному звіті Офіс торгового представництва США відзначив, що Україна зробила деякі позитивні кроки у сфері захисту прав інтелектуальної власності, діючи в екстремально складних умовах. Зокрема, відзначено і створення Департаменту кіберполіції, як міжрегіонального територіального органу Національної поліції України.
Що стосується 2017 року, то необхідно зазначити, що із звіту IIPA 2017 SPECIAL 301 REPORT ON COPYRIGHT PROTECTION AND ENFORCEMENT [3] вбачається, що IIPA також відмічає деякі успіхи України у боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності. Як наслідок, IIPA у 2017 році пропонує залишити за Україною статус держави, за якою здійснюється пріоритетне спостереження (Priority Watch List).
Тим не менш, IIPA рекомендує Україні здійснення наступних пріоритетних заходів та проведення правових реформ, зокрема, рекомендує сфокусувати заходи на тому, щоб:
- забезпечити дотримання існуючого законодавства власниками веб-сайтів, на ринках, особливо великих вуличних ринках та в інших місцях розповсюдження піратського контенту;
- скоординувати дії ключових державних інституцій, включаючи Міністерство внутрішніх справ України та Генеральну прокуратуру України;
- значно збільшити кількість кримінальних проваджень у сфері захисту прав інтелектуальної власності;
- забезпечити всіма необхідними засобами відповідні органи, у тому числі кіберполіцію;
- заснувати у структурі Генеральної прокуратури України підрозділ спеціалізованої прокуратури з розслідування злочинів у сфері права інтелектуальної власності.
Також IIPA рекомендує провести правові реформи, зокрема:
- імплементувати повністю договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Договір ВОІВ з авторського права (WIPO Copyright Treaty) та Договір ВОІВ про виконання та фонограми (WIPO Performances and Phonograms Treaty);
- внести до законодавства зміни, необхідні для забезпечення ефективних заходів боротьби з онлайн-піратством;
- прийняти Закон України «Про колективне управління» (на основі тексту, підготовленого міжнародними експертами у 2015 році), встановивши вимоги до організацій колективного управління функціонувати прозоро, відповідно до встановлених правил, а також надавати звіти щодо своєї діяльності;
- внести зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права» та Кримінального кодексу України про визнання дій щодо відеозаписів у кінотеатрах неправомірними та криміналізувати такі дії.
Станом на 28.03.2017 року звіт Офісу торгового представництва США 2017 SPECIAL 301 REPORT ще не оприлюднено (зазвичай, щорічно оприлюднюється у квітні), проте сподіваємось, що у 2017 статус України хоча б не погіршиться, тобто Україна залишиться із статусом держави зі списку Priority Watch List, як це і рекомендує IIPA.
Використані джерела інформації:
1. Електронний ресурс: http://www.iipawebsite.com/rbc/2016/2016SPEC301UKRAINE.PDF;
2. Електронний ресурс: https://ustr.gov/sites/default/files/USTR-2016-Special-301-Report.pdf;
3. Електронний ресурс: http://www.iipawebsite.com/rbc/2017/2017SPEC301UKRAINE.PDF.
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