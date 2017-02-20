Заметки адвоката № 42. Юристы In-house

Любой юридической фирме, специализирующейся на обслуживании бизнеса, неизбежно приходится сталкиваться с юристами In-house – внутренними, не выходящими за рамки организации клиента. Казалось бы, в такой ситуации между коллегами не должно возникать спорных вопросов, ведь их интересы не пересекаются, каждый выполняет поставленную перед ним задачу и не находится во взаимном соподчинении друг у друга. В действительности существует масса обстоятельств, которые провоцируют возникновение скрытых конфликтов, что в свою очередь, может помешать клиенту в реализации поставленных перед юристами целей и задач.

Первое – это деньги. Юристы In-house получают зарплату, а привлеченные юристы относительно высокий доход (гонорар). Это создает у внутреннего юриста если не чувство зависти, то, как минимум, чувство внутреннего напряжения. Поэтому при первой возможности он может попытаться дискредитировать привлеченных юристов, чем якобы повысить свой рейтинг в глазах руководителя. Но чтобы такого не произошло, привлеченные юристы сразу должны установить контакт с внутренними юристами, сделать их союзниками, если хотите, или в крайнем случае разграничить территорию (компетенцию) друг друга.

Второе – так называемый «профессиональный менталитет». Некоторые внутренние юристы, особенно на государственных предприятиях, не могут себе позволить прямо высказать руководителю то, что он не прав. Они добросовестно выполняют поставленную перед ними задачу, хотя в данном случае должны были объяснить, что указанный путь не верен. Привлеченные же юристы обычно четко говорят, что можно сделать, а что нельзя. Поэтому, пытаясь угодить руководителю, юрист In-house может сбивать его с толку, сеять сомнения, или же давать надежду, которой нет.

Третье обстоятельство заключается в том, что, привлекая внешних юристов для выполнения конкретной задачи, клиент считает, что внутренние юристы с ней не справятся. Это психологически задевает внутренних юристов, и, непременно, влияет на их самооценку. Иногда в таких случаях у юриста In-house появляется желание доказать, что он не хуже может справиться с поставленной задачей, или даже лучше.

Есть еще один интересный нюанс при работе с юристами In-house. Однажды я попал в ситуацию, которая меня многому научила. К нам обратился руководитель крупной сетевой иностранной компании для того, чтобы мы разработали эффективный механизм выведения компании с рынка без потери ее деловой репутации. К слову, кредиторская задолженность данной компании составляла несколько миллионов долларов. Сразу отмечу, что на всех переговорах присутствовал внутренний юрист, а я, в свою очередь, очень проникся нестандартной задачей. И, как бы банально это не звучало, но окончательная схема реализации замысла мне приснилась ночью. Несмотря на всю сомнительность такого подхода, я не поленился, встал с кровати, все записал и лег дальше спать. Утром все перепроверил и днем встретился с клиентом. Все бы хорошо, но один фактор я не учел - общение с собственником компании осуществлялось через внутреннего юриста, к которому было доверие, но который оказался крайне непорядочным человеком. Он согласовал предложенную нами схему и, воспользовавшись тем, что услуги оплачивались из-за границы, подложил к оплате счет не нашей фирмы, а компании своих знакомых. Таким образом мы потеряли гонорар в сумме 15 тыс. долларов США, а когда все выяснилось, было уже поздно. Радует только одно - схема действительно оказалась рабочей и была успешна воплощена в жизнь.

Таким образом, несмотря на все возможные скрытые конфликты, нужно с самого начала наладить конструктивное общение между внутренними и привлеченными юристами, чтобы в итоге успешно реализовать все замыслы и идеи клиента. Более того, практика показывает, что от правильного взаимодействия юридических служб выгоду получает не только клиент, но и сами юристы: привлеченные – более глубокое понимание бизнес процессов клиента, внутренние – многогранный опыт. Каждому есть чему поучиться у противоположной стороны.

Иногда такое взаимодействие приводит к смене работы - партнеры юридических фирм становятся руководителями юридических департаментов клиента, а перспективные юристы клиента переходят работать в юридическую фирму. Каждому свое.