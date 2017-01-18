Заметки адвоката №40. Юридический и моральный антипод

Никогда бы не подумал, что ровно через 15 лет после того как я осознанно завершу свою карьеру в органах внутренних дел, я встречу своего антипода – человека, которым бы я непременно стал, если бы остался в системе и не пошел за своей мечтой. К счастью, трудное тогда для меня решение оказалось правильным и в корне изменило всю мою жизнь. Но в тот момент я об этом не знал и, получив на руки свою трудовую книжку, прекрасным солнечным днем шел к остановке трамвая, испытывая непередаваемые чувства легкости и одновременно какой-то незащищенности: без званий, льгот и стоящей за спиной системы. В воздухе пахло новой жизнью…

Но вернемся к антиподу. Впервые мы познакомились с ним заочно, когда его доверенные лица в буквальном смысле ломились в 10-и метровую киевскую квартиру, которая 25лет тому назад была выделена для проживания сотруднику милиции и членам его семьи: жене, сыну и дочери.

Сразу стало известно, что между нами очень много сходного: возраст, специализация (расследование экономических преступлений), целеустремленность и желание руководить. Прямо-таки мы сделаны из одного теста. Но, капнув глубже, к счастью, параллели на этом заканчиваются.

Итак, «На каком основании ломились?» - спросите вы.

Оказалось, орган исполнительной власти на основании письма начальника райотдела о том, что квартира является свободной, выдал начальнику по борьбе с экономическими преступлениями ордер на вселение в ту самую наперсточную квартиру. И все бы ничего, если бы все было исключительно по закону - обращение в суд с исковым заявлением о выселении с обязательным привлечением и участием органа опеки и попечительства, т.к. в квартире фактически проживает и зарегистрирована семья с малолетним ребенком. В результате суд бы проанализировал все обстоятельства дела и, исходя из буквы закона, решил: можно ли выселить из указанной квартиры семью без предоставления иного жилья или нет.

Но очевидно люди, которые должны стоять на страже порядка соблюдения прав и свобод человека, забыли о том, чему они должны служить.

Интересно, что по закону полиция должна охранять права и свободы человека, а адвокатура - защищать такие права. Но когда приходится защищать права от противоправных посягательств сотрудника полиции, тем более начальника, при отсутствии былого надзора прокуратуры, остается надеяться исключительно на честный и справедливый суд.

А между делом, дверь в квартиру уже выбили; участковые доблестно выполнили отведенную им роль абсолютного невмешательства, а виновник «торжества», находясь недалеко от дома, негласно отдавал приказы и на "объекте" так и не появился. Одни наемные мордовороты периодически стонали, что процесс проникновения в квартиру затянулся, и у них уже болят ножки. А шефу, действительно, зачем пятнать свою репутацию, а то вдруг опять какой-то телеканал про него что-то резонансное скажет?! Потом еще объясняться перед руководством и, не дай Бог, – перед подрастающим сыном...

Лишний шум ему тоже ни к чему. Ведь все прекрасно понимают, что нельзя на мизерную зарплату содержать свои премиум класса авто, покупать дорогие телефоны, одежду и особо популярные среди сотрудников полиции барсетки Louis Vuitton. Как-будто дорогие вещи демонстрируют то, что люди лучше, чем есть на самом деле.

Тем не менее, в этой квартире он сразу прописал свою мать. Вот интересно, станет ли она там жить, когда узнает, что ее любимый сын для этого выгнал семью из 5 человек, в том числе беременную женщину с малолетним ребенком. Вопрос, конечно, риторический.

Вообще не понятно, ради чего так поступать? В квартире он жить не будет. На ее продаже или аренде явно не заработаешь, тем более что размера одной взятки, которую обычно дают таким руководителям, достаточно чтобы покрыть всю стоимость квартиры. Дело принципа? - Какого? – позвольте спросить. Что эта семья сделала данному гражданину?

Но, все-таки несмотря на то, что согласно действующего законодательства выселить из квартиры можно только на основании соответствующего решения суда, - без такового: вломились, выгнали всех на улицу и, не скрывая радости, выкинули личные вещи и мебель на лестничную площадку…

На самом деле эта жизненная ситуация наглядно показывает, когда человек системы, привыкший сполна использовать имеющуюся власть и добиваться поставленных целей несмотря ни на что, уже не может остановиться и сказать самому семе: «Это аморально. Это не законно. Я не хочу, чтобы такие поступки были примером для моих детей - в них нет повода для гордости».

Самое интересное это то, когда такие люди увольняются и лишаются полномочий – они становятся никем. И чувствуют себя точно также, хотя себе в этом никогда не признаются. К ним сразу пропадает мнимое уважение коллег, обусловленное исключительно их руководящей должностью, пропадает эффект их влияния (управления) кем-либо и чем-либо, уверенность что ты кому-то нужен. Но это потом. А сейчас, поговорив с его коллегами, становится понятно, что должного уважения к нему уже нет; все предельно наиграно: в глаза – улыбаются, а «за глаза» все очень печально.

Делайте выводы, господа офицеры.

P.S. Хотя, все-таки позволю себе сделать один вывод: «Где бы и кем бы вы ни были в этой жизни – всегда оставайтесь человеком!» А законы вы и так должны выполнять, как граждане этой страны.