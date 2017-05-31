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Заметки адвоката №43. Судебный процесс, в котором все пошло не так
31.05.2017 10:42
В практике любого адвоката есть судебные процессы, в
которых все пошло не так. Обычно, такие истории рассказываются в кулуарах
адвокатского сообщества и, преимущественно, имеют негативный контекст. Мне же в
свое практике посчастливилось - столкнулся с обратной ситуацией, когда тоже все
пошло не так, но уже в пользу моего подзащитного.
Дело слушалось в областном апелляционном суде по
пересмотру приговора суда нижестоящей инстанции, согласно которого подсудимого
признали виновным в совершении ДТП (с двумя летальным исходами) и осудили к
8-ми годам лишения свободы. Не дожидаясь вступления приговора в силу, в зале
суда его взяли под стражу и под конвоем отправили в места лишения свободы.
Защита, считая приговор полностью необоснованным, подала свои апелляции, и,
потерпевшие тоже обжаловали приговор, но исключительно с позиции мягкости применимого
судом наказания.
Ознакомившись с материалами дела, я был крайне удивлен -
имеющиеся в деле доказательства взаимоисключали друг друга: экспертизы
содержали противоположные ответы на одни и те же поставленные вопросы;
свидетели исключали вину как одного, так и другого водителя. При этом
отсутствовали однозначные ответы на принципиально важные вопросы: имел ли
каждый из участников ДТП техническую возможность избежать столкновения; на чьей
полосе движения произошло ДТП и действия какой из сторон находились в
причинно-следственной связи с наступившими последствиями. Обычно, в таких
случаях еще в суде первой инстанции по инициативе сторон или же самого суда в
судебное заседание вызываются эксперты и, отвечают на уточняющие вопросы. Если
после этого спорные моменты не будут устранены, назначается повторная
экспертиза. Но в данном процессе, к сожалению, этого сделано не было.
Тем не менее, понимая крайнюю необходимость в проведении комплексной
экспертизы, а также то, что в апелляционной инстанции это сделать практически
невозможно, было принято ключевое решение напрямую обратиться к экспертам,
обеспечив их всеми материалами уголовного производства. Забегая наперед, скажу,
что риск был более чем оправдан - я получил экспертизу, которая полностью
исключала вину моего подзащитного! Но радоваться было еще очень рано.
Первая попытка раскрыть полученные результаты перед
другими участниками процесса и присоединить экспертизу к материалам дела
закончилась неудачей – суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства.
Вторая попытка была сделана хитрее: документы поданы через канцелярию суда
вместе с ходатайством, в котором детально описаны все ключевые моменты
экспертизы с изображением выстроенной экспертами масштабной схемы места ДТП.
Это сделано специально для того, чтобы в случае возврата судом экспертизы, в
деле, как минимум, остались ее результаты.
Семь с половиной месяцев непрерывной борьбы: рассмотрение
материалов дела в соответствии с утвержденным порядком исследования
доказательств; безрезультатные попытки изменить подсудимому меру пресечения с
содержания под стражей на залог; негативная судебная статистика оправдательных
приговоров и поведение судей в целом не оставляли шансов на получение
позитивного решения. Надежда на всестороннее, объективное и справедливое рассмотрение
дела все больше казалась исчезающим миражом.
А потом произошел переломный момент - суд неожиданно для
всех перешел к исследованию экспертизы - той, которую мы подали через
канцелярию. В этом бы не было ничего удивительного, если бы ранее было принято
процессуальное решение о ее присоединении к материалам дела. Но такого решения
не было. Более того, суд перешел к исследованию протокола места ДТП и других
доказательств, в исследовании которых ранее было отказано.
Я, затаив дыхание, наблюдал за происходящим и тем, как «накалялось»
обвинение и защита потерпевшей стороны, ведь до этого все шло по выгодному для
них сценарию. Но меня больше всего беспокоила судьба моего подзащитного…
На следующем заседании были дебаты. В своей речи я
акцентировал внимание на материалах дела, обстоятельствах ДТП и процессуальных
нарушениях, допущенных судом первой инстанции. Кроме того сообщил, что
имеющиеся в деле доказательства с одной стороны полностью исключают вину моего
подзащитного, а с другой – являются основанием для отмены приговора и передачи
дела в суд первой инстанции. Но, как защитник, я прошу у суда отмены приговора
и освобождения моего подзащитного из-под стражи. Потерпевшие же, равно как и их
защитники, настаивали на высшей мере наказания.
- «Всем встать! Суд удаляется в совещательную комнату!».
Томительные ожидания и, наконец, результат: приговор отменить, конвою освободить
подсудимого из-под стражи немедленно, дело передать в суд первой инстанции для
рассмотрения в новом составе суда. Решение пересмотру не подлежит.
«Это же еще не победа», - скажите вы.
- Конечно. Но в сегодняшних реалиях судебной системы –
это фантастическое решение. А за окончательную победу еще нужно будет побороться…
P.S. Позже по поведению судей стало понятно, что процессуальная ошибка была допущена ими неосознанно. Когда подняли протоколы судебных заседаний, все ужаснулись. Но обратного пути уже не было. Экспертиза исследована, а это значит, что игнорировать ее результаты, уже просто нельзя.
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теги: заметки адвоката, судебная система, уголовный процесс, экспертиза, коррупция, ДТП, отмена приговора, защита, адвокатура, Можаев и Партнеры, Михаил Можаев
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